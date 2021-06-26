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В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США
В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США - РИА Новости, 26.06.2021
В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США
Германия должна четко формулировать собственные экономические интересы, не позволять США диктовать, что делать, и тогда "Северный поток — 2" не окажется под... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T06:49
2021-06-26T06:49
тино крупалла
россия
nord stream 2 ag
мануэла швезиг
северный поток — 2
балтийское море
хайко маас
мид германии
евросоюз
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Германия должна четко формулировать собственные экономические интересы, не позволять США диктовать, что делать, и тогда "Северный поток — 2" не окажется под угрозой, заявил РИА Новости лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат Бундестага Тино Крупалла.Он добавил, что до сих пор федеральное правительство "относительно хорошо защищалось". "Например, премьер-министр Швезиг в Мекленбурге, земли Передняя Померания. Я надеюсь, что так и будет после всеобщих выборов", - заключил политик.Ранее премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что в регионе продолжают поддерживать строительство "Северного потока — 2", а также выступать против санкций и угроз в адрес предприятий, которые заняты в проекте.Ранее кабмин ФРГ неоднократно заявлял о том, что переговоры между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку — 2" будут продолжены в ближайшее время. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что немецкая сторона ожидает к середине августа добиться конкретных результатов в данном вопросе.Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210626/kompensatsii-1738701988.html
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тино крупалла, россия, nord stream 2 ag, мануэла швезиг, северный поток — 2, балтийское море, хайко маас, мид германии, евросоюз, москва, сша, в мире
В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США
06:49 26.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Депутат бундестага Тино Крупалла рассказал, как защитить "Северный поток — 2" от США

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Германия должна четко формулировать собственные экономические интересы, не позволять США диктовать, что делать, и тогда "Северный поток — 2" не окажется под угрозой, заявил РИА Новости лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат Бундестага Тино Крупалла.

"Германия должна четко формулировать собственные экономические интересы. Куда мы пойдем, если позволим Америке диктовать, что делать с экономической точки зрения? Если мы это сделаем, я думаю, что "Северный поток — 2" не окажется под угрозой. Конечно, мы не должны позволять Америке шантажировать нас", - сказал Крупалла.

Он добавил, что до сих пор федеральное правительство "относительно хорошо защищалось". "Например, премьер-министр Швезиг в Мекленбурге, земли Передняя Померания. Я надеюсь, что так и будет после всеобщих выборов", - заключил политик.
Ранее премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что в регионе продолжают поддерживать строительство "Северного потока — 2", а также выступать против санкций и угроз в адрес предприятий, которые заняты в проекте.
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Ранее кабмин ФРГ неоднократно заявлял о том, что переговоры между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку — 2" будут продолжены в ближайшее время. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что немецкая сторона ожидает к середине августа добиться конкретных результатов в данном вопросе.
Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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Тино КрупаллаРоссияNord Stream 2 AGМануэла ШвезигСеверный поток — 2Балтийское мореХайко МаасМИД ГерманииЕвросоюзМоскваСШАВ мире
 
 
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