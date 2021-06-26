https://ria.ru/20210626/assanzh-1738724311.html

Невеста Ассанжа сообщила, что они планируют пожениться в тюрьме

Невеста Ассанжа сообщила, что они планируют пожениться в тюрьме - РИА Новости, 26.06.2021

Невеста Ассанжа сообщила, что они планируют пожениться в тюрьме

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис заявила, что пара планирует заключить брак в тюрьме. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T12:31

2021-06-26T12:31

2021-06-26T12:31

арест джулиана ассанжа

решение эквадора о предоставлении политического убежища ассанжу

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис заявила, что пара планирует заключить брак в тюрьме.Как рассказала женщина, если паре удастся заключить брак в тюрьме, то после освобождения Ассанжа они отметят свадьбу в кругу друзей и семьи. Конкретных дат Моррис не назвала, сославшись на бюрократические препоны. "Мы обсудили это с службой священников тюрьмы Белмарш, они сказали, что за время их службы в Белмарше, то есть за 12 лет, свадеб не проводилось. Это не так просто сделать", - пояснила Моррис.В сентябре прошлого года Моррис сообщила, что планировала сыграть с Ассанжем свадьбу к Рождеству.Как отмечает агентство, Моррис и Ассанж завязали отношения, когда мужчина скрывался в посольстве Эквадора, у пары два сына.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20210624/snouden-1738396547.html

https://ria.ru/20210104/assanzh-1590702779.html

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арест джулиана ассанжа, решение эквадора о предоставлении политического убежища ассанжу, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, сша, в мире