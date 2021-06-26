https://ria.ru/20210626/covid-gospital-1738762456.html

В Самарской области с 1 августа заработает новый COVID-госпиталь

В Самарской области с 1 августа заработает новый COVID-госпиталь - РИА Новости, 26.06.2021

В Самарской области с 1 августа заработает новый COVID-госпиталь

Новый модульный COVID-госпиталь на базе Тольяттинской горбольницы №5 в Самарской области примет первых пациентов с 1 августа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T22:14

2021-06-26T22:14

2021-06-26T22:14

здоровье - общество

дмитрий азаров

самара

самарская область

тольятти

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САМАРА, 26 июн - РИА Новости. Новый модульный COVID-госпиталь на базе Тольяттинской горбольницы №5 в Самарской области примет первых пациентов с 1 августа, сообщила пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, в прежние периоды в регионе неоправданно сократили число коек инфекционного профиля, а в связи с начавшейся пандемией коронавируса еще в прошлом году имеющихся мощностей не хватило, под COVID-госпитали переводили существующие койки в обычных стационарах, поэтому губернатор Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки построить новые инфекционные корпуса на базе Тольяттинской горбольницы № 5 и в Самаре в областной больнице имени Середавина. Строительство модульного COVID-госпиталя в Тольятти началось в декабре 2020 года.Азаров в субботу проверил готовность к работе инфекционного корпуса в городской больнице № 5 в Тольятти. На базе медгородка возводится модульное здание для размещения приемно-диагностического отделения для пациентов с COVID-19. Здесь будет организовано 17 боксов - это 70 коек, из числа которых 20 реанимационных. Ко всем будут подведены медицинские газы. В каждой палате предусмотрен санузел и душ. Все коммуникации уже подключены, система вентиляции готова к запуску, готовится к установке новый компьютерный томограф."К моменту подхода третьей волны пандемии мы будем готовы: уже в августе мы планируем принять первых пациентов с коронавирусной инфекцией", - сообщил губернатору главврач больницы Алексей Кирсанов, слова которого цитирует пресс-служба. Кирсанов уточнил, что в настоящее время в горбольнице № 5 развернуто 374 койки для пациентов с коронавирусом, из них заняты 223, при этом в случае необходимости в течение 48 часов оперативно будут развернуты еще 80 коек, а дальше при острой необходимости - порядка 500."Понадобятся дополнительные койки или нет, мы пока не знаем. К сожалению, прогноз не очень хороший. Ситуация развивается сейчас негативно по всей стране. Поэтому и у вас, и в каждой больнице Самарской области должен быть план по оперативному развертыванию коек для пациентов с коронавирусом в случае необходимости", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор отметил, власти региона занимаются созданием дополнительных мощностей для системы здравоохранения, однако призвал врачей убеждать людей проходить вакцинацию от коронавируса, чтобы чувствовать "не только свою защищенность, но и своих близких людей, в том числе тех, кому по медицинским показаниям нельзя делать прививку".Пресс-служба со ссылкой на данные областного минздрава уточняет, что на сегодняшний день более 508 тысяч жителей региона сделали прививки от COVID-19, из них свыше 412 тысяч человек полностью завершили вакцинацию.

https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738594446.html

https://ria.ru/20210626/paleolit-1738739814.html

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здоровье - общество, дмитрий азаров, самара, самарская область, тольятти, общество