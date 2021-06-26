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Захарова назвала инцидент с эсминцем Defender провокацией
Захарова назвала инцидент с эсминцем Defender провокацией - РИА Новости, 26.06.2021
Захарова назвала инцидент с эсминцем Defender провокацией
Поведение Великобритании в ситуации с Defender не оставляет Лондону повода выкрутиться, это провокация, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T20:39
2021-06-26T21:03
инцидент с британским эсминцем у крыма
су-24м
би-би-си
мария захарова
черное море
сергей рябков
в мире
россия
лондон
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Поведение Великобритании в ситуации с Defender не оставляет Лондону повода выкрутиться, это провокация, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."(Это) не просто дестабилизирующее поведение натовцев, это провокативное поведение... Поведение британцев, британского эсминца в Черном море не оставляет им шанса каким-то образом выкрутиться. После этого примера нужно чаще использовать в оценке их поведения слово "провокация", "намеренная провокация". Тогда очень много встает на свои места", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"."Все прописано в соответствующих конвенциях, которые регулируют морское право. Существует целый сонм документов, положений, толкований, которые входят в понятие "морское право". Но самое главное другое, всякое может случиться - техника есть техника, и человеческий фактор, чего только не было в истории, в том числе навигации. Но даже когда нарушение неизбежно, в силу технических и природных моментов, всегда есть, если у вас посыл дружественный, открытый и мирный, всегда есть возможность срочно выйти из ситуации. У нас работают все дипломатические каналы, специальные каналы - с разными странами есть разные форматы", - отметила официальный представитель МИД."И ситуация сейчас с эсминцем доказывает, что все каналы существующие специальной связи между государствами заблокированы с натовской стороны. Просто заблокированы", - добавила Захарова.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что Россия будет всеми средствами, в том числе военными, защищать свои границы.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, су-24м, би-би-си, мария захарова, черное море, сергей рябков, в мире, россия, лондон
Захарова назвала инцидент с эсминцем Defender провокацией
20:39 26.06.2021 (обновлено: 21:03 26.06.2021)
 
© REUTERS / Sergey SmolentsevБританский эсминец Defender в порту Одессы
Британский эсминец Defender в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© REUTERS / Sergey Smolentsev

Захарова назвала инцидент с эсминцем Defender провокацией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Поведение Великобритании в ситуации с Defender не оставляет Лондону повода выкрутиться, это провокация, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"(Это) не просто дестабилизирующее поведение натовцев, это провокативное поведение... Поведение британцев, британского эсминца в Черном море не оставляет им шанса каким-то образом выкрутиться. После этого примера нужно чаще использовать в оценке их поведения слово "провокация", "намеренная провокация". Тогда очень много встает на свои места", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 16:36
Британский эсминец и русские бомбы. Что случилось в Черном море
"Все прописано в соответствующих конвенциях, которые регулируют морское право. Существует целый сонм документов, положений, толкований, которые входят в понятие "морское право". Но самое главное другое, всякое может случиться - техника есть техника, и человеческий фактор, чего только не было в истории, в том числе навигации. Но даже когда нарушение неизбежно, в силу технических и природных моментов, всегда есть, если у вас посыл дружественный, открытый и мирный, всегда есть возможность срочно выйти из ситуации. У нас работают все дипломатические каналы, специальные каналы - с разными странами есть разные форматы", - отметила официальный представитель МИД.
"И ситуация сейчас с эсминцем доказывает, что все каналы существующие специальной связи между государствами заблокированы с натовской стороны. Просто заблокированы", - добавила Захарова.
В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 11:45
МИД предложил Лондону переименовать эсминец после инцидента в Черном море
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что Россия будет всеми средствами, в том числе военными, защищать свои границы.
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаСу-24МБи-би-сиМария ЗахароваЧерное мореСергей РябковВ миреРоссияЛондон
 
 
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