Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738722091.html
Собянин рассказал об особенностях нового штамма коронавируса
Собянин рассказал об особенностях нового штамма коронавируса - РИА Новости, 26.06.2021
Собянин рассказал об особенностях нового штамма коронавируса
Новый штамм коронавируса совсем другой, вирус развивается в организме за считанные дни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T12:03
2021-06-26T12:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737076992_0:0:1391:782_1920x0_80_0_0_835c2d2aa6e24af83309987a88351e67.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Новый штамм коронавируса совсем другой, вирус развивается в организме за считанные дни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."Новый штамм, конечно, совсем другой, если раньше, допустим, недели две инкубационный период шёл, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на сатурацию, и температура только потом начинала медленно расти, сама болезнь развиваться. То сегодня это происходит буквально в считанные дни, до 5 дней", - сказал Собянин.По его словам, количество антител, которое требуется для защиты от "индийского" штамма, в 2 раза больше по сравнению с "уханьским".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737076992_219:0:1391:879_1920x0_80_0_0_ca38df823eaf25e1c97922c851dbd836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, общество
Собянин рассказал об особенностях нового штамма коронавируса
12:03 26.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения вновь открытого стационара для пациентов с COVID-19 на базе городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения вновь открытого стационара для пациентов с COVID-19 на базе городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк

Собянин: новый штамм коронавируса совсем другой, вирус развивается за считанные дни

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Новый штамм коронавируса совсем другой, вирус развивается в организме за считанные дни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Новый штамм, конечно, совсем другой, если раньше, допустим, недели две инкубационный период шёл, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на сатурацию, и температура только потом начинала медленно расти, сама болезнь развиваться. То сегодня это происходит буквально в считанные дни, до 5 дней", - сказал Собянин.
По его словам, количество антител, которое требуется для защиты от "индийского" штамма, в 2 раза больше по сравнению с "уханьским".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25ЦБ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов
08:16В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров
08:01В ДТП в Самарской области погибли три человека
07:43При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
07:12На базе ВВС Индии прогремели два взрыва
07:00Ученые выяснили роль самцов в популяции
06:47Диетологи назвали семь неожиданных свойств черешни
05:22В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
05:19Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D
04:33Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
04:21Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине
04:17Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
04:15Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца
04:10Трамп обвинил Байдена в разрешении достройки "Северного потока — 2"
03:48Онколог назвал самые агрессивные виды рака
03:41В "Росатоме" рассказали, как финский магнат хотел купить АЭС при Хрущеве
03:29Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея
03:25Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске
03:18Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене
03:12Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо
Лента новостейМолния