https://ria.ru/20210626/infarkt-1738704336.html

Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт

Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт - РИА Новости, 26.06.2021

Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о способе предотвратить инфаркт и инсульт. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T06:23

2021-06-26T06:23

2021-06-26T06:23

анна кореневич

россия

инсульт

инфаркты

здоровье

общество

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о способе предотвратить инфаркт и инсульт.По ее словам, для этого необходимо пройти обследования на выявление атеросклероза и сдать несколько анализов, после чего показать результаты кардиологу.Врач отметила, что для диагностики атеросклероза не обязательно делать МРТ сердца. Обследование должно включать следующие простые шаги:Кореневич подчеркнула, что регулярно обследоваться нужно каждому заранее после 40 лет, а также при наличии соответствующей наследственности или жалоб на сердце.

https://ria.ru/20210610/krov-1736388105.html

россия

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2021

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анна кореневич, россия, инсульт, инфаркты, здоровье, общество