https://ria.ru/20210626/lashet-1738752142.html

Лидер ХДС Лашет назвал условие для остановки "Северного потока — 2"

Лидер ХДС Лашет назвал условие для остановки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.06.2021

Лидер ХДС Лашет назвал условие для остановки "Северного потока — 2"

Лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет допустил остановку проекта "Северный поток — 2" в случае его... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T19:27

2021-06-26T19:27

2021-06-26T23:29

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северный поток — 2

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БЕРЛИН, 26 июн — РИА Новости. Лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет допустил остановку проекта "Северный поток — 2" в случае его использования "против Украины".Лашет подчеркнул, что Европа всегда посылала соответствующие сигналы.В свою очередь, Шольц также согласился, что интересы Украины должны учитываться. По его словам, Германия участвовала в переговорах по этому вопросу, в будущем транзит газа через украинскую территорию должен быть гарантирован."По этому поводу нужно вести переговоры", — заявил Шольц, добавив, что Германия должна сотрудничать с Украиной в поставка водородного топлива.Бэрбок, которая, как и ее партия, является последовательным критиком "Северного потока — 2", заявила, что проект не должен быть закончен.Лидер зеленых напомнила, что в соответствии с газовой директивой ЕС трубопровод должен получить еще одно разрешение регулятора — его оператором не должен быть владелец трубы."Это согласование не должно выдаваться. Это значит, что мы можем остановить его (трубопровод. — Прим. ред.) на этом этапе", — заявила Бэрбок, добавив, что у трубопровода "нет будущего, так как он направлен против Европы"."Северный поток — 2"Сейчас строительство "Северного потока — 2" близко к завершению, в начале июня технически завершилась укладка первой нитки. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.Оппонентами проекта выступают Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210626/ukraina-1738751664.html

https://ria.ru/20210626/polsha-1738699148.html

https://ria.ru/20210624/gazoprovod-1738389896.html

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россия, германия, украина, в мире, северный поток — 2