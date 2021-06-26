https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738708149.html

Эксперт рассказала, чем опасны фейковые сертификаты о вакцинации от COVID

Эксперт рассказала, чем опасны фейковые сертификаты о вакцинации от COVID - РИА Новости, 26.06.2021

Эксперт рассказала, чем опасны фейковые сертификаты о вакцинации от COVID

Создание одной международной базы данных о прививочных сертификатах решит вопрос с поддельными справками и тестами на коронавирус, заявила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T08:44

2021-06-26T08:44

2021-06-26T13:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

чехия

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402905_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_0d0d4ed3e597afd8122d1fd37a815ab3.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Создание одной международной базы данных о прививочных сертификатах решит вопрос с поддельными справками и тестами на коронавирус, заявила РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Елена Хейфец."Использование поддельных справок о прививках во многом будет оставаться актуальным до тех пор, пока помимо национальных сертификатов не будет создана и внедрена глобальная база данных", - сказала Хейфец, по данным которой, цена на такую подделку в России достигает 30 тысяч рублей на "черном" рынке.По ее мнению, распространение фейковых сертификатов в долгосрочной перспективе может привести к ряду проблем."Массовое использование поддельных сертификатов и отсутствие должных мер контроля за их дальнейшим распространением может привести к ухудшению эпидемиологической динамики", - считает эксперт."Появление непривитых граждан в местах, где смягчены требования к социальному дистанцированию для привитых (ночные клубы, бары, спортивные и концертные площадки), может стать причиной массовых заболеваний", - прогнозирует Хейфец.Она рассказала, что анализ международного опыта показал, что подобная проблема характерна не только для России. В Европе и США на фоне потенциального возобновления международного авиасообщения также растет предложение фейковых сертификатов. Проблема заключается в том, что существование таких "сертификатов" - уязвимое место большинства авиакомпаний, выполняющих международные рейсы, "ввиду того что растет количество стран, требующих сертификаты о вакцинации, в то время как для внутренних рейсов такие требования пока отсутствуют"."Распространение поддельных медицинских сертификатов фактически обнажает "логистическую слепую зону". Кроме того, перекладывание проверки сертификатов на авиакомпании сопряжено с дополнительными издержками для отрасли, которая в период пандемии пострадала больше всех — большинство авиалиний пока не оснащены необходимым оборудованием для проверки новых медицинских сертификатов", - считает эксперт.Хейфец уточнила, что с целью снижения доли фейковых сертификатов в ЕС разрабатывается электронный COVID-19 паспорт, данные которого содержатся в QR-коде (подобный механизм схож с системой внедряемой на территории России). Положение ЕС об электронном сертификате вступает в силу 1 июля для всех 27 государств-членов. С 1 июня такая система в тестовом режиме была запущена в Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Греции и Польше. В Великобритании, вышедшей из состава ЕС, разрабатывается собственный цифровой сертификат COVID-19, однако пока отсутствует решение о взаимном признании с ЕС."Кроме того, в настоящий момент разрабатывается система контроля и пресечения подобных правонарушений. Так, например, в США предусмотрен штраф до 5 тысяч долларов или пяти лет тюремного заключения, а в Израиле штраф достигает 1,55 тысячи долларов", - заключила Хейфец.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738671224.html

https://ria.ru/20210625/sputnik-1738651535.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738625207.html

россия

чехия

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, чехия, греция