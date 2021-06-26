https://ria.ru/20210626/korabli-1738697477.html
Корабли ВМФ России проведут учения рядом с британским авианосцем
Корабли ВМФ России проведут учения рядом с британским авианосцем - РИА Новости, 26.06.2021
Корабли ВМФ России проведут учения рядом с британским авианосцем
Корабли постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море проведут учения с ракетными стрельбами в почти тридцати километрах от британского авианосца Queen... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T01:19
2021-06-26T01:19
2021-06-26T05:26
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
ту-22м3
средиземное море
миг-31
queen
f-35
кипр
вмф рф
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Корабли постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море проведут учения с ракетными стрельбами в почти тридцати километрах от британского авианосца Queen Elizabeth. Об этом говорится в информации международной системы уведомлений для авиаперсонала (NOtice To AirMen, NOTAM).Согласно данным NOTAM, маневры кораблей ВМФ должны состояться уже 26 июня. Для них, однако, закрыта зона Средиземного моря южнее Кипра. В свою очередь, авианосная группа Великобритании с 1 по 30 июня находится в небольшом районе моря южнее Кипра, уточняет система уведомлений. Таким образом, район действия Queen Elizabeth и северную границу зоны учений ВМФ разделяет всего несколько десятков километров.В Минобороны России ранее заявили, что 25 июня в восточной части Средиземного моря стартовали совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ и авиации ВКС. В маневрах участвуют пять кораблей, две подлодки. Кроме того, задействованы самолеты-носители гиперзвукового оружия МиГ-31К, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.В западной прессе говорилось, что Queen Elizabeth в Средиземном Море участвует в операции по борьбе с боевиками ИГ*. Последний вылет с авианосца для нанесения ударов по терористам произошел 22 июня. Место нанесения ударов и пораженные объекты не уточнялись. В авиагруппу авианосца входят истребители пятого поколения F-35.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20210624/flot-1738306098.html
https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, ту-22м3, средиземное море, миг-31, queen, f-35, кипр, вмф рф
Корабли ВМФ России проведут учения рядом с британским авианосцем
01:19 26.06.2021 (обновлено: 05:26 26.06.2021)
Корабли ВМФ России проведут ракетные стрельбы поблизости от британского авианосца