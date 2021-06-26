https://ria.ru/20210626/esminets-1738753106.html

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец вошел в Черное море - РИА Новости, 26.06.2021

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море, где примет участие в учениях Sea Breeze, говорится в заявлении 6-го флота ВМС США. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T19:44

2021-06-26T19:44

2021-06-26T19:59

черное море

военно-морские силы украины

военно-морские силы сша

в мире

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море, где примет участие в учениях Sea Breeze, говорится в заявлении 6-го флота ВМС США.В свою очередь, в российском Национальном центре управления обороной сообщили, что силы Черноморского флота приступили к контролю действий американского военного корабля.Многонациональные ежегодные маневры Sea Breeze проводятся с 1997 года, их организаторами выступают Украина и США. В этом году в них примут участие пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Учения состоятся с 28 июня по 10 июля в Черном море. По информации официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, под прикрытием Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем поступит в распоряжение армии и национальных батальонов в Донбассе.

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

черное море

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2021

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черное море, военно-морские силы украины, военно-морские силы сша, в мире