https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738722091.html

Собянин рассказал об особенностях нового штамма коронавируса

Собянин рассказал об особенностях нового штамма коронавируса - РИА Новости, 26.06.2021

Собянин рассказал об особенностях нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса совсем другой, вирус развивается в организме за считанные дни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T12:03

2021-06-26T12:03

2021-06-26T12:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Новый штамм коронавируса совсем другой, вирус развивается в организме за считанные дни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."Новый штамм, конечно, совсем другой, если раньше, допустим, недели две инкубационный период шёл, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на сатурацию, и температура только потом начинала медленно расти, сама болезнь развиваться. То сегодня это происходит буквально в считанные дни, до 5 дней", - сказал Собянин.По его словам, количество антител, которое требуется для защиты от "индийского" штамма, в 2 раза больше по сравнению с "уханьским".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество