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В России за сутки 14 347 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 14 347 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2021
В России за сутки 14 347 человек выздоровели от COVID-19
В РФ за сутки выписаны 14 347 человек после COVID-19, за все время - 4 943 986, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T11:17
2021-06-26T11:17
2021-06-26T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
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общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 14 347 человек после COVID-19, за все время - 4 943 986, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 347 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 943 986", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 4260 человек, в Санкт-Петербурге - 2333, в Подмосковье - 1936.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки 14 347 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 14 347 человек выздоровели от COVID-19