https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738723532.html

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости COVID-19 в крупных мегаполисах

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости COVID-19 в крупных мегаполисах - РИА Новости, 26.06.2021

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости COVID-19 в крупных мегаполисах

В крупных городах России идёт подъем заболеваемости коронавирусом, важно обезопасить себя, сделав прививку, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T12:16

2021-06-26T12:16

2021-06-26T12:41

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. В крупных городах России идёт подъем заболеваемости коронавирусом, важно обезопасить себя, сделав прививку, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы видим, что в крупных мегаполисах идет подъем заболеваемости", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что чем раньше люди привьются, тем лучше. Лето самая удобная пора для вакцинации, прививку нужно сделать до отпуска, заблаговременно, чтобы себя обезопасить и обеспечить дополнительные годы жизни, подчеркнул Мурашко.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://radiosputnik.ria.ru/20210626/koronavirus-1738718810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии