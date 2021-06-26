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Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец вошел в Черное море - РИА Новости, 26.06.2021
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море, где примет участие в учениях Sea Breeze, говорится в заявлении 6-го флота ВМС США. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T19:44
2021-06-26T19:59
черное море
военно-морские силы украины
военно-морские силы сша
в мире
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море, где примет участие в учениях Sea Breeze, говорится в заявлении 6-го флота ВМС США.В свою очередь, в российском Национальном центре управления обороной сообщили, что силы Черноморского флота приступили к контролю действий американского военного корабля.Многонациональные ежегодные маневры Sea Breeze проводятся с 1997 года, их организаторами выступают Украина и США. В этом году в них примут участие пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Учения состоятся с 28 июня по 10 июля в Черном море. По информации официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, под прикрытием Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем поступит в распоряжение армии и национальных батальонов в Донбассе.
https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html
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черное море, военно-морские силы украины, военно-морские силы сша, в мире
Американский эсминец вошел в Черное море
19:44 26.06.2021 (обновлено: 19:59 26.06.2021)
 
© Фото : ВМС УкраиныАмериканский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Фото : ВМС Украины

Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море для участия в учениях Sea Breeze

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море, где примет участие в учениях Sea Breeze, говорится в заявлении 6-го флота ВМС США.
В свою очередь, в российском Национальном центре управления обороной сообщили, что силы Черноморского флота приступили к контролю действий американского военного корабля.
Многонациональные ежегодные маневры Sea Breeze проводятся с 1997 года, их организаторами выступают Украина и США. В этом году в них примут участие пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.
Учения состоятся с 28 июня по 10 июля в Черном море.
По информации официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, под прикрытием Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем поступит в распоряжение армии и национальных батальонов в Донбассе.
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