https://ria.ru/20210626/karandash-1738704753.html

В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией

В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией - РИА Новости, 26.06.2021

В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией

Участница украинской делегации на переговорах в Брюсселе в 2014 году между "Нафтогазом" и "Газпромом" при посредничестве Еврокомиссии Лана Зеркаль в беседе с... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T06:45

2021-06-26T06:45

2021-06-26T06:45

лана зеркаль

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гюнтер эттингер

нафтогаз украины

газпром

еврокомиссия

киев

украина

в мире

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В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Участница украинской делегации на переговорах в Брюсселе в 2014 году между "Нафтогазом" и "Газпромом" при посредничестве Еврокомиссии Лана Зеркаль в беседе с LB.ua заявила о странном поведении на мероприятии еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.По ее словам, европейский функционер кидался канцелярскими товарами в участников переговоров.Она добавила, что у нее осталась "прекрасная фотография" со встречи, на которой запечатлен подобный инцидент.Зеркаль также выразила мнение, что именно благодаря Эттингеру, который предложил разделить ответственность между участниками переговоров, Россия и Украина смогли прийти к согласиюВ октябре 2014 года Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии согласовали так называемый зимний пакет поставок газа из России на Украину, который предусматривал оплату Киевом части долга за газ, режим предоплаты новых поставок газа, неприкосновенность контрактной цены газа и определение стоимости топлива для Украины зимой с учетом скидки. Согласно договоренностям Москва предоставила Киеву скидку в сто долларов за тысячу кубометров к контрактной цене путем снижения экспортной пошлины.

https://ria.ru/20210613/gaz-1736830150.html

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киев

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лана зеркаль, россия, гюнтер эттингер, нафтогаз украины, газпром, еврокомиссия, киев, украина, в мире