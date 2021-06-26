Алиев заявил о планах увеличить численность азербайджанской армии
17:13 26.06.2021 (обновлено: 17:23 26.06.2021)
© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи во дворце "Гюлистан" с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил
Президент Азербайджана Алиев заявил, что численность армии будет увеличена
БАКУ, 26 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что численность азербайджанской армии будет увеличена, начался процесс по закупке современной техники
Алиев встретился в субботу во дворце "Гюлистан" в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил.
"Армения должна понять, что Азербайджан и дальше будет укрепляться, и это вне сомнения. Вдобавок наша военная мощь увеличится. После войны были даны соответствующие поручения, подписаны новые контракты, начался процесс закупки нового вооружения, техники на основе современных технологий. Утверждены структурные реформы наших вооруженных сил. Могу сказать, что численность наших вооруженных сил и армии будет увеличиваться", - сказал Алиев на встрече.
По его словам, Баку будет наращивать военную мощь, "правильно анализируя результаты и ход Второй карабахской войны". "С другой стороны, Армения не сможет восстановить не только... свою разрушенную армию, но и свою экономическую активность, если не откажется от своей враждебной политики по отношению к нам", - добавил, в частности, Алиев.