https://ria.ru/20210626/arest-1738702554.html

В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую

В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую - РИА Новости, 26.06.2021

В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую

Житель приморского Артема, находившийся в федеральном розыске и подозреваемый в угрозе убийством знакомой, взят под стражу, сообщает управление МВД РФ по... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T05:22

2021-06-26T05:22

2021-06-26T05:22

россия

владивосток

артем

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Житель приморского Артема, находившийся в федеральном розыске и подозреваемый в угрозе убийством знакомой, взят под стражу, сообщает управление МВД РФ по региону.В пятницу на пульт отдела вневедомственной охраны по Артему поступило заявление, что в квартире мужчина угрожает женщине убийством. Потерпевшая сообщила что знакомый, запугивая ножом, избил ее, сломал замок входной двери и удерживал ее в квартире. Прибывшие на место росгвардейцы спасли женщину, которая собиралась выпрыгнуть из окна, чтобы спастись от знакомого. Подозреваемого же нашли в диване - он прятался от правоохранителей."В Приморье заключен под стражу гражданин, угрожавший знакомой расправой. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания отдела МВД России по городу Артему", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, вымогательство и грабёж. Сообщалось, что задержанный находится в федеральном розыске. В отношении него расследовалось уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", обвиняемый на заседания в Артемовский городской суд не являлся. Решением суда житель Артема был объявлен в федеральный розыск.

https://ria.ru/20210625/obvinyaemyy-1738661813.html

россия

владивосток

артем

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владивосток, артем, приморский край, происшествия