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На Урале проверят предприятие, где зарплату выдают товарными карточками
На Урале проверят предприятие, где зарплату выдают товарными карточками - РИА Новости, 26.06.2021
На Урале проверят предприятие, где зарплату выдают товарными карточками
Прокуратура Свердловской области проверяет сообщения о выплате зарплаты сотрудникам сельхозпредприятия товарными карточками, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T13:07
2021-06-26T13:07
2021-06-26T13:07
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области проверяет сообщения о выплате зарплаты сотрудникам сельхозпредприятия товарными карточками, сообщает пресс-служба ведомства."Согласно публикации СМИ, с мая 2021 года сотрудники ООО "Урал" получают зарплату товарным карточками, которые работники называют "урожайками". При этом, указанными карточками можно расплатиться в нескольких магазинах села Русская Тавра Красноуфимского района", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что выплата заработной платы в купонах, в бонах, в форме долговых обязательствах, расписок, согласно Трудовому кодексу, не допускается. В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению трудовых прав работников сельскохозяйственного предприятия. Особое внимание будет обращено на факты несвоевременного перечисления работникам заработной платы, ее выплаты товарными карточками.
свердловская область
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свердловская область
На Урале проверят предприятие, где зарплату выдают товарными карточками
Прокуратура проверит сельхозпредприятие на Урале, где зарплату выдают товарными карточками
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости.
Прокуратура Свердловской области
проверяет сообщения о выплате зарплаты сотрудникам сельхозпредприятия товарными карточками, сообщает пресс-служба ведомства.
"Согласно публикации СМИ, с мая 2021 года сотрудники ООО "Урал" получают зарплату товарным карточками, которые работники называют "урожайками". При этом, указанными карточками можно расплатиться в нескольких магазинах села Русская Тавра Красноуфимского района", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что выплата заработной платы в купонах, в бонах, в форме долговых обязательствах, расписок, согласно Трудовому кодексу, не допускается. В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению трудовых прав работников сельскохозяйственного предприятия. Особое внимание будет обращено на факты несвоевременного перечисления работникам заработной платы, ее выплаты товарными карточками.