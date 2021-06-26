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В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией - РИА Новости, 26.06.2021
В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
Участница украинской делегации на переговорах в Брюсселе в 2014 году между "Нафтогазом" и "Газпромом" при посредничестве Еврокомиссии Лана Зеркаль в беседе с... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T06:45
2021-06-26T06:45
лана зеркаль
россия
гюнтер эттингер
нафтогаз украины
газпром
еврокомиссия
киев
украина
в мире
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В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Участница украинской делегации на переговорах в Брюсселе в 2014 году между "Нафтогазом" и "Газпромом" при посредничестве Еврокомиссии Лана Зеркаль в беседе с LB.ua заявила о странном поведении на мероприятии еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.По ее словам, европейский функционер кидался канцелярскими товарами в участников переговоров.Она добавила, что у нее осталась "прекрасная фотография" со встречи, на которой запечатлен подобный инцидент.Зеркаль также выразила мнение, что именно благодаря Эттингеру, который предложил разделить ответственность между участниками переговоров, Россия и Украина смогли прийти к согласиюВ октябре 2014 года Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии согласовали так называемый зимний пакет поставок газа из России на Украину, который предусматривал оплату Киевом части долга за газ, режим предоплаты новых поставок газа, неприкосновенность контрактной цены газа и определение стоимости топлива для Украины зимой с учетом скидки. Согласно договоренностям Москва предоставила Киеву скидку в сто долларов за тысячу кубометров к контрактной цене путем снижения экспортной пошлины.
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лана зеркаль, россия, гюнтер эттингер, нафтогаз украины, газпром, еврокомиссия, киев, украина, в мире
В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
06:45 26.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Министерства энергетики / Перейти в фотобанкВице-президент Еврокомиссии, отвечающий за энергетику, Гюнтер Эттингер
Вице-президент Еврокомиссии, отвечающий за энергетику, Гюнтер Эттингер - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Министерства энергетики
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Зеркаль заявила, что еврокомиссар Эттингер кидался карандашами на переговорах с Россией

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Участница украинской делегации на переговорах в Брюсселе в 2014 году между "Нафтогазом" и "Газпромом" при посредничестве Еврокомиссии Лана Зеркаль в беседе с LB.ua заявила о странном поведении на мероприятии еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.
По ее словам, европейский функционер кидался канцелярскими товарами в участников переговоров.
"Эттингер, действительно, сыграл важную роль. В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских. В буквальном смысле", — сказала Зеркаль.
Она добавила, что у нее осталась "прекрасная фотография" со встречи, на которой запечатлен подобный инцидент.
Зеркаль также выразила мнение, что именно благодаря Эттингеру, который предложил разделить ответственность между участниками переговоров, Россия и Украина смогли прийти к согласию
В октябре 2014 года Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии согласовали так называемый зимний пакет поставок газа из России на Украину, который предусматривал оплату Киевом части долга за газ, режим предоплаты новых поставок газа, неприкосновенность контрактной цены газа и определение стоимости топлива для Украины зимой с учетом скидки. Согласно договоренностям Москва предоставила Киеву скидку в сто долларов за тысячу кубометров к контрактной цене путем снижения экспортной пошлины.
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Лана ЗеркальРоссияГюнтер ЭттингерНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияКиевУкраинаВ мире
 
 
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