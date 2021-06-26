https://ria.ru/20210626/bitkoin-1738708436.html

Эксперты рассказали о "кресте смерти" на графике биткоина

Эксперты рассказали о "кресте смерти" на графике биткоина - РИА Новости, 26.06.2021

Эксперты рассказали о "кресте смерти" на графике биткоина

График биткоина показывает формирование "креста смерти", который может означать дальнейшее снижение его курса, однако в долгосрочной перспективе рост самой... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T08:46

2021-06-26T08:46

2021-06-26T08:46

цены на нефть

экономика

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. График биткоина показывает формирование "креста смерти", который может означать дальнейшее снижение его курса, однако в долгосрочной перспективе рост самой популярной криптовалюты неизбежен, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Фигура креста смерти прослеживается, но любое рыночное движение – даже падение – это возможность для извлечения прибыли. Формирование креста смерти, который может говорить о дальнейшем снижении курса биткоина, можно выгодно использовать в шорт-позициях. С другой стороны, этот крест видим не только мы, а вообще все участники рынка, и сейчас может сложиться забавная ситуация, когда все бросятся вставать в шорт-позицию. А биткоин возьмет и вырастет в цене", - говорит основатель DAOconsensus Илья Чураков.Официальный представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко указывает, что эта фигура не означает "смерть" биткоина. "Крест смерти в среднесрочной перспективе может означать снижение курса биткоина в перспективе двух месяцев. Но в краткосрочной перспективе у трейдеров все еще есть возможность прокатиться на локальных волнах роста и спада. В долгосрочной перспективе я остаюсь уверена в том, что биткоин будет расти, и других вариантов здесь нет. Вопрос не в том, вырастет ли он или нет, а в том, насколько быстро и до каких высот дойдет уже этой зимой", - добавила она.По ее прогнозам, до конца лета биткоин может упасть до 25 тысяч долларов, но его сразу же будут откупать "киты" и другие инвесторы, которые уже не первый раз видят взлеты и падения крипторынка. "Даже если биткоин пробьется к 25000 долларов, мы сразу увидим отскок из-за исполненных ордеров на покупку. Наиболее вероятным остается колебание биткоина в промежутке между 30000 и 35000 долларов на протяжении нескольких недель, затем пробив к 27000-25000 долларов, отскок обратно к 30000 долларов, боковое движение в течение еще нескольких недель, а потом вновь рост сначала к 40000 долларов, а потом и к 60000 долларов уже ближе к зиме и Рождеству", - считает Максименко.По словам Чуракова, в ближайшие пару недель биткоин будет тестировать уровень 30 тысяч долларов, периодически пробивая его и уходя ближе к 28 тысячам, а возможно - и к 25 тысячам. "Если говорить о среднесрочной перспективе, то китайский эффект развеется ближе к началу августа, а с октября, как я думаю, пойдет новый виток роста курса. К концу года у биткоина есть шансы и превысить 50000 долларов, что, на мой взгляд, очень скромный прогноз, и обновить исторический рекорд, подскочив до 80000 долларов. Итого умеренный прогноз на конец года по биткоину - 65000 долларов", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/bitkoin-1737484168.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/kriptovalyuta-1736174317.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, экономика