https://ria.ru/20210626/baba-yaga-1738651302.html

"Не избушка, а могила": кто до сих пор поклоняется Бабе-яге

"Не избушка, а могила": кто до сих пор поклоняется Бабе-яге - РИА Новости, 26.06.2021

"Не избушка, а могила": кто до сих пор поклоняется Бабе-яге

Наводящая ужас уродливая старуха в ступе с помелом — образ из славянской мифологии и фольклора не теряет популярности до сих пор. Однако наши предки... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T08:00

2021-06-26T08:00

2021-06-26T08:05

религия и мировоззрение

россия

республика коми

дед мороз

модест мусоргский

николай некрасов

архангельская область

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МОСКВА 26 июн — РИА Новости, Никита Бизин. Наводящая ужас уродливая старуха в ступе с помелом — образ из славянской мифологии и фольклора не теряет популярности до сих пор. Однако наши предки представляли ее совершенно иначе. Как могла выглядеть злая колдунья в древности, выясняло РИА Новости.Известная и почти незнакомаяНаверное, нет в России человека, который бы не знал, кто такая Баба-яга. У персонажа множество воплощений в литературе и поэзии, живописи, кино и даже в музыке. К нему обращались поэты Василий Жуковский и Николай Некрасов. Бабу-ягу изображали художники Серебряного века Иван Билибин и Виктор Васнецов. Она появляется у Модеста Мусоргского в его "Картинках с выставки" и у Петра Чайковского в "Детском альбоме", а Анатолий Лядов посвятил ей симфоническую поэму.Каждому ребенку известно, что Баба-яга не обходится без летающей ступы, помела (нужного для управления ступой) и избушки на курьих ножках. Но мало кто задумывался, что на самом деле символизируют неотъемлемые атрибуты злой старухи.По мнению известного советского ученого Владимира Проппа, избушка на курьих ножках — не что иное, как могила. Судя по его выводам, Баба-яга — страж мертвых. Ее жилище всегда где-то далеко, на опушке леса: это метафора границы между мирами живых и умерших. Сама же избушка — древний способ погребения, когда усопших хоронили в домовинах — небольших домиках. Их ставили на высокие пни, выступающие из земли и напоминающие куриные лапы."Большинство современных специалистов принимают теорию Проппа как достоверную, поскольку он исследовал образ Бабы-яги наиболее полно, — отмечает российский фольклорист Екатерина Дорохова. — Сейчас, конечно, существуют иные трактовки, однако всерьез воспринимать их не стоит. Неоязычники, например, видят в Бабе-яге праматерь".Темный образПо словам Дороховой, Баба-яга может быть и собирательным образом злой знахарки. В народе целителей делили на светлых и темных. И если первые, собирая коренья и травы, лечили людей настойками и снадобьями, то вторые, наоборот, приносили вред."Такие встречались еще совсем недавно, — продолжает Дорохова. — Однако из-за серьезных изменений в деревенской культуре подобных типажей все меньше. В селах темных знахарей одновременно боялись и уважали. И всегда старались задобрить, чтобы не вызвать их гнев". Во всех рассказах Баба-яга, как и подобает знахарке, живет в лесу или на его окраине. Исследователи считают, что корни этой традиции зародились во времена, когда славяне контактировали с финно-уграми. Отголоски их представлений о лесных колдунах и врачевателях можно обнаружить, например, в Архангельской области или Республике Коми, где две культуры пересекались.Как говорит Дорохова, в лесных знахарей верят и сейчас. "В Сыктывкаре, например, многие совершенно серьезно спрашивали меня, не боюсь ли я, ведь там одни колдуньи", — вспоминает она.Нет согласия во мнениях и среди язычников. "В зависимости от региона образ Бабы-яги и его смысловое наполнение могут меняться, — пояснили в одной из славянских родноверческих общин. — Славянские племена селились на достаточно большом расстоянии друг от друга, поэтому их верования и персонажи фольклора сильно отличаются".Например, колдунью представляли в образе змеи. С этими животными в древности ассоциировались одноногие или хромые существа. У Бабы-яги, как известно, одна нога — костяная. Отсюда идея о ее сказочном родстве со Змеем Горынычем: иногда старуху называют матерью чудовища.По другому поверью, Баба-яга была берегиней — так древние славяне называли богиню холмов и берегов рек. В этом случае ее считали хранительницей мира и даже его прародительницей. Однако с принятием христианства положительные качества Яги-берегини сменились на негативные: остались только отвратительная внешность и злые намерения.Лучший воспитательСегодня уже никто не воспринимает истории про Бабу-ягу как нечто священное, мистическое, а тем более реальное. Мифы постепенно превратились в сказки, которые со временем адаптировали для детей. Старуха в ступе с помелом давно стала незаменимым персонажем на праздниках и новогодних елках. При этом и родноверы, и ученые сходятся в одном: образ Бабы-яги благотворно влияет на воспитание детей."В традиционной культуре детей не оберегали от разных пугающих и негативных вещей, — отмечает Дорохова. — Часто они сами с удовольствием тянулись к страшилкам. Детям нужна эта прививка от страха — так они приобретают опыт общения с отрицательными сторонами жизни". Современное воплощение Бабы-яги далеко от образа знахарки, колдуньи и тем более стража мертвых. Сегодняшний образ сказочной старухи — больше наследие советского периода, когда злую колдунью воспринимали как главного антагониста Деда Мороза и Снегурочки. Узнаваемой "советская" Баба-яга стала после целой серии фильмов, где ее сыграл актер Георгий Милляр. Примечательно, что костюм и грим он придумал самостоятельно: бесформенные серые лохмотья, крючковатый нос, торчащие клыки, копна седых волос и грозно поблескивающие глаза.

https://ria.ru/20191124/1561482400.html

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россия, республика коми, дед мороз, модест мусоргский, николай некрасов, архангельская область