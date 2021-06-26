Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210626/korabli-1738697477.html
Корабли ВМФ России проведут учения рядом с британским авианосцем
Корабли ВМФ России проведут учения рядом с британским авианосцем - РИА Новости, 26.06.2021
Корабли ВМФ России проведут учения рядом с британским авианосцем
Корабли постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море проведут учения с ракетными стрельбами в почти тридцати километрах от британского авианосца Queen... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T01:19
2021-06-26T05:26
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
ту-22м3
средиземное море
миг-31
queen
f-35
кипр
вмф рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731970125_0:47:3238:1868_1920x0_80_0_0_74c0a46114e90cc3c83755c2d4c42a92.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Корабли постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море проведут учения с ракетными стрельбами в почти тридцати километрах от британского авианосца Queen Elizabeth. Об этом говорится в информации международной системы уведомлений для авиаперсонала (NOtice To AirMen, NOTAM).Согласно данным NOTAM, маневры кораблей ВМФ должны состояться уже 26 июня. Для них, однако, закрыта зона Средиземного моря южнее Кипра. В свою очередь, авианосная группа Великобритании с 1 по 30 июня находится в небольшом районе моря южнее Кипра, уточняет система уведомлений. Таким образом, район действия Queen Elizabeth и северную границу зоны учений ВМФ разделяет всего несколько десятков километров.В Минобороны России ранее заявили, что 25 июня в восточной части Средиземного моря стартовали совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ и авиации ВКС. В маневрах участвуют пять кораблей, две подлодки. Кроме того, задействованы самолеты-носители гиперзвукового оружия МиГ-31К, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.В западной прессе говорилось, что Queen Elizabeth в Средиземном Море участвует в операции по борьбе с боевиками ИГ*. Последний вылет с авианосца для нанесения ударов по терористам произошел 22 июня. Место нанесения ударов и пораженные объекты не уточнялись. В авиагруппу авианосца входят истребители пятого поколения F-35.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20210624/flot-1738306098.html
https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html
россия
средиземное море
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731970125_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_6ed563f2d45ecc17dd1993c75f8cc576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, ту-22м3, средиземное море, миг-31, queen, f-35, кипр, вмф рф
Корабли ВМФ России проведут учения рядом с британским авианосцем
01:19 26.06.2021 (обновлено: 05:26 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРепетиция военно-морского парада во Владивостоке
Репетиция военно-морского парада во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

Корабли ВМФ России проведут ракетные стрельбы поблизости от британского авианосца

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Корабли постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море проведут учения с ракетными стрельбами в почти тридцати километрах от британского авианосца Queen Elizabeth. Об этом говорится в информации международной системы уведомлений для авиаперсонала (NOtice To AirMen, NOTAM).
Согласно данным NOTAM, маневры кораблей ВМФ должны состояться уже 26 июня. Для них, однако, закрыта зона Средиземного моря южнее Кипра. В свою очередь, авианосная группа Великобритании с 1 по 30 июня находится в небольшом районе моря южнее Кипра, уточняет система уведомлений. Таким образом, район действия Queen Elizabeth и северную границу зоны учений ВМФ разделяет всего несколько десятков километров.
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 08:00
"Подошли к Перл-Харбору": что российский флот устроил в Тихом океане
В Минобороны России ранее заявили, что 25 июня в восточной части Средиземного моря стартовали совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ и авиации ВКС. В маневрах участвуют пять кораблей, две подлодки. Кроме того, задействованы самолеты-носители гиперзвукового оружия МиГ-31К, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.
В западной прессе говорилось, что Queen Elizabeth в Средиземном Море участвует в операции по борьбе с боевиками ИГ*. Последний вылет с авианосца для нанесения ударов по терористам произошел 22 июня. Место нанесения ударов и пораженные объекты не уточнялись. В авиагруппу авианосца входят истребители пятого поколения F-35.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 16:36
Британский эсминец и русские бомбы. Что случилось в Черном море
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияТу-22М3Средиземное мореМиГ-31QueenF-35КипрВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Испании отменили обязательное ношение масок на улице
08:29Три человека погибли в ДТП на МКАД
08:27В Сиднее ввели локдаун из-за вспышки COVID-19
08:18В Приморье обрушилась часть автомобильного моста
08:16В Псковской области четыре человека пострадали из-за урагана
07:24Эксперт объяснил, зачем хакеры оставляют "русский след"
07:19В Германии оценили последствия в случае отключения России от SWIFT
06:56Фармрегулятор в США расширил предупреждения к вакцинам Pfizer и Moderna
06:49В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США
06:45В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
06:27Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией
06:23Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт
06:07При пожаре в Ивановской области погибли подросток и пожарный
06:02В бундестаге заявили о важности саммита ЕС с участием России
05:51Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
05:22В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую
05:11Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине
05:06В Германии оценили идею о компенсациях Украине по "Северному потоку — 2"
04:49Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"
04:20Китай угрожал остановить поставки вакцин на Украину, сообщило AP
Лента новостейМолния