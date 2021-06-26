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В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую
В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую - РИА Новости, 26.06.2021
В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую
Житель приморского Артема, находившийся в федеральном розыске и подозреваемый в угрозе убийством знакомой, взят под стражу, сообщает управление МВД РФ по... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T05:22
2021-06-26T05:22
россия
владивосток
артем
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Житель приморского Артема, находившийся в федеральном розыске и подозреваемый в угрозе убийством знакомой, взят под стражу, сообщает управление МВД РФ по региону.В пятницу на пульт отдела вневедомственной охраны по Артему поступило заявление, что в квартире мужчина угрожает женщине убийством. Потерпевшая сообщила что знакомый, запугивая ножом, избил ее, сломал замок входной двери и удерживал ее в квартире. Прибывшие на место росгвардейцы спасли женщину, которая собиралась выпрыгнуть из окна, чтобы спастись от знакомого. Подозреваемого же нашли в диване - он прятался от правоохранителей."В Приморье заключен под стражу гражданин, угрожавший знакомой расправой. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания отдела МВД России по городу Артему", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, вымогательство и грабёж. Сообщалось, что задержанный находится в федеральном розыске. В отношении него расследовалось уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", обвиняемый на заседания в Артемовский городской суд не являлся. Решением суда житель Артема был объявлен в федеральный розыск.
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россия, владивосток, артем, приморский край, происшествия
В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую
05:22 26.06.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Житель приморского Артема, находившийся в федеральном розыске и подозреваемый в угрозе убийством знакомой, взят под стражу, сообщает управление МВД РФ по региону.
В пятницу на пульт отдела вневедомственной охраны по Артему поступило заявление, что в квартире мужчина угрожает женщине убийством. Потерпевшая сообщила что знакомый, запугивая ножом, избил ее, сломал замок входной двери и удерживал ее в квартире. Прибывшие на место росгвардейцы спасли женщину, которая собиралась выпрыгнуть из окна, чтобы спастись от знакомого. Подозреваемого же нашли в диване - он прятался от правоохранителей.
"В Приморье заключен под стражу гражданин, угрожавший знакомой расправой. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания отдела МВД России по городу Артему", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, вымогательство и грабёж. Сообщалось, что задержанный находится в федеральном розыске. В отношении него расследовалось уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", обвиняемый на заседания в Артемовский городской суд не являлся. Решением суда житель Артема был объявлен в федеральный розыск.
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