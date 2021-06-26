https://ria.ru/20210626/lashet-1738752142.html
Лидер ХДС Лашет назвал условие для остановки "Северного потока — 2"
Лидер ХДС Лашет назвал условие для остановки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.06.2021
Лидер ХДС Лашет назвал условие для остановки "Северного потока — 2"
Лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет допустил остановку проекта "Северный поток — 2" в случае его... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T19:27
2021-06-26T19:27
2021-06-26T23:29
россия
германия
украина
в мире
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 26 июн — РИА Новости. Лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет допустил остановку проекта "Северный поток — 2" в случае его использования "против Украины".Лашет подчеркнул, что Европа всегда посылала соответствующие сигналы.В свою очередь, Шольц также согласился, что интересы Украины должны учитываться. По его словам, Германия участвовала в переговорах по этому вопросу, в будущем транзит газа через украинскую территорию должен быть гарантирован."По этому поводу нужно вести переговоры", — заявил Шольц, добавив, что Германия должна сотрудничать с Украиной в поставка водородного топлива.Бэрбок, которая, как и ее партия, является последовательным критиком "Северного потока — 2", заявила, что проект не должен быть закончен.Лидер зеленых напомнила, что в соответствии с газовой директивой ЕС трубопровод должен получить еще одно разрешение регулятора — его оператором не должен быть владелец трубы."Это согласование не должно выдаваться. Это значит, что мы можем остановить его (трубопровод. — Прим. ред.) на этом этапе", — заявила Бэрбок, добавив, что у трубопровода "нет будущего, так как он направлен против Европы"."Северный поток — 2"Сейчас строительство "Северного потока — 2" близко к завершению, в начале июня технически завершилась укладка первой нитки. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.Оппонентами проекта выступают Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.
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россия, германия, украина, в мире, северный поток — 2
Лидер ХДС Лашет назвал условие для остановки "Северного потока — 2"
19:27 26.06.2021 (обновлено: 23:29 26.06.2021)
Лидер ХДС допустил остановку "Северного потока — 2" в случае его использования "против Украины"
БЕРЛИН, 26 июн — РИА Новости.
Лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет
допустил остановку проекта "Северный поток — 2
" в случае его использования "против Украины
".
"Геостратегическое влияние было оговорено: он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его, потому что тогда исчезнет основа договоренности. Все просто", — заявил политик в совместном интервью с кандидатами в канцлеры от Партии зеленых и социал-демократов Анналеной Бэрбок и Олафом Шольцом.
Лашет подчеркнул, что Европа
всегда посылала соответствующие сигналы.
В свою очередь, Шольц также согласился, что интересы Украины должны учитываться. По его словам, Германия
участвовала в переговорах по этому вопросу, в будущем транзит газа через украинскую территорию должен быть гарантирован.
"По этому поводу нужно вести переговоры", — заявил Шольц, добавив, что Германия должна сотрудничать с Украиной в поставка водородного топлива.
Бэрбок, которая, как и ее партия, является последовательным критиком "Северного потока — 2", заявила, что проект не должен быть закончен.
"Я была в России, я говорила с решающими акторами о его цели. Мне всегда говорили, что цель — это Украина, обход санкций. Это все знают. Можно дальше говорить, что это экономический проект, но это не так. <…> Когда трубопровод будет готов, по нему пойдет газ, цель Путина в том, чтобы использовать этот газ, чтобы отключить украинский трубопровод, чтобы по нему не шел, чтобы дестабилизировать Украину, поскольку больше не будут поступать деньги", — заявила она.
Лидер зеленых напомнила, что в соответствии с газовой директивой ЕС трубопровод должен получить еще одно разрешение регулятора — его оператором не должен быть владелец трубы.
"Это согласование не должно выдаваться. Это значит, что мы можем остановить его (трубопровод. — Прим. ред.) на этом этапе", — заявила Бэрбок, добавив, что у трубопровода "нет будущего, так как он направлен против Европы".
"Северный поток — 2"
Сейчас строительство "Северного потока — 2" близко к завершению, в начале июня технически завершилась укладка первой нитки. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.
Оппонентами проекта выступают Киев
, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США
, которые пытаются продвигать в Евросоюз
свой СПГ.
В Москве
неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу
.