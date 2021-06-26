https://ria.ru/20210626/krupalla-1738704939.html

В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США

В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США - РИА Новости, 26.06.2021

В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США

Германия должна четко формулировать собственные экономические интересы, не позволять США диктовать, что делать, и тогда "Северный поток — 2" не окажется под... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T06:49

2021-06-26T06:49

2021-06-26T06:49

тино крупалла

россия

nord stream 2 ag

мануэла швезиг

северный поток — 2

балтийское море

хайко маас

мид германии

евросоюз

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Германия должна четко формулировать собственные экономические интересы, не позволять США диктовать, что делать, и тогда "Северный поток — 2" не окажется под угрозой, заявил РИА Новости лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат Бундестага Тино Крупалла.Он добавил, что до сих пор федеральное правительство "относительно хорошо защищалось". "Например, премьер-министр Швезиг в Мекленбурге, земли Передняя Померания. Я надеюсь, что так и будет после всеобщих выборов", - заключил политик.Ранее премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что в регионе продолжают поддерживать строительство "Северного потока — 2", а также выступать против санкций и угроз в адрес предприятий, которые заняты в проекте.Ранее кабмин ФРГ неоднократно заявлял о том, что переговоры между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку — 2" будут продолжены в ближайшее время. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что немецкая сторона ожидает к середине августа добиться конкретных результатов в данном вопросе.Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210626/kompensatsii-1738701988.html

https://ria.ru/20210625/potok-1738624408.html

россия

балтийское море

москва

сша

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тино крупалла, россия, nord stream 2 ag, мануэла швезиг, северный поток — 2, балтийское море, хайко маас, мид германии, евросоюз, москва, сша, в мире