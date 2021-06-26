https://ria.ru/20210626/iran-1738732781.html
Иран начал производство "Спутника V"
Иран начал производство "Спутника V" - РИА Новости, 26.06.2021
Иран начал производство "Спутника V"
Иран начал производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V", готова тестовая партия, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T14:39
2021-06-26T14:39
2021-06-26T15:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
иран
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Иран начал производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V", готова тестовая партия, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Иран стал первым государством ближневосточного региона, в котором осуществлено производство вакцины "Спутник V", - заявили в фонде.Там же отметили, что вакцина, произведенная в Иране, будет использоваться для исполнения национальной программы вакцинации на территории Ирана."РФПИ и Actoverco активно сотрудничают в рамках процесса технологического трансфера. Локальное производство вакцины "Спутник V" в Иране позволит ускорить темпы вакцинации населения Ирана при отсутствии логистических издержек. "Спутник V" уже играет важную роль в защите населения страны против коронавируса, и производство внутри страны поддержит усилия властей Ирана в борьбе с пандемией", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Спутник V" зарегистрирован в 68 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок, отметили в РФПИ.
https://ria.ru/20210530/vaktsina-1734804615.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, иран, общество
Иран начал производство "Спутника V"
14:39 26.06.2021 (обновлено: 15:02 26.06.2021)
В Иране началось производство вакцины "Спутник V"