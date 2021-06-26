https://ria.ru/20210626/gubernator-1738733350.html

КПРФ выдвинула Русских кандидатом на выборах ульяновского губернатора

КПРФ выдвинула Русских кандидатом на выборах ульяновского губернатора - РИА Новости, 26.06.2021

КПРФ выдвинула Русских кандидатом на выборах ульяновского губернатора

Конференция ульяновского регионального обкома КПРФ в субботу выдвинула врио губернатора Алексея Русских кандидатом на предстоящих выборах главы региона, сообщил РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T14:45

2021-06-26T14:45

2021-06-26T14:45

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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Конференция ульяновского регионального обкома КПРФ в субботу выдвинула врио губернатора Алексея Русских кандидатом на предстоящих выборах главы региона, сообщил РИА Новости зампред заксобрания области, руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Айрат Гибатдинов.Голосование на выборах губернатора Ульяновской области в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября. После выдвижения кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр, собрав от 141 до 148 подписей депутатов представительных органов муниципалитетов не менее чем в 18 районах и городских округах. Выдвижение кандидатов длится до 18.00 мск 8 июля, а представить документы для регистрации необходимо до 18.00 мск 18 июля."Сегодня состоялся четвертый этап областной партийной конференции, на котором был выдвинут Алексей Юрьевич Русских. Других предложений от делегатов не поступило. Наши товарищи единогласно поддержали выдвижение Алексея Юрьевича, и он пойдет кандидатом от КПРФ на губернаторскую гонку", - сказал собеседник агентства.Кандидаты на должность губернатора Ульяновской области могут быть выдвинуты только партиями, самовыдвижение региональным законом не предусмотрено.Восьмого апреля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, полномочия которого истекали в 2021 году, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Русских. Русских сразу после назначения заявил, что планирует участвовать в предстоящих губернаторских выборах. Ранее ЛДПР выдвинула депутата Госдумы от региона Сергея Маринина кандидатом в губернаторы.

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ульяновская область

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лдпр, госдума рф, владимир путин, ульяновская область, политика