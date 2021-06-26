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В Эстонии трое мужчин прострелили себе руки, чтобы не проиграть спор
В Эстонии трое мужчин прострелили себе руки, чтобы не проиграть спор - РИА Новости, 26.06.2021
В Эстонии трое мужчин прострелили себе руки, чтобы не проиграть спор
Трое жителей Эстонии выстрелили себе в руки из пневматического ружья, чтобы не платить деньги за проигранный спор, сообщила в субботу газета Postimees. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T21:33
2021-06-26T21:33
2021-06-26T21:33
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 июн - РИА Новости. Трое жителей Эстонии выстрелили себе в руки из пневматического ружья, чтобы не платить деньги за проигранный спор, сообщила в субботу газета Postimees.По данным издания, трое подвыпивших мужчин в Валгаском уезде поспорили, что если кто-то из них сможет выстрелить себе в руку из пневматического ружья, приятели заплатят ему 2 тысячи евро."Ночью в полицию поступило сообщение о трех мужчинах, у которых была одинаковая травма руки. Выяснилось, что мужчины, употребляя алкоголь, поспорили на 2 тысячи евро, кто осмелится выстрелить себе в руку из пневматического ружья. Оказалось, что никто не хотел раскошеливаться на крупную сумму, и каждый нашел в себе "смелость" взять пневматическое ружье и выстрелить себе в руку", - рассказал Postimees представитель Лыунаской префектуры полиции.
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эстония, в мире
В Эстонии трое мужчин прострелили себе руки, чтобы не проиграть спор
В Эстонии трое мужчин прострелили себе руки, чтобы не проиграть спор
ХЕЛЬСИНКИ, 26 июн - РИА Новости.
Трое жителей Эстонии
выстрелили себе в руки из пневматического ружья, чтобы не платить деньги за проигранный спор, сообщила в субботу газета Postimees
.
По данным издания, трое подвыпивших мужчин в Валгаском уезде поспорили, что если кто-то из них сможет выстрелить себе в руку из пневматического ружья, приятели заплатят ему 2 тысячи евро.
"Ночью в полицию поступило сообщение о трех мужчинах, у которых была одинаковая травма руки. Выяснилось, что мужчины, употребляя алкоголь, поспорили на 2 тысячи евро, кто осмелится выстрелить себе в руку из пневматического ружья. Оказалось, что никто не хотел раскошеливаться на крупную сумму, и каждый нашел в себе "смелость" взять пневматическое ружье и выстрелить себе в руку", - рассказал Postimees представитель Лыунаской префектуры полиции.