https://ria.ru/20210626/kartochki-1738726101.html

На Урале проверят предприятие, где зарплату выдают товарными карточками

На Урале проверят предприятие, где зарплату выдают товарными карточками - РИА Новости, 26.06.2021

На Урале проверят предприятие, где зарплату выдают товарными карточками

Прокуратура Свердловской области проверяет сообщения о выплате зарплаты сотрудникам сельхозпредприятия товарными карточками, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T13:07

2021-06-26T13:07

2021-06-26T13:07

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области проверяет сообщения о выплате зарплаты сотрудникам сельхозпредприятия товарными карточками, сообщает пресс-служба ведомства."Согласно публикации СМИ, с мая 2021 года сотрудники ООО "Урал" получают зарплату товарным карточками, которые работники называют "урожайками". При этом, указанными карточками можно расплатиться в нескольких магазинах села Русская Тавра Красноуфимского района", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что выплата заработной платы в купонах, в бонах, в форме долговых обязательствах, расписок, согласно Трудовому кодексу, не допускается. В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению трудовых прав работников сельскохозяйственного предприятия. Особое внимание будет обращено на факты несвоевременного перечисления работникам заработной платы, ее выплаты товарными карточками.

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область