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В Москве выявили 8457 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 8457 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2021
В Москве выявили 8457 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 8457, Подмосковье – 2504 и Санкт-Петербурге – 1247, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T11:16
2021-06-26T11:16
2021-06-26T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 8457, Подмосковье – 2504 и Санкт-Петербурге – 1247, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва – 8457, Московская область – 2504, Санкт-Петербург – 1247", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области – 14, Ненецком автономном округе – шесть, Чукотском автономном округе – три.
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область
В Москве выявили 8457 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 8457 новых случаев COVID-19