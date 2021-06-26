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"Много жулья". Собянин рассказал, почему принял решение ввести QR-коды
"Много жулья". Собянин рассказал, почему принял решение ввести QR-коды - РИА Новости, 26.06.2021
"Много жулья". Собянин рассказал, почему принял решение ввести QR-коды
Решение о QR-кодах, а не бумажных сертификатах принято, потому что много жулья, цифровой код даёт защиту от них, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T11:55
2021-06-26T11:55
2021-06-26T12:13
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Решение о QR-кодах, а не бумажных сертификатах принято, потому что много жулья, цифровой код даёт защиту от них, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Если вы пошли в ресторан или в кафе, то, наверное, у вас все-таки есть телефон. У 99% точно есть, у некоторых москвичей даже не по одному. Почему не бумажный? Зайдите в интернет и посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает вам с течение нескольких часов доставить бумажный сертификат. И нигде в мире по бумажным не работают", - сказал Собянин в интервью "Россия 1".По его словам, бумажный сертификат можно взять в поликлинике и в случае необходимости показывать."QR-код самая надёжная и оптимальная история", - добавил Собянин.
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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria.
2021-06-26T11:55
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
"Много жулья". Собянин рассказал, почему принял решение ввести QR-коды
11:55 26.06.2021 (обновлено: 12:13 26.06.2021)
Собянин рассказал, почему принял решение ввести QR-коды вместо бумажных COVID-сертификатов