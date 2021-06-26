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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738708149.html
Эксперт рассказала, чем опасны фейковые сертификаты о вакцинации от COVID
Эксперт рассказала, чем опасны фейковые сертификаты о вакцинации от COVID - РИА Новости, 26.06.2021
Эксперт рассказала, чем опасны фейковые сертификаты о вакцинации от COVID
Создание одной международной базы данных о прививочных сертификатах решит вопрос с поддельными справками и тестами на коронавирус, заявила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T08:44
2021-06-26T13:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
чехия
греция
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Создание одной международной базы данных о прививочных сертификатах решит вопрос с поддельными справками и тестами на коронавирус, заявила РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Елена Хейфец."Использование поддельных справок о прививках во многом будет оставаться актуальным до тех пор, пока помимо национальных сертификатов не будет создана и внедрена глобальная база данных", - сказала Хейфец, по данным которой, цена на такую подделку в России достигает 30 тысяч рублей на "черном" рынке.По ее мнению, распространение фейковых сертификатов в долгосрочной перспективе может привести к ряду проблем."Массовое использование поддельных сертификатов и отсутствие должных мер контроля за их дальнейшим распространением может привести к ухудшению эпидемиологической динамики", - считает эксперт."Появление непривитых граждан в местах, где смягчены требования к социальному дистанцированию для привитых (ночные клубы, бары, спортивные и концертные площадки), может стать причиной массовых заболеваний", - прогнозирует Хейфец.Она рассказала, что анализ международного опыта показал, что подобная проблема характерна не только для России. В Европе и США на фоне потенциального возобновления международного авиасообщения также растет предложение фейковых сертификатов. Проблема заключается в том, что существование таких "сертификатов" - уязвимое место большинства авиакомпаний, выполняющих международные рейсы, "ввиду того что растет количество стран, требующих сертификаты о вакцинации, в то время как для внутренних рейсов такие требования пока отсутствуют"."Распространение поддельных медицинских сертификатов фактически обнажает "логистическую слепую зону". Кроме того, перекладывание проверки сертификатов на авиакомпании сопряжено с дополнительными издержками для отрасли, которая в период пандемии пострадала больше всех — большинство авиалиний пока не оснащены необходимым оборудованием для проверки новых медицинских сертификатов", - считает эксперт.Хейфец уточнила, что с целью снижения доли фейковых сертификатов в ЕС разрабатывается электронный COVID-19 паспорт, данные которого содержатся в QR-коде (подобный механизм схож с системой внедряемой на территории России). Положение ЕС об электронном сертификате вступает в силу 1 июля для всех 27 государств-членов. С 1 июня такая система в тестовом режиме была запущена в Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Греции и Польше. В Великобритании, вышедшей из состава ЕС, разрабатывается собственный цифровой сертификат COVID-19, однако пока отсутствует решение о взаимном признании с ЕС."Кроме того, в настоящий момент разрабатывается система контроля и пресечения подобных правонарушений. Так, например, в США предусмотрен штраф до 5 тысяч долларов или пяти лет тюремного заключения, а в Израиле штраф достигает 1,55 тысячи долларов", - заключила Хейфец.
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коронавирус в россии, россия, чехия, греция
Эксперт рассказала, чем опасны фейковые сертификаты о вакцинации от COVID
08:44 26.06.2021 (обновлено: 13:58 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Эксперт Елена Хейфец рассказала, что решит вопрос с поддельными справками и тестами на COVID-19

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Создание одной международной базы данных о прививочных сертификатах решит вопрос с поддельными справками и тестами на коронавирус, заявила РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Елена Хейфец.
"Использование поддельных справок о прививках во многом будет оставаться актуальным до тех пор, пока помимо национальных сертификатов не будет создана и внедрена глобальная база данных", - сказала Хейфец, по данным которой, цена на такую подделку в России достигает 30 тысяч рублей на "черном" рынке.
По ее мнению, распространение фейковых сертификатов в долгосрочной перспективе может привести к ряду проблем.
"Массовое использование поддельных сертификатов и отсутствие должных мер контроля за их дальнейшим распространением может привести к ухудшению эпидемиологической динамики", - считает эксперт.
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"Появление непривитых граждан в местах, где смягчены требования к социальному дистанцированию для привитых (ночные клубы, бары, спортивные и концертные площадки), может стать причиной массовых заболеваний", - прогнозирует Хейфец.
Она рассказала, что анализ международного опыта показал, что подобная проблема характерна не только для России. В Европе и США на фоне потенциального возобновления международного авиасообщения также растет предложение фейковых сертификатов. Проблема заключается в том, что существование таких "сертификатов" - уязвимое место большинства авиакомпаний, выполняющих международные рейсы, "ввиду того что растет количество стран, требующих сертификаты о вакцинации, в то время как для внутренних рейсов такие требования пока отсутствуют".
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"Распространение поддельных медицинских сертификатов фактически обнажает "логистическую слепую зону". Кроме того, перекладывание проверки сертификатов на авиакомпании сопряжено с дополнительными издержками для отрасли, которая в период пандемии пострадала больше всех — большинство авиалиний пока не оснащены необходимым оборудованием для проверки новых медицинских сертификатов", - считает эксперт.
Хейфец уточнила, что с целью снижения доли фейковых сертификатов в ЕС разрабатывается электронный COVID-19 паспорт, данные которого содержатся в QR-коде (подобный механизм схож с системой внедряемой на территории России). Положение ЕС об электронном сертификате вступает в силу 1 июля для всех 27 государств-членов. С 1 июня такая система в тестовом режиме была запущена в Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Греции и Польше. В Великобритании, вышедшей из состава ЕС, разрабатывается собственный цифровой сертификат COVID-19, однако пока отсутствует решение о взаимном признании с ЕС.
"Кроме того, в настоящий момент разрабатывается система контроля и пресечения подобных правонарушений. Так, например, в США предусмотрен штраф до 5 тысяч долларов или пяти лет тюремного заключения, а в Израиле штраф достигает 1,55 тысячи долларов", - заключила Хейфец.
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