https://ria.ru/20210626/azerbaydzhan-1738744070.html

Алиев заявил о планах увеличить численность азербайджанской армии

Алиев заявил о планах увеличить численность азербайджанской армии - РИА Новости, 26.06.2021

Алиев заявил о планах увеличить численность азербайджанской армии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что численность азербайджанской армии будет увеличена, начался процесс по закупке современной техники РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T17:13

2021-06-26T17:13

2021-06-26T17:23

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

безопасность

в мире

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БАКУ, 26 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что численность азербайджанской армии будет увеличена, начался процесс по закупке современной техникиАлиев встретился в субботу во дворце "Гюлистан" в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил."Армения должна понять, что Азербайджан и дальше будет укрепляться, и это вне сомнения. Вдобавок наша военная мощь увеличится. После войны были даны соответствующие поручения, подписаны новые контракты, начался процесс закупки нового вооружения, техники на основе современных технологий. Утверждены структурные реформы наших вооруженных сил. Могу сказать, что численность наших вооруженных сил и армии будет увеличиваться", - сказал Алиев на встрече.По его словам, Баку будет наращивать военную мощь, "правильно анализируя результаты и ход Второй карабахской войны". "С другой стороны, Армения не сможет восстановить не только... свою разрушенную армию, но и свою экономическую активность, если не откажется от своей враждебной политики по отношению к нам", - добавил, в частности, Алиев.

https://ria.ru/20210621/azerbaydzhan-1737879492.html

баку

азербайджан

армения

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ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, безопасность, в мире