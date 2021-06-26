https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738717363.html

В Москве выявили 8457 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 8457 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2021

В Москве выявили 8457 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 8457, Подмосковье – 2504 и Санкт-Петербурге – 1247, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T11:16

2021-06-26T11:16

2021-06-26T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 8457, Подмосковье – 2504 и Санкт-Петербурге – 1247, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва – 8457, Московская область – 2504, Санкт-Петербург – 1247", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области – 14, Ненецком автономном округе – шесть, Чукотском автономном округе – три.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область