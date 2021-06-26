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https://ria.ru/20210626/kompensatsii-1738701988.html
В Германии оценили идею о компенсациях Украине по "Северному потоку — 2"
В Германии оценили идею о компенсациях Украине по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.06.2021
В Германии оценили идею о компенсациях Украине по "Северному потоку — 2"
Лидер "Альтернативы для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла назвал безумием идею о компенсациях Киеву из-за запуска "Северного потока — 2". РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T05:06
2021-06-26T05:47
тино крупалла
россия
дмитрий кулеба
балтийское море
евросоюз
сергей рябков
москва
киев
северный поток — 2
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер "Альтернативы для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла назвал безумием идею о компенсациях Киеву из-за запуска "Северного потока — 2".По его мнению, Россия не обязана платить транзитные сборы, если она не использует облагаемые этими сборами маршруты, поскольку это недопустимо с экономической точки зрения.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на компенсацию после окончания строительства нового российского газопровода.Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Берлина "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока — 2". Кроме того, госсекретарь пообещал, что Штаты продолжат работать над препятствиями для введения газопровода в эксплуатацию. По словам Блинкена, США находятся в активном контакте с ФРГ, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь украинской стороны.Белый дом также констатировал, что помешать реализации российского проекта непросто, поскольку он практически достроен. Штаты в конце мая заявили, что отказались от введения санкций против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG, объяснив это "национальными интересами". Однако затем США ввели санкции против российских организаций и судов, связанных со строительством газопровода.Замглавы МИД Сергей Рябков заявил ранее в интервью РИА Новости, что заявления Вашингтона о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока — 2" не повлияют на позицию Москвы и проект будет завершен."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые европейские страны.
https://ria.ru/20210626/potok-1738701664.html
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В Германии оценили идею о компенсациях Украине по "Северному потоку — 2"
05:06 26.06.2021 (обновлено: 05:47 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Депутат бундестага Крупалла оценил идею о компенсациях Украине из-за "Северного потока — 2"

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер "Альтернативы для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла назвал безумием идею о компенсациях Киеву из-за запуска "Северного потока — 2".
По его мнению, Россия не обязана платить транзитные сборы, если она не использует облагаемые этими сборами маршруты, поскольку это недопустимо с экономической точки зрения.

"То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием. <...> И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать", — сказал Крупалла в интервью РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на компенсацию после окончания строительства нового российского газопровода.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
04:49
Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"
Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Берлина "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока — 2". Кроме того, госсекретарь пообещал, что Штаты продолжат работать над препятствиями для введения газопровода в эксплуатацию. По словам Блинкена, США находятся в активном контакте с ФРГ, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь украинской стороны.
Белый дом также констатировал, что помешать реализации российского проекта непросто, поскольку он практически достроен. Штаты в конце мая заявили, что отказались от введения санкций против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG, объяснив это "национальными интересами". Однако затем США ввели санкции против российских организаций и судов, связанных со строительством газопровода.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 16:14
МИД прокомментировал ультиматум Киева по "Северному потоку — 2"
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил ранее в интервью РИА Новости, что заявления Вашингтона о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока — 2" не повлияют на позицию Москвы и проект будет завершен.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые европейские страны.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 14:41
Кулеба потребовал обменять "Северный поток — 2" на Крым
 
Тино КрупаллаРоссияДмитрий КулебаБалтийское мореЕвросоюзСергей РябковМоскваКиевСеверный поток — 2Альтернатива для Германии (партия)УкраинаВ мире
 
 
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