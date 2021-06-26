https://ria.ru/20210626/blagoveschensk-1738714499.html

В Благовещенске возникли перебои с подачей холодной воды

В Благовещенске возникли перебои с подачей холодной воды - РИА Новости, 26.06.2021

В Благовещенске возникли перебои с подачей холодной воды

Перебои с подачей холодной воды на верхние этажи некоторых домов возникли в Благовещенске Амурской области из-за паводка, связано это с режимом... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T10:43

2021-06-26T10:43

2021-06-26T10:43

россия

юрий трутнев

амурская область

забайкальский край

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн - РИА Новости. Перебои с подачей холодной воды на верхние этажи некоторых домов возникли в Благовещенске Амурской области из-за паводка, связано это с режимом гиперхлорирования, сообщает правительство региона."Как сообщают специалисты ООО "АКС", перебои с подачей ресурса возможны в связи с введенным режимом гиперхлорирования исходной воды, поступаемой через водозабор "Амурский", для ее дополнительной очистки. Для этого в централизованной сети водоснабжения снижено давление. Данная мера введена на 26-27 июня", - говорится в сообщении."Амурские коммунальные системы" (АКС) уточняют, что 26-27 управляющие компании многоквартирных домов должны обеспечить людям возможность набора воды на нижних этажах, в том числе из поливочных кранов."Возможно временное снижение давления в водопроводной сети города. Рисков остановки водозабора нет", - сказал главный управляющий директор АКС Константин Куликовский, его цитирует компания.Благовещенцев призывают не запасаться водой и не создавать искусственный дефицит.Уровень реки Амур возле Благовещенска, который в пятницу превысил отметку "опасное явление" 26 июня "перешагнул" отметку 2013 года, когда в Приамурье произошло одно из самых крупных наводнений.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования. В Приамурье идет паводок из Забайкальского края и КНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20210626/krym-1738713428.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/kerch-1737355242.html

россия

амурская область

забайкальский край

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россия, юрий трутнев, амурская область, забайкальский край