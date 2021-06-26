https://ria.ru/20210626/britaniya-1738763155.html

Глава Минздрава Британии ушел в отставку

Глава Минздрава Британии ушел в отставку - РИА Новости, 26.06.2021

Глава Минздрава Британии ушел в отставку

Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок ушел в отставку после скандала вокруг его связи с помощницей и назначением ее в совет министерства. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T22:30

2021-06-26T22:30

2021-06-26T23:07

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ЛОНДОН, 26 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок ушел в отставку после скандала вокруг его связи с помощницей и назначением ее в совет министерства.Об отставке министр заявил в субботу в видеообращении в Twitter."Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы заявить о своей отставке с поста главы минздрава... Я должен уйти в отставку", - сказал Хэнкок.В официальном письме на имя премьер-министра бывший глава минздрава заявляет, что в данный момент ему нужно уделить больше времени семье и детям."Меньше всего я хотел бы, чтобы моя личная жизнь отвлекла внимание от усилий, которые помогут нам выйти из кризиса. Я хочу еще раз извиниться за нарушение правил, извиниться перед своей семьей и близкими за то, что заставил их пройти через все это. Также я должен в это время побыть со своими детьми... Я обязан уйти в отставку", - отмечает министр.В пятницу газета Sun опубликовала фото от 6 мая, на котором отец троих детей, 42-летний женатый Хэнкок и его помощница, мать троих детей, 43-летняя жена миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, обнявшись, целуются в одном их помещений здания минздрава. При этом мужчина правой рукой обнимает женщину ниже талии. Однако скандал вызвал тот факт, что Хэнкок ранее нанял Коладанджело в качестве личного помощника на общественных началах, а позже назначил ее в состав совета минздрава. Оппозиция обвинила Хэнкока в растрате денег налогоплательщиков и потребовала от Джонсона отставки министра. Потребовали отставки министра и однопартийцы-консерваторы.Оскандалившийся министр после шквала критики быстро принес извинения, но с присущей ему иронией попросил прощения только за нарушение социальной дистанции. Официальный представитель канцелярии премьера, комментируя накануне заявление министра, сказал, что Джонсон принял извинения Хэнкока, но также предпочел сделать акцент именно на том, что главной проблемой в скандале было нарушение министром и помощницей социальной дистанции.

https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738447586.html

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