Пьяный житель Пермского края поджег гараж с людьми внутри
14:58 26.06.2021 (обновлено: 15:19 26.06.2021)
Пьяный житель Соликамска Пермского края поджег гараж с десятью людьми внутри
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нетрезвый житель Соликамска Пермского края в ходе конфликта облил бензином и пытался поджечь в гараже 10 своих знакомых, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК по региону.
"В ночное время 26 июня в Соликамске местный житель облил бензином людей в гараже и поджог. По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью", - говорится в сообщении.
Добавляется, что к месту совершения преступления выехал заместитель руководителя следственного управления Чингис Мушараев, который возглавил работу следственно-оперативной группы.
По данным следствия, ночью 26 июня в Соликамске компания местных жителей находилась в гараже, расположенном напротив жилого дома по улице Фрунзе. 44-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения после драки с 64-летним знакомым сходил к себе в дом, взял канистру с бензином, пришел в гараж, где в это время находились семеро мужчин и три женщины, облил присутствующих бензином, и поджёг зажигалкой. В результате пятеро потерпевших и подозреваемый получили множественные термические ожоги и были госпитализированы.
Отмечается, что следователями и криминалистами проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения с учетом тяжелого состояния здоровья подозреваемого.