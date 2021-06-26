https://ria.ru/20210626/estoniya-1738760035.html

В Эстонии трое мужчин прострелили себе руки, чтобы не проиграть спор

В Эстонии трое мужчин прострелили себе руки, чтобы не проиграть спор - РИА Новости, 26.06.2021

В Эстонии трое мужчин прострелили себе руки, чтобы не проиграть спор

Трое жителей Эстонии выстрелили себе в руки из пневматического ружья, чтобы не платить деньги за проигранный спор, сообщила в субботу газета Postimees. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T21:33

2021-06-26T21:33

2021-06-26T21:33

эстония

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 июн - РИА Новости. Трое жителей Эстонии выстрелили себе в руки из пневматического ружья, чтобы не платить деньги за проигранный спор, сообщила в субботу газета Postimees.По данным издания, трое подвыпивших мужчин в Валгаском уезде поспорили, что если кто-то из них сможет выстрелить себе в руку из пневматического ружья, приятели заплатят ему 2 тысячи евро."Ночью в полицию поступило сообщение о трех мужчинах, у которых была одинаковая травма руки. Выяснилось, что мужчины, употребляя алкоголь, поспорили на 2 тысячи евро, кто осмелится выстрелить себе в руку из пневматического ружья. Оказалось, что никто не хотел раскошеливаться на крупную сумму, и каждый нашел в себе "смелость" взять пневматическое ружье и выстрелить себе в руку", - рассказал Postimees представитель Лыунаской префектуры полиции.

https://ria.ru/20210607/britantsy-1736066794.html

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