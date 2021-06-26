https://ria.ru/20210626/bryansk-1738750125.html

Брянск затопило после дождя

Брянск затопило после дождя - РИА Новости, 26.06.2021

Брянск затопило после дождя

Сильный дождь с грозой и градом, начавшийся в 30-градусную жару, затопил Брянск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T18:55

2021-06-26T18:55

2021-06-26T19:05

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

брянск

происшествия

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БРЯНСК, 26 июн - РИА Новости. Сильный дождь с грозой и градом, начавшийся в 30-градусную жару, затопил Брянск, передает корреспондент РИА Новости.Сильный дождь с грозой обрушился на Брянск в субботу после стоявшей в городе в течение недели 30-градусной жары. Накануне ГУ МЧС по региону предупреждало жителей о неблагоприятных метеорологических явлениях.Ливневые канализации в Бежицком районе Брянска не справляются с потоком воды. На участке возле первой городской больницы вода доходит до стекол салона автомобилей. Движение транспорта затруднено, а пешеходы пересекают перекресток по колено в воде.Жители частного сектора сообщают, что сильный град уничтожил посадки, и урожая теперь не предвидится. В социальных сетях горожане выкладывают фото вырванных с корнем деревьев и града размером с черешню.

https://ria.ru/20210626/yalta-1738729685.html

брянск

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянск, происшествия