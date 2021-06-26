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Банк России сворачивает "ковидные" послабления
Банк России сворачивает "ковидные" послабления - РИА Новости, 26.06.2021
Банк России сворачивает "ковидные" послабления
Банк России с 1 июля сворачивает часть принятых во время пандемии мер для поддержки граждан и бизнеса. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T08:55
2021-06-26T11:57
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Банк России с 1 июля сворачивает часть принятых во время пандемии мер для поддержки граждан и бизнеса.Так, например, истекает срок рекомендации о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам и малому и среднему бизнесу.Регулятор весной прошлого года с началом пандемии начал вводить послабления в банковском секторе, которые были направлены на поддержку россиян и предприятий, столкнувшихся со снижением доходов. Осенью 2020 года ЦБ начал постепенно сворачивать меры, пролонгируя некоторые из них.Так, Банк России несколько раз продлевал рекомендацию кредиторам реструктуризировать ссуды гражданам, а также малому и среднему бизнесу, финансовое положение которых ухудшилось из-за пандемии, и не начислять им штрафы за просрочки. При этом на фоне быстрого восстановления экономики регулятор решил отменить данные послабления с июля.Кроме того, к началу июля банкам необходимо в полном объеме сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса и реструктурированным из-за пандемии.По данным ЦБ, кредитные организации реструктурировали долги россиян на 940,4 миллиарда рублей, задолженность небольшого бизнеса — на 925,3 миллиарда рублей. При этом регулятор, чтобы поддержать банки на фоне возможного дорезервирования проблемных реструктурированных кредитов, смягчит регулирование по выданным до 1 апреля прошлого года необеспеченным потребительским займам. Эта мера позволит банкам высвободить 124 миллиарда рублей капитала.Большинство кредитных организаций не будут испытывать каких-либо трудностей в связи с необходимостью сформировать к июлю резервы, поскольку основной объем резервов уже сформирован, считает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Юлия Якупова."Возможны единичные случаи, когда доформирование резервов окажет существенное негативное влияние на показатели деятельности банков, но это скорее следствие недостаточно консервативной кредитной политики, которая проводилась банками еще до пандемии", — добавила аналитик.Некоторые послабления для банков продолжают действовать. Так, до октября отложено начало применения норм о порядке резервирования сделок слияния и поглощения, до января — вступление в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков. Кроме того, до конца года действуют меры, направленные на облегчение выдачи банками валютных кредитов производителям лекарств и медицинских товаров.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Банк России сворачивает "ковидные" послабления
08:55 26.06.2021 (обновлено: 11:57 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЦБ с 1 июля сворачивает часть послаблений, принятых в пандемию для поддержки граждан и бизнеса

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Банк России с 1 июля сворачивает часть принятых во время пандемии мер для поддержки граждан и бизнеса.
Так, например, истекает срок рекомендации о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам и малому и среднему бизнесу.
Регулятор весной прошлого года с началом пандемии начал вводить послабления в банковском секторе, которые были направлены на поддержку россиян и предприятий, столкнувшихся со снижением доходов. Осенью 2020 года ЦБ начал постепенно сворачивать меры, пролонгируя некоторые из них.
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Так, Банк России несколько раз продлевал рекомендацию кредиторам реструктуризировать ссуды гражданам, а также малому и среднему бизнесу, финансовое положение которых ухудшилось из-за пандемии, и не начислять им штрафы за просрочки. При этом на фоне быстрого восстановления экономики регулятор решил отменить данные послабления с июля.
Кроме того, к началу июля банкам необходимо в полном объеме сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса и реструктурированным из-за пандемии.
По данным ЦБ, кредитные организации реструктурировали долги россиян на 940,4 миллиарда рублей, задолженность небольшого бизнеса — на 925,3 миллиарда рублей. При этом регулятор, чтобы поддержать банки на фоне возможного дорезервирования проблемных реструктурированных кредитов, смягчит регулирование по выданным до 1 апреля прошлого года необеспеченным потребительским займам. Эта мера позволит банкам высвободить 124 миллиарда рублей капитала.
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Большинство кредитных организаций не будут испытывать каких-либо трудностей в связи с необходимостью сформировать к июлю резервы, поскольку основной объем резервов уже сформирован, считает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Юлия Якупова.
"Возможны единичные случаи, когда доформирование резервов окажет существенное негативное влияние на показатели деятельности банков, но это скорее следствие недостаточно консервативной кредитной политики, которая проводилась банками еще до пандемии", — добавила аналитик.
Некоторые послабления для банков продолжают действовать. Так, до октября отложено начало применения норм о порядке резервирования сделок слияния и поглощения, до января — вступление в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков. Кроме того, до конца года действуют меры, направленные на облегчение выдачи банками валютных кредитов производителям лекарств и медицинских товаров.
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