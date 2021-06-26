https://ria.ru/20210626/dollar-1738691236.html

Аналитик дал совет, что делать с долларом после демарша Минфина

Аналитик дал совет, что делать с долларом после демарша Минфина - РИА Новости, 26.06.2021

Аналитик дал совет, что делать с долларом после демарша Минфина

Портфель частного инвестора должен содержать активы, номинированные в долларах США, евро, рублях, возможно, в иенах и валютах крупных торговых партнеров России. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T02:15

2021-06-26T02:15

2021-06-26T02:17

евгений миронюк

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

китай

сша

экономика

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Портфель частного инвестора должен содержать активы, номинированные в долларах США, евро, рублях, возможно, в иенах и валютах крупных торговых партнеров России. И доля доллара не должна быть меньше евро, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.По его мнению, решение Минфина полностью отказаться от доллара в структуре ФНБ снижает диверсификацию активов в Фонде. Вряд ли полный отказ от доллара придаст стабильности величине резервов в ФНБ, считает он. "В то же время подчеркнутая президентом Путиным готовность переходить на международные расчёты в международных процессах является частью политики дедолларизации, проводимой многие годы. Она приносит свои плоды, например, удалось перевести в национальные валюты бОльшую часть расчётов с КНР. Но говорить о существенном влиянии этих процессов на курс рубля по отношению к доллару не приходится", — закючил Миронюк.

https://ria.ru/20210624/ukreplenie-1738349746.html

россия

китай

сша

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евгений миронюк, россия, министерство финансов рф (минфин россии), китай, сша, экономика