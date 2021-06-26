Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210626/gonka-1738704586.html
Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией
Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией - РИА Новости, 26.06.2021
Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией
Германия не имеет необходимости увеличивать расходы на вооружения, заявил в интервью РИА Новости лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат Бундестага... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T06:27
2021-06-26T06:27
тино крупалла
россия
севим дагделен
бундестаг германии
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573634403_0:0:2494:1403_1920x0_80_0_0_2a967b3d74c30fb7b565b1c3416534fb.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Германия не имеет необходимости увеличивать расходы на вооружения, заявил в интервью РИА Новости лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат Бундестага Тино Крупалла, добавив, что нельзя начинать новую гонку вооружений.Ранее депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен написала статью, в которой заявила, что Германия, наращивая расходы на оборону, готовится к военному конфликту с Россией."Да вы должны посмотреть на военные расходы ФРГ в целом. Они на 10 миллиардов меньше российских. И я не вижу необходимости для Германии увеличивать расходы на вооружения, наоборот - мы не должны начинать новую гонку вооружений, а должны говорить о том, как мы можем разоружиться", - сказал Крупалла.
https://ria.ru/20210626/sammit-1738703635.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573634403_371:0:2361:1492_1920x0_80_0_0_517955577f95b7678921a7863b0eeebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тино крупалла, россия, севим дагделен, бундестаг германии, германия, в мире
Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией
06:27 26.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

Депутат бундестага Тино Крупалла предостерег от новой гонки вооружений с Россией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Германия не имеет необходимости увеличивать расходы на вооружения, заявил в интервью РИА Новости лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат Бундестага Тино Крупалла, добавив, что нельзя начинать новую гонку вооружений.
Ранее депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен написала статью, в которой заявила, что Германия, наращивая расходы на оборону, готовится к военному конфликту с Россией.
"Да вы должны посмотреть на военные расходы ФРГ в целом. Они на 10 миллиардов меньше российских. И я не вижу необходимости для Германии увеличивать расходы на вооружения, наоборот - мы не должны начинать новую гонку вооружений, а должны говорить о том, как мы можем разоружиться", - сказал Крупалла.
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
06:02
В бундестаге заявили о важности саммита ЕС с участием России
 
Тино КрупаллаРоссияСевим ДагделенБундестаг ГерманииГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Испании отменили обязательное ношение масок на улице
08:29Три человека погибли в ДТП на МКАД
08:27В Сиднее ввели локдаун из-за вспышки COVID-19
08:18В Приморье обрушилась часть автомобильного моста
08:16В Псковской области четыре человека пострадали из-за урагана
07:24Эксперт объяснил, зачем хакеры оставляют "русский след"
07:19В Германии оценили последствия в случае отключения России от SWIFT
06:56Фармрегулятор в США расширил предупреждения к вакцинам Pfizer и Moderna
06:49В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США
06:45В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
06:27Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией
06:23Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт
06:07При пожаре в Ивановской области погибли подросток и пожарный
06:02В бундестаге заявили о важности саммита ЕС с участием России
05:51Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
05:22В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую
05:11Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине
05:06В Германии оценили идею о компенсациях Украине по "Северному потоку — 2"
04:49Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"
04:20Китай угрожал остановить поставки вакцин на Украину, сообщило AP
Лента новостейМолния