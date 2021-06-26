https://ria.ru/20210626/defender-1738756664.html

Захарова назвала инцидент с эсминцем Defender провокацией

Захарова назвала инцидент с эсминцем Defender провокацией - РИА Новости, 26.06.2021

Захарова назвала инцидент с эсминцем Defender провокацией

Поведение Великобритании в ситуации с Defender не оставляет Лондону повода выкрутиться, это провокация, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T20:39

2021-06-26T20:39

2021-06-26T21:03

инцидент с британским эсминцем у крыма

су-24м

би-би-си

мария захарова

черное море

сергей рябков

в мире

россия

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738287585_236:609:2792:2047_1920x0_80_0_0_08627983d39f40cd56cf47f28fd1fb74.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Поведение Великобритании в ситуации с Defender не оставляет Лондону повода выкрутиться, это провокация, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."(Это) не просто дестабилизирующее поведение натовцев, это провокативное поведение... Поведение британцев, британского эсминца в Черном море не оставляет им шанса каким-то образом выкрутиться. После этого примера нужно чаще использовать в оценке их поведения слово "провокация", "намеренная провокация". Тогда очень много встает на свои места", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"."Все прописано в соответствующих конвенциях, которые регулируют морское право. Существует целый сонм документов, положений, толкований, которые входят в понятие "морское право". Но самое главное другое, всякое может случиться - техника есть техника, и человеческий фактор, чего только не было в истории, в том числе навигации. Но даже когда нарушение неизбежно, в силу технических и природных моментов, всегда есть, если у вас посыл дружественный, открытый и мирный, всегда есть возможность срочно выйти из ситуации. У нас работают все дипломатические каналы, специальные каналы - с разными странами есть разные форматы", - отметила официальный представитель МИД."И ситуация сейчас с эсминцем доказывает, что все каналы существующие специальной связи между государствами заблокированы с натовской стороны. Просто заблокированы", - добавила Захарова.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что Россия будет всеми средствами, в том числе военными, защищать свои границы.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html

черное море

россия

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, су-24м, би-би-си, мария захарова, черное море, сергей рябков, в мире, россия, лондон