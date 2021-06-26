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Глава болгарской делегации рассказал о впечатлениях от Крыма
Глава болгарской делегации рассказал о впечатлениях от Крыма - РИА Новости, 26.06.2021
Глава болгарской делегации рассказал о впечатлениях от Крыма
Глава болгарской делегации Пламен Милетков заявил, что во время визита в Крым их встречали как дорогих гостей, было ощущение, как будто находишься дома. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T18:18
2021-06-26T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Глава болгарской делегации Пламен Милетков заявил, что во время визита в Крым их встречали как дорогих гостей, было ощущение, как будто находишься дома.Делегация в составе 13 человек побывала с официальным визитом в Крыму, где приняла участие в международном форуме болгарской культуры "Розафест", который проходил при поддержке Фонда президентских грантов. В ее состав вошли два мэра и один вице-мэр болгарских городов.По его словам, большинство из участников делегации посетили Крым впервые и смогли оценить собственными глазами происходящее."Я уверен, они вернутся домой и расскажут об этом, так как я рассказываю о развитии Крыма все шесть лет, что приезжаю сюда", - сказал глава делегации.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210524/krym-1733641929.html
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россия, республика крым, болгария, в мире
Глава болгарской делегации рассказал о впечатлениях от Крыма
18:18 26.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе
Отдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава болгарской делегации рассказал о впечатлениях от Крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Глава болгарской делегации Пламен Милетков заявил, что во время визита в Крым их встречали как дорогих гостей, было ощущение, как будто находишься дома.
Делегация в составе 13 человек побывала с официальным визитом в Крыму, где приняла участие в международном форуме болгарской культуры "Розафест", который проходил при поддержке Фонда президентских грантов. В ее состав вошли два мэра и один вице-мэр болгарских городов.

"Меня каждую поездку трогает больше всего то, что тут нас встречают как дорогого гостя. У меня есть полное ощущение того, что я в Крыму как дома", - сказал РИА Новости Милетков.

По его словам, большинство из участников делегации посетили Крым впервые и смогли оценить собственными глазами происходящее.
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"Я уверен, они вернутся домой и расскажут об этом, так как я рассказываю о развитии Крыма все шесть лет, что приезжаю сюда", - сказал глава делегации.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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