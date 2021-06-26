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Собянин рассказал об особенностях нового штамма коронавируса
Собянин рассказал об особенностях нового штамма коронавируса - РИА Новости, 26.06.2021
Собянин рассказал об особенностях нового штамма коронавируса
Новый штамм коронавируса совсем другой, вирус развивается в организме за считанные дни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T12:03
2021-06-26T12:03
2021-06-26T12:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Новый штамм коронавируса совсем другой, вирус развивается в организме за считанные дни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."Новый штамм, конечно, совсем другой, если раньше, допустим, недели две инкубационный период шёл, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на сатурацию, и температура только потом начинала медленно расти, сама болезнь развиваться. То сегодня это происходит буквально в считанные дни, до 5 дней", - сказал Собянин.По его словам, количество антител, которое требуется для защиты от "индийского" штамма, в 2 раза больше по сравнению с "уханьским".
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коронавирус в россии, общество
Собянин рассказал об особенностях нового штамма коронавируса
Собянин: новый штамм коронавируса совсем другой, вирус развивается за считанные дни
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости.
Новый штамм коронавируса совсем другой, вирус развивается в организме за считанные дни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в эфире телеканала "Россия 1
".
"Новый штамм, конечно, совсем другой, если раньше, допустим, недели две инкубационный период шёл, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на сатурацию, и температура только потом начинала медленно расти, сама болезнь развиваться. То сегодня это происходит буквально в считанные дни, до 5 дней", - сказал Собянин.
По его словам, количество антител, которое требуется для защиты от "индийского" штамма, в 2 раза больше по сравнению с "уханьским".