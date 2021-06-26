Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210626/covid-gospital-1738762456.html
В Самарской области с 1 августа заработает новый COVID-госпиталь
В Самарской области с 1 августа заработает новый COVID-госпиталь - РИА Новости, 26.06.2021
В Самарской области с 1 августа заработает новый COVID-госпиталь
Новый модульный COVID-госпиталь на базе Тольяттинской горбольницы №5 в Самарской области примет первых пациентов с 1 августа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T22:14
2021-06-26T22:14
здоровье - общество
дмитрий азаров
самара
самарская область
тольятти
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737086525_0:50:3096:1792_1920x0_80_0_0_a6a4efe80dee46acdb1aaaca012ed49f.jpg
САМАРА, 26 июн - РИА Новости. Новый модульный COVID-госпиталь на базе Тольяттинской горбольницы №5 в Самарской области примет первых пациентов с 1 августа, сообщила пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, в прежние периоды в регионе неоправданно сократили число коек инфекционного профиля, а в связи с начавшейся пандемией коронавируса еще в прошлом году имеющихся мощностей не хватило, под COVID-госпитали переводили существующие койки в обычных стационарах, поэтому губернатор Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки построить новые инфекционные корпуса на базе Тольяттинской горбольницы № 5 и в Самаре в областной больнице имени Середавина. Строительство модульного COVID-госпиталя в Тольятти началось в декабре 2020 года.Азаров в субботу проверил готовность к работе инфекционного корпуса в городской больнице № 5 в Тольятти. На базе медгородка возводится модульное здание для размещения приемно-диагностического отделения для пациентов с COVID-19. Здесь будет организовано 17 боксов - это 70 коек, из числа которых 20 реанимационных. Ко всем будут подведены медицинские газы. В каждой палате предусмотрен санузел и душ. Все коммуникации уже подключены, система вентиляции готова к запуску, готовится к установке новый компьютерный томограф."К моменту подхода третьей волны пандемии мы будем готовы: уже в августе мы планируем принять первых пациентов с коронавирусной инфекцией", - сообщил губернатору главврач больницы Алексей Кирсанов, слова которого цитирует пресс-служба. Кирсанов уточнил, что в настоящее время в горбольнице № 5 развернуто 374 койки для пациентов с коронавирусом, из них заняты 223, при этом в случае необходимости в течение 48 часов оперативно будут развернуты еще 80 коек, а дальше при острой необходимости - порядка 500."Понадобятся дополнительные койки или нет, мы пока не знаем. К сожалению, прогноз не очень хороший. Ситуация развивается сейчас негативно по всей стране. Поэтому и у вас, и в каждой больнице Самарской области должен быть план по оперативному развертыванию коек для пациентов с коронавирусом в случае необходимости", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор отметил, власти региона занимаются созданием дополнительных мощностей для системы здравоохранения, однако призвал врачей убеждать людей проходить вакцинацию от коронавируса, чтобы чувствовать "не только свою защищенность, но и своих близких людей, в том числе тех, кому по медицинским показаниям нельзя делать прививку".Пресс-служба со ссылкой на данные областного минздрава уточняет, что на сегодняшний день более 508 тысяч жителей региона сделали прививки от COVID-19, из них свыше 412 тысяч человек полностью завершили вакцинацию.
https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738594446.html
https://ria.ru/20210626/paleolit-1738739814.html
самара
самарская область
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737086525_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_e2d29da861897f2cbad523315350ec8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, дмитрий азаров, самара, самарская область, тольятти, общество
В Самарской области с 1 августа заработает новый COVID-госпиталь
22:14 26.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Самарской области с 1 августа заработает новый COVID-госпиталь

Читать ria.ru в
САМАРА, 26 июн - РИА Новости. Новый модульный COVID-госпиталь на базе Тольяттинской горбольницы №5 в Самарской области примет первых пациентов с 1 августа, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, в прежние периоды в регионе неоправданно сократили число коек инфекционного профиля, а в связи с начавшейся пандемией коронавируса еще в прошлом году имеющихся мощностей не хватило, под COVID-госпитали переводили существующие койки в обычных стационарах, поэтому губернатор Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки построить новые инфекционные корпуса на базе Тольяттинской горбольницы № 5 и в Самаре в областной больнице имени Середавина. Строительство модульного COVID-госпиталя в Тольятти началось в декабре 2020 года.

"В настоящее время основные строительные работы завершены, идёт отделка помещений… Подрядчик пообещал, что к 5 июля все работы завершат и корпус передадут медикам… Затем с Роспотребнадзором будет согласован санитарно-эпидемиологический режим, и 25 июля новое инфекционное отделение будет готово", - говорится в сообщении.

Азаров в субботу проверил готовность к работе инфекционного корпуса в городской больнице № 5 в Тольятти. На базе медгородка возводится модульное здание для размещения приемно-диагностического отделения для пациентов с COVID-19. Здесь будет организовано 17 боксов - это 70 коек, из числа которых 20 реанимационных. Ко всем будут подведены медицинские газы. В каждой палате предусмотрен санузел и душ. Все коммуникации уже подключены, система вентиляции готова к запуску, готовится к установке новый компьютерный томограф.
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 13:58Распространение коронавируса
Мурашко рассказал об изменениях в картине болеющих COVID-19
"К моменту подхода третьей волны пандемии мы будем готовы: уже в августе мы планируем принять первых пациентов с коронавирусной инфекцией", - сообщил губернатору главврач больницы Алексей Кирсанов, слова которого цитирует пресс-служба. Кирсанов уточнил, что в настоящее время в горбольнице № 5 развернуто 374 койки для пациентов с коронавирусом, из них заняты 223, при этом в случае необходимости в течение 48 часов оперативно будут развернуты еще 80 коек, а дальше при острой необходимости - порядка 500.
"Понадобятся дополнительные койки или нет, мы пока не знаем. К сожалению, прогноз не очень хороший. Ситуация развивается сейчас негативно по всей стране. Поэтому и у вас, и в каждой больнице Самарской области должен быть план по оперативному развертыванию коек для пациентов с коронавирусом в случае необходимости", - цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор отметил, власти региона занимаются созданием дополнительных мощностей для системы здравоохранения, однако призвал врачей убеждать людей проходить вакцинацию от коронавируса, чтобы чувствовать "не только свою защищенность, но и своих близких людей, в том числе тех, кому по медицинским показаниям нельзя делать прививку".
Вирус - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
Вчера, 16:19Распространение коронавируса
Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса
Пресс-служба со ссылкой на данные областного минздрава уточняет, что на сегодняшний день более 508 тысяч жителей региона сделали прививки от COVID-19, из них свыше 412 тысяч человек полностью завершили вакцинацию.
 
Здоровье - ОбществоДмитрий АзаровСамараСамарская областьТольяттиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25ЦБ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов
08:16В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров
08:01В ДТП в Самарской области погибли три человека
07:43При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
07:12На базе ВВС Индии прогремели два взрыва
07:00Ученые выяснили роль самцов в популяции
06:47Диетологи назвали семь неожиданных свойств черешни
05:22В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
05:19Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D
04:33Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
04:21Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине
04:17Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
04:15Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца
04:10Трамп обвинил Байдена в разрешении достройки "Северного потока — 2"
03:48Онколог назвал самые агрессивные виды рака
03:41В "Росатоме" рассказали, как финский магнат хотел купить АЭС при Хрущеве
03:29Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея
03:25Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске
03:18Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене
03:12Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо
Лента новостейМолния