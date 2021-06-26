https://ria.ru/20210626/ipoteka-1738710015.html

В России впервые за полгода снизился средний размер ипотеки

В России впервые за полгода снизился средний размер ипотеки - РИА Новости, 26.06.2021

В России впервые за полгода снизился средний размер ипотеки

Средний размер ипотечного кредита в России по итогам мая снизился впервые с октября прошлого года, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T09:16

2021-06-26T09:16

2021-06-26T14:28

россия

ипотека

недвижимость

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/75409/43/754094368_0:248:3728:2345_1920x0_80_0_0_e6928d3393c635c1434811bb29b1a6e9.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Средний размер ипотечного кредита в России по итогам мая снизился впервые с октября прошлого года, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Так, россияне в мае оформляли кредиты на покупку жилья в среднем на 3,2 миллиона рублей, что меньше результата месяцем ранее на 2,1%. При этом в годовом выражении динамика по-прежнему остается положительной — рост на 26,7%."Средняя сумма ипотечного кредита в региональном разрезе остается стабильной, снижаясь тем не менее в общем показателе по России за счет падения доли выдач в крупных мегаполисах, где клиентский спрос находится в стадии насыщения", — пояснил агентству гендиректор бюро Олег Лагуткин.Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку: в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась в апреле до 7,3%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных десяти триллионов рублей.Ажиотажный спрос на кредиты в сочетании с низким предложением привел к росту цен на недвижимость сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале этого года отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки, и регулятор перешел к ее повышению. Владимир Путин в начале июня предложил продлить программу льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках до 1 июля 2022 года для всех регионов страны. При этом ставка повысят до 7%, а лимит на покупку квартиры снизят до трех миллионов рублей для всех регионов.

https://ria.ru/20210625/pogashenie-1738520911.html

https://ria.ru/20210614/ipoteka-1736918273.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ипотека, недвижимость, центральный банк рф (цб рф), экономика