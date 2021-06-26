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Черноморский флот контролирует американский эсминец в Черном море
Черноморский флот контролирует американский эсминец в Черном море - РИА Новости, 26.06.2021
Черноморский флот контролирует американский эсминец в Черном море
Силы Черноморского флота контролируют действия зашедшего в субботу в Черное море эсминца США Ross, вооруженного крылатыми ракетами, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T19:53
2021-06-26T19:58
вмс великобритании
су-24м
игорь конашенков
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
в мире
россия
черное море
сша
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Силы Черноморского флота контролируют действия зашедшего в субботу в Черное море эсминца США Ross, вооруженного крылатыми ракетами, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ)."Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня 2021 года в акваторию Черного моря", - сказали в НЦУО.По данным Шестого флота США, эсминец направлен в Черное море на ежегодные учениях Sea Breeze, которые пройдут с участием Украины.В пятницу официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что российское военное ведомство призывает Пентагон и командование британских военно-морских сил, отправляющих свои военные корабли в Черное море, "не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком".Заявление Минобороны РФ было связано с инцидентом, произошедшим 23 июня в Черном море рядом с Крымом, когда российскую государственную границу нарушил эсминец ВМС Великобритании Defender. Корабль зашел в российские территориальные воды на три километра, проигнорировав все предупреждения. Судно покинуло российские воды после того, как сторожевой корабль России открыл предупредительную стрельбу, а фронтовой бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу движения эсминца.Конашенков также отмечал, что эсминец Defender в любой точке Черного моря - всего лишь удачная мишень для противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота.Американский эсминец Ross относится к классу "Арли Берк". Корабль имеет на борту 90 универсальных вертикальных пусковых установок под запуск крылатых ракет "Томагавк" или противоракет "Стандарт".Учения Sea Breeze-2021 пройдут в Черном море с 28 июня по 10 июля. В маневрах будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля 32 государств.
https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html
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вмс великобритании, су-24м, игорь конашенков, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, в мире, россия, черное море, сша
Черноморский флот контролирует американский эсминец в Черном море
19:53 26.06.2021 (обновлено: 19:58 26.06.2021)
 
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Robert S. PriceАмериканский ракетный эсминец USS Ross в порту Ларнаки, Кипр
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Ларнаки, Кипр - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Robert S. Price

Черноморский флот контролирует американский эсминец в Черном море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Силы Черноморского флота контролируют действия зашедшего в субботу в Черное море эсминца США Ross, вооруженного крылатыми ракетами, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня 2021 года в акваторию Черного моря", - сказали в НЦУО.
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По данным Шестого флота США, эсминец направлен в Черное море на ежегодные учениях Sea Breeze, которые пройдут с участием Украины.
В пятницу официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что российское военное ведомство призывает Пентагон и командование британских военно-морских сил, отправляющих свои военные корабли в Черное море, "не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком".
Заявление Минобороны РФ было связано с инцидентом, произошедшим 23 июня в Черном море рядом с Крымом, когда российскую государственную границу нарушил эсминец ВМС Великобритании Defender. Корабль зашел в российские территориальные воды на три километра, проигнорировав все предупреждения. Судно покинуло российские воды после того, как сторожевой корабль России открыл предупредительную стрельбу, а фронтовой бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу движения эсминца.
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Конашенков также отмечал, что эсминец Defender в любой точке Черного моря - всего лишь удачная мишень для противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота.
Американский эсминец Ross относится к классу "Арли Берк". Корабль имеет на борту 90 универсальных вертикальных пусковых установок под запуск крылатых ракет "Томагавк" или противоракет "Стандарт".
Учения Sea Breeze-2021 пройдут в Черном море с 28 июня по 10 июля. В маневрах будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля 32 государств.
 
ВМС ВеликобританииСу-24МИгорь КонашенковВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАВ миреРоссияЧерное мореСША
 
 
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