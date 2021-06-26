https://ria.ru/20210626/gretsiya-1738714926.html

Греция продлила прежний порядок въезда иностранцев

Греция продлила прежний порядок въезда иностранцев - РИА Новости, 26.06.2021

Греция продлила прежний порядок въезда иностранцев

Греция продлила до 3 июля порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, требования остаются прежними. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T10:46

2021-06-26T10:46

2021-06-26T10:46

туризм

коронавирус covid-19

россия

греция

таиланд

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АФИНЫ, 26 июн - РИА Новости. Греция продлила до 3 июля порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, требования остаются прежними.Совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете в субботу. Постановление будет действовать до 6 утра 3 июля.Ограничений на число въезжающих россиян нет, им не придется проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, говорится в документе. Эти документы требуются и для детей старше 12 лет.С 14 мая Греция открыла границы для туристов, но не из всех стран. В Греции действует временный запрет на въезд граждан третьих стран "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции".Запрет не распространяется на граждан государств-членов ЕС и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей 26 стран. Это Албания, Австралия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, ОАЭ, США, Великобритания, Япония, Израиль, Канада, Белоруссия, Ливан, Черногория, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд.Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами, через все международные аэропорты Греции.Путешественники, независимо от национальности, за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника. Действующая форма PLF с QR-кодом необходима для въезда в страну. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой в самолет. По прилету пассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.Россияне, как и граждане других стран, въезд которым разрешен, при въезде должны предъявить либо сертификат о вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест на коронавирус - сделанный или по методу ПЦР за 72 часа до въезда, или экспресс-тест за 48 часов до въезда, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом и в соответствии с законодательством, говорится в документе. Можно представить также цифровой сертификат COVID-19, который введен в ряде стран ЕС с 1 июня.Эта обязанность распространяется и на несовершеннолетних в возрасте от 12 лет и старше. Раньше справки должны были предоставить дети от шести лет.В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Если путешественнику сделан выборочный тест, он обязан дождаться результатов. В случае положительного теста и обнаружения коронавируса путешественник будет помещен на карантин на 10 дней, говорится в постановлении. В документе отмечается, что в любом случае приехавшие лица должны во время пребывания в Греции соблюдать по ограничению распространения коронавируса наравне со всеми.В постановлении говорится, что въезд в Грецию разрешен через международные аэропорты, морские порты Патры, Игуменица и Керкира, пограничные пункты пропуска Промахона и Ормениу, открытые круглосуточно, а также Эвзони и Нимфея, работающие с 7 утра до 11 вечера.Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, затем действие постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта 2021 года количество разрешений было увеличено в восемь раз, а с 26 апреля россиянам был разрешен въезд через девять аэропортов, а не через три, и отменен обязательный карантин при соблюдении ряда условий. Сейчас регулярное авиасообщение между РФ и Грецией восстанавливается. Увеличено количество регулярных рейса Москва- Афины. С 28 июня добавятся рейсы на греческие острова, в аэропорты Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. Вылететь в Грецию можно будет не только из Москвы, но и из ряда международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20210623/gretsiya-1738307542.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/turtsiya-1738663341.html

https://sn.ria.ru/20210625/turizm-1738542449.html

россия

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таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, греция, таиланд