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В России за сутки умерли 619 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 619 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2021
В России за сутки умерли 619 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждено 619 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 132 683, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T11:19
2021-06-26T11:19
2021-06-26T11:19
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 619 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 132 683, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 619 смертей... За весь период по России умерло 132 683 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге за сутки подтверждено 107 смертей, в Москве - 96, в Нижегородской области - 26.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество
В России за сутки умерли 619 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 619 пациентов с COVID-19