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Брянск затопило после дождя
Брянск затопило после дождя - РИА Новости, 26.06.2021
Брянск затопило после дождя
Сильный дождь с грозой и градом, начавшийся в 30-градусную жару, затопил Брянск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T18:55
2021-06-26T19:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брянск
происшествия
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БРЯНСК, 26 июн - РИА Новости. Сильный дождь с грозой и градом, начавшийся в 30-градусную жару, затопил Брянск, передает корреспондент РИА Новости.Сильный дождь с грозой обрушился на Брянск в субботу после стоявшей в городе в течение недели 30-градусной жары. Накануне ГУ МЧС по региону предупреждало жителей о неблагоприятных метеорологических явлениях.Ливневые канализации в Бежицком районе Брянска не справляются с потоком воды. На участке возле первой городской больницы вода доходит до стекол салона автомобилей. Движение транспорта затруднено, а пешеходы пересекают перекресток по колено в воде.Жители частного сектора сообщают, что сильный град уничтожил посадки, и урожая теперь не предвидится. В социальных сетях горожане выкладывают фото вырванных с корнем деревьев и града размером с черешню.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянск, происшествия
Брянск затопило после дождя
18:55 26.06.2021 (обновлено: 19:05 26.06.2021)
 
© Фото : Svetlana MastikhinaЛивень в Брянске
Ливень в Брянске - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Фото : Svetlana Mastikhina

Брянск затопило после дождя

Читать ria.ru в
БРЯНСК, 26 июн - РИА Новости. Сильный дождь с грозой и градом, начавшийся в 30-градусную жару, затопил Брянск, передает корреспондент РИА Новости.
Сильный дождь с грозой обрушился на Брянск в субботу после стоявшей в городе в течение недели 30-градусной жары. Накануне ГУ МЧС по региону предупреждало жителей о неблагоприятных метеорологических явлениях.
Ливневые канализации в Бежицком районе Брянска не справляются с потоком воды. На участке возле первой городской больницы вода доходит до стекол салона автомобилей. Движение транспорта затруднено, а пешеходы пересекают перекресток по колено в воде.
Жители частного сектора сообщают, что сильный град уничтожил посадки, и урожая теперь не предвидится. В социальных сетях горожане выкладывают фото вырванных с корнем деревьев и града размером с черешню.
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