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"Тут круче, чем в Айдахо": что привело американца в алтайскую глубинку

"Тут круче, чем в Айдахо": что привело американца в алтайскую глубинку - РИА Новости, 26.06.2021

"Тут круче, чем в Айдахо": что привело американца в алтайскую глубинку

Джастас Уолкер впервые оказался в России 27 лет назад — случайно. Ему так понравилось, что решил осесть на Алтае и заняться сельским хозяйством. И хотя ничего... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T08:00

2021-06-26T08:00

2021-06-26T08:05

бизнес

сша

айдахо

общество

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Мария Марикян. Джастас Уолкер впервые оказался в России 27 лет назад — случайно. Ему так понравилось, что решил осесть на Алтае и заняться сельским хозяйством. И хотя ничего об этом не знал, с нуля создал и запустил ферму. В родной штат Айдахо возвращаться не спешит: домом считает село Степное, где у него жена и три дочери.Из Америки в РоссиюРоссия началась для Уолкера с поселка Осиновый мыс, что в Красноярском крае. Он переехал сюда в 1994-м с родителями-миссионерами. В 2000-м те вернулись в Айдахо, однако 18-летнему юноше обратно уже не хотелось. Обзавелся друзьями, в совершенстве освоил русский язык."Я перебрался в Красноярск и чем только там не занимался — преподавал английский, основал звукозаписывающую студию и, стыдно признаться, даже продавал паленые айфоны", — смеется Джастас. В 2004-м он возвратился в Осиновый мыс и открыл пилораму. Бизнес процветал. В 2007-м Джастас познакомился с будущей женой Ребеккой. Она прилетела из США в Сибирь по волонтерской программе — помогала настоятелю церкви, работала в местном детском приюте. Через два года поженились.Кризисный 2008-й серьезно ударил по лесопильному бизнесу, и американец полностью посвятил себя фермерству. "У меня уже было свое хозяйство. Пока не прополю грядки и не покормлю кур — спать не лягу. На пилораме очень уставал, а когда у себя работал — отдыхал душой. Так и основал ферму. В 2010-м переехали в соседний поселок, там и стартовали".В селе Токучет астматика Джастаса устраивало все, кроме климата. Самочувствие резко ухудшилось, пришлось искать новое место. К 2016-му он успел объездить по работе множество российских регионов. Самый чистый воздух нашел на Алтае. Там в итоге и осел — в десяти километрах от поселка Степное, без интернета и связи. Первое время жили с Ребеккой даже в юртах. Сейчас уже хорошо обосновались: на территории — три частных дома, несколько амбаров."Без подробной инструкции до нас не добраться. На выезде из Степного — табличка "Дальше по курсу нет связи". Гостям мы объясняем так: пять километров по прямой, затем направо по полю и по мосту через горную реку Куевату. Паркуетесь у побережья, — рассказывает Уолкер. — Дальше чернозем, машина не пройдет. Я подъезжаю на тракторе, и впереди еще около пяти километров".Мост, к слову, Джастас соорудил сам — взамен смытой паводком ветхой переправы, простоявшей тридцать лет. Возвести помогали односельчане, однако все расходы взял на себя Уолкер. Цена вопроса — 175 тысяч рублей. "Опоры сделали из бревен в виде трапеций, укрепили камнями, заколотили досками. Использовали лиственницу и ель. На все про все ушло чуть больше недели. Когда осваиваешь необжитое место, сталкиваешься с дополнительными расходами, от этого никуда не деться".Все как у людейЗа 39-летним Джастасом закреплено сейчас сто гектаров земли. Он держит 60 коз, 150 овец, четырех коней. Все молоко перерабатывает: производит восемь видов сыра, сметану, творог, кефир, йогурты. Для продажи отправляет продукты в Бийск, Барнаул и Белокуриху. Своих клиентов — триста человек. Проблем с поиском покупателей нет: у Джастаса собственный YouTube-канал плюс местное сарафанное радио.Работают Уолкеры не одни — на "ферме мечты" живут еще четыре семьи. Джастас называет их друзьями и соратниками. "Мы распределили график так, чтобы всем было комфортно. Не упахиваемся, работаем по восемь-десять часов в день, ходим в отпуск. В общем, все как у людей".Бездельникам здесь не место, нужно вкладываться и материально, и физически, и морально. "Работа на земле — тяжелый труд. Природа диктует свои правила. Иногда потерь не миновать. К примеру, в прошлом году у нас сгнило триста тюков сена, урон почти в 30 тысяч рублей. Начался ливень, а мы не успели все убрать, — рассказывает Джастас. — Еще весна была затяжная, задержали овец на зимнем пастбище дольше обычного. В итоге 50 голов разбрелись в неизвестном направлении, так и не нашли".За время фермерства Уолкер набил шишек и готов делиться опытом. К нему на территорию может попасть любой, кто мечтает открыть собственный бизнес с нуля. Американец вводит в курс дела — с чего начать, как не прогореть."Некоторые считают, что я, мол, нанимаю "рабов". Это не так. Когда основал ферму, понятия не имел, за что браться. Ошибки стоили мне миллионов. Я действительно потерял очень много, прежде чем прийти к тому, что имею, — говорит Джастас. — Мне не жалко передавать знания. Люди приезжают за информацией и получают ее. Видят своими глазами, как все работает, а затем открывают собственное дело".Джастас не только принимает у себя гостей, но и посещает разные регионы с лекциями. В последнее время все больше желающих бросить город и податься в глушь, отмечает он. Массового оттока, как в нулевые и в 2010-е, уже нет: "Заметил, те, кто раньше тратили на дорогу до работы в одну сторону час-два, меняют жизненные приоритеты и не боятся выбирать другое направление"."Цены ниже, но душит бюрократия"Джастас считает, что в Америке вряд ли достиг бы таких успехов. По его словам, в Штатах с этим непросто — очень насыщенный фермерский рынок, вклиниться и занять прочные позиции крайне сложно. Да и дорого.В целом же Уолкера все устраивает. Не нравится разве что пристальное внимание контролирующих органов. Минус, по его мнению, в том, что к хозяевам небольших фермерских хозяйств предъявляют те же требования, что и к большим предприятиям. "У мелких предпринимателей нет таких возможностей, как у крупных компаний. К тому же все очень забюрократизировано. Было бы здорово, если бы ввели, условно, трехуровневую систему контроля: чем больше оборот, тем выше и строже требования, — рассуждает американец. — Я пошел с предложениями в райадминистрацию, а мне в ответ твердят: все сложно и "практически невозможно" реализовать".Главное — не опускать руки на старте, говорит Джастас, и дальше "все пойдет как по маслу". Обратно в Америку его пока не тянет. На Алтае, помимо любимой работы, — друзья, жена с тремя дочками. Уолкер тут все обустроил: своими силами провел водопровод, канализацию. Наладил спутниковую связь — появился интернет. Централизованного отопления, правда, нет — обогреваются печкой.В Америку в последний раз ездил пять лет назад. Близкие уже смирились с его решением остаться в России: "Я вырос в многодетной семье, нас восемь. Все, кроме меня, — в США, каждый пошел своей дорогой, все устроились. Спасибо родителям, что поддержали и не препятствовали".Джастас не ставит перед собой цель вырастить из фермы крупную компанию. Ему лишь хочется, чтобы она работала бесперебойно. План на ближайшее время: довести клиентскую базу до максимальной отметки — пятьсот человек. И расширить земельные владения под сельхозугодья.

https://ria.ru/20200919/khozyaystvo-1577438781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бизнес, сша, айдахо, общество