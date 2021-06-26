https://ria.ru/20210626/esminets-1738753640.html

Черноморский флот контролирует американский эсминец в Черном море

Черноморский флот контролирует американский эсминец в Черном море - РИА Новости, 26.06.2021

Черноморский флот контролирует американский эсминец в Черном море

Силы Черноморского флота контролируют действия зашедшего в субботу в Черное море эсминца США Ross, вооруженного крылатыми ракетами, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T19:53

2021-06-26T19:53

2021-06-26T19:58

вмс великобритании

су-24м

игорь конашенков

военно-морские силы сша

министерство обороны сша

в мире

россия

черное море

сша

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Силы Черноморского флота контролируют действия зашедшего в субботу в Черное море эсминца США Ross, вооруженного крылатыми ракетами, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ)."Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня 2021 года в акваторию Черного моря", - сказали в НЦУО.По данным Шестого флота США, эсминец направлен в Черное море на ежегодные учениях Sea Breeze, которые пройдут с участием Украины.В пятницу официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что российское военное ведомство призывает Пентагон и командование британских военно-морских сил, отправляющих свои военные корабли в Черное море, "не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком".Заявление Минобороны РФ было связано с инцидентом, произошедшим 23 июня в Черном море рядом с Крымом, когда российскую государственную границу нарушил эсминец ВМС Великобритании Defender. Корабль зашел в российские территориальные воды на три километра, проигнорировав все предупреждения. Судно покинуло российские воды после того, как сторожевой корабль России открыл предупредительную стрельбу, а фронтовой бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу движения эсминца.Конашенков также отмечал, что эсминец Defender в любой точке Черного моря - всего лишь удачная мишень для противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота.Американский эсминец Ross относится к классу "Арли Берк". Корабль имеет на борту 90 универсальных вертикальных пусковых установок под запуск крылатых ракет "Томагавк" или противоракет "Стандарт".Учения Sea Breeze-2021 пройдут в Черном море с 28 июня по 10 июля. В маневрах будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля 32 государств.

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

https://ria.ru/20210626/volya-1738715132.html

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вмс великобритании, су-24м, игорь конашенков, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, в мире, россия, черное море, сша