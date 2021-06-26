https://ria.ru/20210626/kody-1738721488.html

"Много жулья". Собянин рассказал, почему принял решение ввести QR-коды

"Много жулья". Собянин рассказал, почему принял решение ввести QR-коды - РИА Новости, 26.06.2021

"Много жулья". Собянин рассказал, почему принял решение ввести QR-коды

Решение о QR-кодах, а не бумажных сертификатах принято, потому что много жулья, цифровой код даёт защиту от них, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T11:55

2021-06-26T11:55

2021-06-26T12:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738393373_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb8f89976f6409c2444976de307bb30c.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Решение о QR-кодах, а не бумажных сертификатах принято, потому что много жулья, цифровой код даёт защиту от них, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Если вы пошли в ресторан или в кафе, то, наверное, у вас все-таки есть телефон. У 99% точно есть, у некоторых москвичей даже не по одному. Почему не бумажный? Зайдите в интернет и посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает вам с течение нескольких часов доставить бумажный сертификат. И нигде в мире по бумажным не работают", - сказал Собянин в интервью "Россия 1".По его словам, бумажный сертификат можно взять в поликлинике и в случае необходимости показывать."QR-код самая надёжная и оптимальная история", - добавил Собянин.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-06-26T11:55 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество