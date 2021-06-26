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Китайские корабли зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку
Китайские корабли зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку - РИА Новости, 26.06.2021
Китайские корабли зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку
Четыре китайских корабля зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку и находились там несколько часов, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:45
2021-06-26T23:36
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ТОКИО, 26 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Четыре китайских корабля зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку и находились там несколько часов, сообщило агентство Киодо.Рано утром в субботу четыре патрульных корабля КНР зашли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай, и оставались там почти до полудня. При этом они пытались приблизиться к японским рыболовецким судам. Японская служба безопасности на море констатирует, что китайские корабли зашли в территориальные воды Японии в этом районе в 26-й раз с начала года. На одном из китайских кораблей была замечена автоматическая пушка.Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов указанного архипелага, подчеркнув таким образом их государственный статус.
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китай, япония, сша, токио, в мире
Китайские корабли зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку
16:45 26.06.2021 (обновлено: 23:36 26.06.2021)
 
© AP Photo / XinhuaОстров Сенкаку архипелаг в Восточно-Китайском море
Остров Сенкаку архипелаг в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© AP Photo / Xinhua

Китайские корабли зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку

Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Четыре китайских корабля зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку и находились там несколько часов, сообщило агентство Киодо.
Рано утром в субботу четыре патрульных корабля КНР зашли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай, и оставались там почти до полудня. При этом они пытались приблизиться к японским рыболовецким судам. Японская служба безопасности на море констатирует, что китайские корабли зашли в территориальные воды Японии в этом районе в 26-й раз с начала года. На одном из китайских кораблей была замечена автоматическая пушка.
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Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов указанного архипелага, подчеркнув таким образом их государственный статус.
 
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