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Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт
Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт - РИА Новости, 26.06.2021
Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о способе предотвратить инфаркт и инсульт. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T06:23
2021-06-26T06:23
анна кореневич
россия
инсульт
инфаркты
здоровье
общество
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о способе предотвратить инфаркт и инсульт.По ее словам, для этого необходимо пройти обследования на выявление атеросклероза и сдать несколько анализов, после чего показать результаты кардиологу.Врач отметила, что для диагностики атеросклероза не обязательно делать МРТ сердца. Обследование должно включать следующие простые шаги:Кореневич подчеркнула, что регулярно обследоваться нужно каждому заранее после 40 лет, а также при наличии соответствующей наследственности или жалоб на сердце.
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анна кореневич, россия, инсульт, инфаркты, здоровье, общество
Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт
06:23 26.06.2021
 
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Depositphotos / stevanovicigor

Кардиолог перечислила простые шаги для распознания скорого инфаркта и инсульта

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о способе предотвратить инфаркт и инсульт.
По ее словам, для этого необходимо пройти обследования на выявление атеросклероза и сдать несколько анализов, после чего показать результаты кардиологу.
"Действительно, у нас с вами, к сожалению, катастрофическая ситуация, и умирают в основном люди на планете Земля от инфарктов и инсультов. Умирают абсолютно внезапно, неожиданно или заболевают и становятся инвалидами", — пояснила Кореневич.
Врач отметила, что для диагностики атеросклероза не обязательно делать МРТ сердца. Обследование должно включать следующие простые шаги:
  • ЭКГ в покое;
  • ЭКГ под нагрузкой;
  • УЗИ сердца, сосудов шеи, артерий ног, щитовидной железы, почек, печени;
  • Холтеровское мониторирование;
  • Клинический анализ крови;
  • Общий анализ мочи;
  • Биохимия.
Кореневич подчеркнула, что регулярно обследоваться нужно каждому заранее после 40 лет, а также при наличии соответствующей наследственности или жалоб на сердце.
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Анна КореневичРоссияинсультинфарктыЗдоровьеОбщество
 
 
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