Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738717834.html
В России за сутки умерли 619 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 619 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2021
В России за сутки умерли 619 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждено 619 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 132 683, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T11:19
2021-06-26T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738259797_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df0d882d2652fc5e56782a19a5d8fd42.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 619 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 132 683, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 619 смертей... За весь период по России умерло 132 683 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге за сутки подтверждено 107 смертей, в Москве - 96, в Нижегородской области - 26.
https://ria.ru/20210624/mutatsii-1738462037.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738259797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a704fbb9d17f98d3fc7902eb94646fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество
В России за сутки умерли 619 пациентов с COVID-19
11:19 26.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

В России за сутки умерли 619 пациентов с COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 619 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 132 683, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 619 смертей... За весь период по России умерло 132 683 человека", - говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге за сутки подтверждено 107 смертей, в Москве - 96, в Нижегородской области - 26.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 16:36Распространение коронавируса
Директор "Вектора" рассказал о мутациях коронавируса в России
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25ЦБ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов
08:16В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров
08:01В ДТП в Самарской области погибли три человека
07:43При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
07:12На базе ВВС Индии прогремели два взрыва
07:00Ученые выяснили роль самцов в популяции
06:47Диетологи назвали семь неожиданных свойств черешни
05:22В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
05:19Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D
04:33Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
04:21Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине
04:17Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
04:15Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца
04:10Трамп обвинил Байдена в разрешении достройки "Северного потока — 2"
03:48Онколог назвал самые агрессивные виды рака
03:41В "Росатоме" рассказали, как финский магнат хотел купить АЭС при Хрущеве
03:29Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея
03:25Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске
03:18Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене
03:12Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо
Лента новостейМолния