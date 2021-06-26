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Эрдоган назвал стоимость и сроки завершения канала "Стамбул"
Эрдоган назвал стоимость и сроки завершения канала "Стамбул" - РИА Новости, 26.06.2021
Эрдоган назвал стоимость и сроки завершения канала "Стамбул"
Стоимость проекта канала "Стамбул" составит 15 миллиардов долларов, проект будет реализован за шесть лет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T15:23
2021-06-26T23:38
канал «стамбул»
мраморное море
дарданеллы
монтре
в мире
турция
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АНКАРА, 26 июн — РИА Новости. Стоимость проекта канала "Стамбул" составит 15 миллиардов долларов, проект будет реализован за шесть лет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии начала строительства канала.Эрдоган принимает участие в торжественной церемонии начала строительства канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Строительство начнется с одного из шести мостов через будущий канал."Этот проект стоимостью 15 миллиардов долларов даст новое дыхание для нашей внешней торговли. Планируем за шесть лет закончить строительство канала. В скором времени он себя сможет окупить", — сказал Эрдоган. Трансляция ведется в Twitter турецкого лидера.Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции, он стал главным инициатором строительства новой морской артерии в обход Босфора. Проект в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Однако он является противоречивым и вызывает споры в Турции как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.
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мраморное море
дарданеллы
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канал «стамбул», мраморное море, дарданеллы, монтре, в мире, турция
Эрдоган назвал стоимость и сроки завершения канала "Стамбул"
15:23 26.06.2021 (обновлено: 23:38 26.06.2021)
 
© REUTERS / Patrick Semansky/PoolПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в штаб-квартире в Брюсселе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в штаб-квартире в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© REUTERS / Patrick Semansky/Pool

Эрдоган назвал стоимость и сроки завершения канала "Стамбул"

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АНКАРА, 26 июн — РИА Новости. Стоимость проекта канала "Стамбул" составит 15 миллиардов долларов, проект будет реализован за шесть лет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии начала строительства канала.
Эрдоган принимает участие в торжественной церемонии начала строительства канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Строительство начнется с одного из шести мостов через будущий канал.
"Этот проект стоимостью 15 миллиардов долларов даст новое дыхание для нашей внешней торговли. Планируем за шесть лет закончить строительство канала. В скором времени он себя сможет окупить", — сказал Эрдоган. Трансляция ведется в Twitter турецкого лидера.
Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции, он стал главным инициатором строительства новой морской артерии в обход Босфора. Проект в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Однако он является противоречивым и вызывает споры в Турции как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.
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Канал «Стамбул»Мраморное мореДарданеллыМонтреВ миреТурция
 
 
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