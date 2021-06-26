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Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией
Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией - РИА Новости, 26.06.2021
Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией
Германия не имеет необходимости увеличивать расходы на вооружения, заявил в интервью РИА Новости лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат Бундестага... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T06:27
2021-06-26T06:27
2021-06-26T06:27
тино крупалла
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Германия не имеет необходимости увеличивать расходы на вооружения, заявил в интервью РИА Новости лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат Бундестага Тино Крупалла, добавив, что нельзя начинать новую гонку вооружений.Ранее депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен написала статью, в которой заявила, что Германия, наращивая расходы на оборону, готовится к военному конфликту с Россией."Да вы должны посмотреть на военные расходы ФРГ в целом. Они на 10 миллиардов меньше российских. И я не вижу необходимости для Германии увеличивать расходы на вооружения, наоборот - мы не должны начинать новую гонку вооружений, а должны говорить о том, как мы можем разоружиться", - сказал Крупалла.
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тино крупалла, россия, севим дагделен, бундестаг германии, германия, в мире
Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией
Депутат бундестага Тино Крупалла предостерег от новой гонки вооружений с Россией