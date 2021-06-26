https://ria.ru/20210626/garazh-1738734260.html

Пьяный житель Пермского края поджег гараж с людьми внутри

Пьяный житель Пермского края поджег гараж с людьми внутри - РИА Новости, 26.06.2021

Пьяный житель Пермского края поджег гараж с людьми внутри

Нетрезвый житель Соликамска Пермского края в ходе конфликта облил бензином и пытался поджечь в гараже 10 своих знакомых, возбуждено уголовное дело, сообщается... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T14:58

2021-06-26T14:58

2021-06-26T15:19

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

соликамск

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нетрезвый житель Соликамска Пермского края в ходе конфликта облил бензином и пытался поджечь в гараже 10 своих знакомых, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК по региону.Добавляется, что к месту совершения преступления выехал заместитель руководителя следственного управления Чингис Мушараев, который возглавил работу следственно-оперативной группы.По данным следствия, ночью 26 июня в Соликамске компания местных жителей находилась в гараже, расположенном напротив жилого дома по улице Фрунзе. 44-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения после драки с 64-летним знакомым сходил к себе в дом, взял канистру с бензином, пришел в гараж, где в это время находились семеро мужчин и три женщины, облил присутствующих бензином, и поджёг зажигалкой. В результате пятеро потерпевших и подозреваемый получили множественные термические ожоги и были госпитализированы.Отмечается, что следователями и криминалистами проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения с учетом тяжелого состояния здоровья подозреваемого.

https://ria.ru/20210606/mashina-1735868759.html

пермский край

соликамск

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пермский край, следственный комитет россии (ск рф), соликамск, происшествия