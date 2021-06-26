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В Благовещенске возникли перебои с подачей холодной воды
В Благовещенске возникли перебои с подачей холодной воды - РИА Новости, 26.06.2021
В Благовещенске возникли перебои с подачей холодной воды
Перебои с подачей холодной воды на верхние этажи некоторых домов возникли в Благовещенске Амурской области из-за паводка, связано это с режимом... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T10:43
2021-06-26T10:43
россия
юрий трутнев
амурская область
забайкальский край
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн - РИА Новости. Перебои с подачей холодной воды на верхние этажи некоторых домов возникли в Благовещенске Амурской области из-за паводка, связано это с режимом гиперхлорирования, сообщает правительство региона."Как сообщают специалисты ООО "АКС", перебои с подачей ресурса возможны в связи с введенным режимом гиперхлорирования исходной воды, поступаемой через водозабор "Амурский", для ее дополнительной очистки. Для этого в централизованной сети водоснабжения снижено давление. Данная мера введена на 26-27 июня", - говорится в сообщении."Амурские коммунальные системы" (АКС) уточняют, что 26-27 управляющие компании многоквартирных домов должны обеспечить людям возможность набора воды на нижних этажах, в том числе из поливочных кранов."Возможно временное снижение давления в водопроводной сети города. Рисков остановки водозабора нет", - сказал главный управляющий директор АКС Константин Куликовский, его цитирует компания.Благовещенцев призывают не запасаться водой и не создавать искусственный дефицит.Уровень реки Амур возле Благовещенска, который в пятницу превысил отметку "опасное явление" 26 июня "перешагнул" отметку 2013 года, когда в Приамурье произошло одно из самых крупных наводнений.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования. В Приамурье идет паводок из Забайкальского края и КНР.
https://radiosputnik.ria.ru/20210626/krym-1738713428.html
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россия, юрий трутнев, амурская область, забайкальский край
В Благовещенске возникли перебои с подачей холодной воды
10:43 26.06.2021
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок в Амурской области
Паводок в Амурской области
© Пресс-служба МЧС РФ
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В Благовещенске возникли перебои с подачей холодной воды из-за паводка

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн - РИА Новости. Перебои с подачей холодной воды на верхние этажи некоторых домов возникли в Благовещенске Амурской области из-за паводка, связано это с режимом гиперхлорирования, сообщает правительство региона.
"Как сообщают специалисты ООО "АКС", перебои с подачей ресурса возможны в связи с введенным режимом гиперхлорирования исходной воды, поступаемой через водозабор "Амурский", для ее дополнительной очистки. Для этого в централизованной сети водоснабжения снижено давление. Данная мера введена на 26-27 июня", - говорится в сообщении.
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"Возможно временное снижение давления в водопроводной сети города. Рисков остановки водозабора нет", - сказал главный управляющий директор АКС Константин Куликовский, его цитирует компания.
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Уровень реки Амур возле Благовещенска, который в пятницу превысил отметку "опасное явление" 26 июня "перешагнул" отметку 2013 года, когда в Приамурье произошло одно из самых крупных наводнений.
Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования. В Приамурье идет паводок из Забайкальского края и КНР.
 
РоссияЮрий ТрутневАмурская областьЗабайкальский край
 
 
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