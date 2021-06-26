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Туризм
https://ria.ru/20210626/kuban-1738742804.html
Турбизнес попросил губернатора Кубани разрешить заселение туристов по ПЦР
Турбизнес попросил губернатора Кубани разрешить заселение туристов по ПЦР - РИА Новости, 26.06.2021
Турбизнес попросил губернатора Кубани разрешить заселение туристов по ПЦР
Российский союз туриндустрии (РСТ) направил письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом:... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:54
2021-06-26T16:54
туризм
коронавирус в россии
вениамин кондратьев
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
российский союз туриндустрии (рст)
краснодарский край
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) направил письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом: союз поддерживает возможность заселения с 1 августа в гостиницы края туристов не только с сертификатом о вакцинации, но и с отрицательными анализами методом ПЦР, а также предлагает принимать приезжающих со справкой о перенесенном заболевании за последние полгода, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы края с 1 июля нужен отрицательный "ПЦР-тест" (анализ на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции) либо документ, подтверждающий вакцинацию от ковида, а с 1 августа там будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, если нет медицинских противопоказаний. А туристам с медотводом от прививки от COVID-19 при заселении в отели на Кубани нужно будет иметь соответствующую справку и отрицательный анализ.Глава Ростуризма Зарина Догузова в пятницу сообщила, что обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным тестом ПЦР на коронавирус. Местные власти после этого заявили, что на данный момент не рассматривают никаких изменений новых правил пребывания туристов на курорте."Поддерживаем обращение руководителя Федерального агентства по туризму З.В. Догузовой в отношении разрешения организации приема и расселения туристов с 1 августа 2021 года в гостиницах и санаториях Краснодарского края при наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста ПЦР", - говорится в письме РСТ.РСТ указывает, что отсутствие возможности заселиться с 1 августа в гостиницах края с отрицательными результатами анализов, а также "объективные временные ограничения, требуемые для получения двух компонентов вакцины от COVID-19", могут привести к тому, что "значительная часть туристов не сможет воспользоваться уже приобретенными услугами, а коллективные средства размещения рискуют столкнуться со значительным незаполнением номерного фонда".Помимо этого, союз в письме губернатору предлагает включить в перечень документов, с которыми туристы могут заселиться в гостиницы Кубани, подтверждение о перенесенном заболевании, вызванным COVID-19, в период не более шести календарных месяцев до даты заезда. "Данная мера позволит нашим соотечественникам, уже переболевшим коронавирусной инфекцией, посетить курорты Краснодарского края без дополнительных расходов на ПЦР-тесты", - поясняется в обращении союза.
https://ria.ru/20210625/kuban-1738632597.html
https://ria.ru/20210625/turisty-1738603976.html
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коронавирус в россии, вениамин кондратьев, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российский союз туриндустрии (рст), краснодарский край
Турбизнес попросил губернатора Кубани разрешить заселение туристов по ПЦР
16:54 26.06.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДезинфекция пляжной зоны отдыха "Приморский" в Сочи
Дезинфекция пляжной зоны отдыха Приморский в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Турбизнес попросил губернатора Краснодарского края разрешить заселение туристов по ПЦР

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) направил письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом: союз поддерживает возможность заселения с 1 августа в гостиницы края туристов не только с сертификатом о вакцинации, но и с отрицательными анализами методом ПЦР, а также предлагает принимать приезжающих со справкой о перенесенном заболевании за последние полгода, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы края с 1 июля нужен отрицательный "ПЦР-тест" (анализ на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции) либо документ, подтверждающий вакцинацию от ковида, а с 1 августа там будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, если нет медицинских противопоказаний. А туристам с медотводом от прививки от COVID-19 при заселении в отели на Кубани нужно будет иметь соответствующую справку и отрицательный анализ.
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Глава Ростуризма Зарина Догузова в пятницу сообщила, что обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным тестом ПЦР на коронавирус. Местные власти после этого заявили, что на данный момент не рассматривают никаких изменений новых правил пребывания туристов на курорте.
"Поддерживаем обращение руководителя Федерального агентства по туризму З.В. Догузовой в отношении разрешения организации приема и расселения туристов с 1 августа 2021 года в гостиницах и санаториях Краснодарского края при наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста ПЦР", - говорится в письме РСТ.
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РСТ указывает, что отсутствие возможности заселиться с 1 августа в гостиницах края с отрицательными результатами анализов, а также "объективные временные ограничения, требуемые для получения двух компонентов вакцины от COVID-19", могут привести к тому, что "значительная часть туристов не сможет воспользоваться уже приобретенными услугами, а коллективные средства размещения рискуют столкнуться со значительным незаполнением номерного фонда".
Помимо этого, союз в письме губернатору предлагает включить в перечень документов, с которыми туристы могут заселиться в гостиницы Кубани, подтверждение о перенесенном заболевании, вызванным COVID-19, в период не более шести календарных месяцев до даты заезда. "Данная мера позволит нашим соотечественникам, уже переболевшим коронавирусной инфекцией, посетить курорты Краснодарского края без дополнительных расходов на ПЦР-тесты", - поясняется в обращении союза.
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