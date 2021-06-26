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Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт
Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт - РИА Новости, 26.06.2021
Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о способе предотвратить инфаркт и инсульт. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T06:23
2021-06-26T06:23
2021-06-26T06:23
анна кореневич
россия
инсульт
инфаркты
здоровье
общество
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о способе предотвратить инфаркт и инсульт.По ее словам, для этого необходимо пройти обследования на выявление атеросклероза и сдать несколько анализов, после чего показать результаты кардиологу.Врач отметила, что для диагностики атеросклероза не обязательно делать МРТ сердца. Обследование должно включать следующие простые шаги:Кореневич подчеркнула, что регулярно обследоваться нужно каждому заранее после 40 лет, а также при наличии соответствующей наследственности или жалоб на сердце.
https://ria.ru/20210610/krov-1736388105.html
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анна кореневич, россия, инсульт, инфаркты, здоровье, общество
Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт
Кардиолог перечислила простые шаги для распознания скорого инфаркта и инсульта