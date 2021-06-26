Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210626/dollar-1738691236.html
Аналитик дал совет, что делать с долларом после демарша Минфина
Аналитик дал совет, что делать с долларом после демарша Минфина - РИА Новости, 26.06.2021
Аналитик дал совет, что делать с долларом после демарша Минфина
Портфель частного инвестора должен содержать активы, номинированные в долларах США, евро, рублях, возможно, в иенах и валютах крупных торговых партнеров России. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T02:15
2021-06-26T02:17
евгений миронюк
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
китай
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727183081_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_21213954a69780ad712a68cdeed99753.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Портфель частного инвестора должен содержать активы, номинированные в долларах США, евро, рублях, возможно, в иенах и валютах крупных торговых партнеров России. И доля доллара не должна быть меньше евро, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.По его мнению, решение Минфина полностью отказаться от доллара в структуре ФНБ снижает диверсификацию активов в Фонде. Вряд ли полный отказ от доллара придаст стабильности величине резервов в ФНБ, считает он. "В то же время подчеркнутая президентом Путиным готовность переходить на международные расчёты в международных процессах является частью политики дедолларизации, проводимой многие годы. Она приносит свои плоды, например, удалось перевести в национальные валюты бОльшую часть расчётов с КНР. Но говорить о существенном влиянии этих процессов на курс рубля по отношению к доллару не приходится", — закючил Миронюк.
https://ria.ru/20210624/ukreplenie-1738349746.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727183081_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_bac9d338f635c6e21f78097d16eec202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений миронюк, россия, министерство финансов рф (минфин россии), китай, сша, экономика

Аналитик дал совет, что делать с долларом после демарша Минфина

02:15 26.06.2021 (обновлено: 02:17 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Портфель частного инвестора должен содержать активы, номинированные в долларах США, евро, рублях, возможно, в иенах и валютах крупных торговых партнеров России. И доля доллара не должна быть меньше евро, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"Отношение объема рублевых активов к объему долларовых активов зависит от того, в какой валюте держатель портфеля собирается в дальнейшем тратить денежные средства", — уточнил аналитик.

По его мнению, решение Минфина полностью отказаться от доллара в структуре ФНБ снижает диверсификацию активов в Фонде. Вряд ли полный отказ от доллара придаст стабильности величине резервов в ФНБ, считает он.
"В то же время подчеркнутая президентом Путиным готовность переходить на международные расчёты в международных процессах является частью политики дедолларизации, проводимой многие годы. Она приносит свои плоды, например, удалось перевести в национальные валюты бОльшую часть расчётов с КНР. Но говорить о существенном влиянии этих процессов на курс рубля по отношению к доллару не приходится", — закючил Миронюк.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 03:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт спрогнозировала максимальное укрепление рубля
 
Евгений МиронюкРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)КитайСШАЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Испании отменили обязательное ношение масок на улице
08:29Три человека погибли в ДТП на МКАД
08:27В Сиднее ввели локдаун из-за вспышки COVID-19
08:18В Приморье обрушилась часть автомобильного моста
08:16В Псковской области четыре человека пострадали из-за урагана
07:24Эксперт объяснил, зачем хакеры оставляют "русский след"
07:19В Германии оценили последствия в случае отключения России от SWIFT
06:56Фармрегулятор в США расширил предупреждения к вакцинам Pfizer и Moderna
06:49В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США
06:45В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
06:27Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией
06:23Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт
06:07При пожаре в Ивановской области погибли подросток и пожарный
06:02В бундестаге заявили о важности саммита ЕС с участием России
05:51Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
05:22В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую
05:11Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине
05:06В Германии оценили идею о компенсациях Украине по "Северному потоку — 2"
04:49Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"
04:20Китай угрожал остановить поставки вакцин на Украину, сообщило AP
Лента новостейМолния