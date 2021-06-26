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В России впервые за полгода снизился средний размер ипотеки
В России впервые за полгода снизился средний размер ипотеки - РИА Новости, 26.06.2021
В России впервые за полгода снизился средний размер ипотеки
Средний размер ипотечного кредита в России по итогам мая снизился впервые с октября прошлого года, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T09:16
2021-06-26T14:28
россия
ипотека
недвижимость
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Средний размер ипотечного кредита в России по итогам мая снизился впервые с октября прошлого года, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Так, россияне в мае оформляли кредиты на покупку жилья в среднем на 3,2 миллиона рублей, что меньше результата месяцем ранее на 2,1%. При этом в годовом выражении динамика по-прежнему остается положительной — рост на 26,7%."Средняя сумма ипотечного кредита в региональном разрезе остается стабильной, снижаясь тем не менее в общем показателе по России за счет падения доли выдач в крупных мегаполисах, где клиентский спрос находится в стадии насыщения", — пояснил агентству гендиректор бюро Олег Лагуткин.Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку: в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась в апреле до 7,3%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных десяти триллионов рублей.Ажиотажный спрос на кредиты в сочетании с низким предложением привел к росту цен на недвижимость сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале этого года отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки, и регулятор перешел к ее повышению. Владимир Путин в начале июня предложил продлить программу льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках до 1 июля 2022 года для всех регионов страны. При этом ставка повысят до 7%, а лимит на покупку квартиры снизят до трех миллионов рублей для всех регионов.
https://ria.ru/20210625/pogashenie-1738520911.html
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россия, ипотека, недвижимость, центральный банк рф (цб рф), экономика
В России впервые за полгода снизился средний размер ипотеки
09:16 26.06.2021 (обновлено: 14:28 26.06.2021)
 
© Fotolia / Anna BaburkinaКлючи от квартиры. Архивное фото
Ключи от квартиры. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Fotolia / Anna Baburkina

Эксперты бюро "Эквифакс" заявили, что средний размер ипотеки снизился впервые с октября

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Средний размер ипотечного кредита в России по итогам мая снизился впервые с октября прошлого года, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Так, россияне в мае оформляли кредиты на покупку жилья в среднем на 3,2 миллиона рублей, что меньше результата месяцем ранее на 2,1%. При этом в годовом выражении динамика по-прежнему остается положительной — рост на 26,7%.
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"Средняя сумма ипотечного кредита в региональном разрезе остается стабильной, снижаясь тем не менее в общем показателе по России за счет падения доли выдач в крупных мегаполисах, где клиентский спрос находится в стадии насыщения", — пояснил агентству гендиректор бюро Олег Лагуткин.
Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку: в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась в апреле до 7,3%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных десяти триллионов рублей.
Ажиотажный спрос на кредиты в сочетании с низким предложением привел к росту цен на недвижимость сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале этого года отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки, и регулятор перешел к ее повышению.
Владимир Путин в начале июня предложил продлить программу льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках до 1 июля 2022 года для всех регионов страны. При этом ставка повысят до 7%, а лимит на покупку квартиры снизят до трех миллионов рублей для всех регионов.
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