https://ria.ru/20210626/avtokefaliya-1738720016.html

Религиоведы высказались о перспективах автокефалии в Белоруссии

Религиоведы высказались о перспективах автокефалии в Белоруссии - РИА Новости, 26.06.2021

Религиоведы высказались о перспективах автокефалии в Белоруссии

Структуры, претендующие на автокефалию православной церкви в Белоруссии, мало представлены в стране, и Константинопольский патриархат не сможет на них опереться РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T11:41

2021-06-26T11:41

2021-06-26T11:41

религия и мировоззрение

наталья кочанова

константинопольский патриархат

петр порошенко

александр лукашенко

русская православная церковь

российская академия наук

белоруссия

ватикан

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Структуры, претендующие на автокефалию православной церкви в Белоруссии, мало представлены в стране, и Константинопольский патриархат не сможет на них опереться при желании предоставить автокефалию по "украинскому" сценарию, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с духовенством в Жировичском мужском монастыре заявил о стремлении противников белорусского государства объявить автокефалию Белорусской православной церкви (БПЦ). Он также сообщил, что поручил спикеру верхней палаты парламента Белоруссии Наталье Кочановой осуществлять контакт между государством, руководством страны и патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским Вениамином (Тупеко) для отслеживания этой темы.Тема независимости белорусского православия от Московского патриархата используется оппонентами Лукашенко в политических целях для создания раскола в обществе, в том числе среди верующих, считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин. Тем не менее, в отличие от Украины, в Белоруссии никакой реально существующей юрисдикции, кроме Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ), нет: тема автокефалии виртуальна, а структуры, претендующие на нее, фактически отсутствуют.“В связи с этим на данный момент Константинопольский патриархат не может объявить автокефалию или снова заявить, что он "забирает" эту территорию у РПЦ, поскольку ему не на кого опереться внутри страны”, - сказал он.Угроза не миновалаТем не менее, полагает эксперт, это не означает отсутствия угрозы раскола. “Неизвестно, кто и какие письма пишет Вселенскому патриарху с просьбой взять Беларусь под свое крыло (а именно это и воспринимается почему-то как "автокефалия"), но глава Беларуси прав в том, что оппозиционеры эту тему обсуждали давно, а сейчас прямо стали угрожать разрушить экзархат”, - пояснил он.В настоящее время большинство белорусов – прихожане храмов Белорусского экзархата Русской православной церкви. При этом в стране действует так называемая "Белорусская автокефальная православная церковь" (БАПЦ), созданная в начале 90-х лишенными сана священниками РПЦ. Большинство приходов непризнанной структуры находится в Северной Америке, в самой же Белоруссии к ней относит себя только одна община.“Крошечная БАПЦ существует в США – пара священнослужителей принимала участие в протестах и в самом Минске. Автокефалисты внутри экзархата давно хотели повысить статус БПЦ в составе РПЦ, но не более того”, - рассказал Лункин.В 2014 году общее собрание епархий Минской митрополии обратилось к председательствовавшему на нем митрополиту Павлу (Пономареву), тогдашнему патриаршему экзарху всея Беларуси, с просьбой ходатайствовать перед патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом РПЦ о предоставлении Белорусской православной церкви статуса самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата по образцу Латвии, Молдовы и Эстонии. Впоследствии в 2015 году митрополит Павел принял решение снять вопрос о самоуправляемости с повестки дня, отметив, что в ближайшие 25-50 лет возвращаться к нему БПЦ не будет.Фактическая самостоятельностьДе-факто, по мнению Лункина, Белорусская церковь и без того независима – так же, как и каноническая украинская. Оппозиция же, в том числе в лице позиционирующей себя как христианские оппозиционеры группы "Христианское видение", осознает, что автокефалия возможна лишь при создании новой церкви на обломках или из части экзархата.“Именно по этой причине уволенный архиепископ Артемий (Кищенко), главный епископ-оппозиционер республики, в интервью одному из СМИ-иностранных агентов заявил, что оснований для создания новой автокефальной церкви не видит. <...> Владыку Артемия уже объявили в социальных сетях ее идеальным лидером. Но пока все это похоже лишь на бессильные угрозы в условиях установившейся в республике стабильности”, - заключил религиовед.С ним солидарен директор Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко. “Да, некоторые пытаются представить архиепископа Артемия возможным духовным лидером неких сил. Не уверен, что он вообще знает и поддерживает это”, - сказал эксперт.Священный синод РПЦ 9 июня сменил главу Гродненской епархии в Белоруссии, отправив архиепископа Артемия (Кищенко) на покой. В 2020 году архиепископ Артемий осудил насилие и кровопролитие во время массовых протестных акций."Признаков сепаратизма нет"“Если и за нынешним “церковным обострением” стоит запад, белорусская оппозиция, то эта тема станет фактором беспокойства для Александра Лукашенко и его аппарата. Однако мой прогноз: значимого нарушения религиозного единства в Белоруссии в этот раз не произойдет. Признаков влиятельности БАПЦ или же готовности части Белорусского экзархата к сепаратизму не наблюдается. Не получилось с Украинской церковью, а ведь там локомотивом процесса был тогдашний президент страны Петр Порошенко – неужели получится в Белоруссии, где власти уже активно противодействуют таким попыткам?” - считает Антон Игнатенко.Вторая по численности религиозная община Белоруссии, напомнил эксперт, – католики, а с Ватиканом у Лукашенко существуют особые отношения. “Это не очень публично, но это есть. Все былые проблемы католического епископата в стране решены на путях согласия. Католики сейчас – это фактор стабильности и единства в Беларуси”, - считает он.Кроме того, Игнатенко отметил активный стиль борьбы Александра Лукашенко с политическими противниками, не исключив, что заявление в Жировичах – его проявление. “Для него характерно упреждающее обезвреживание оппонентов с использованием публичных “постановок”. Был, например, эпизод, когда оппозиционно настроенных священников арестовали в составе группы террористов. Более громкие действия у всех на слуху. Не стоит исключать того, что и это как раз такой случай – ведь инициатива исходит от него”, - сказал директор ИРП.

https://ria.ru/20210625/avtokefaliya-1738569427.html

https://ria.ru/20210625/avtokefaliya-1738596986.html

https://ria.ru/20200827/avtokefaliya-1576345396.html

https://ria.ru/20201002/katoliki-1578078418.html

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наталья кочанова, константинопольский патриархат, петр порошенко, александр лукашенко, русская православная церковь, российская академия наук, белоруссия, ватикан, сша