https://ria.ru/20210626/anapa-1738725184.html

В Анапе ливень подтопил дороги

В Анапе ливень подтопил дороги - РИА Новости, 26.06.2021

В Анапе ливень подтопил дороги

Дороги Анапы затопило после начавшегося днем ливня с грозой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T12:36

2021-06-26T12:36

2021-06-26T15:39

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

геленджик

анапа

происшествия

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АНАПА (Краснодарский край), 26 июн — РИА Новости. Дороги Анапы затопило после начавшегося днем ливня с грозой, передает корреспондент РИА Новости.В некоторых местах уровень воды достигает нескольких десятков сантиметров: люди идут по щиколотку, а то и почти по колено в воде.На проезжей части уже встречаются заглохшие автомобили, движение затруднено.Коммунальные службы Анапы устраняют последствия ливня, откачивая воду с затопленных низинных участков, сообщается в Instagram-аккаунте городской администрации."Проливные дожди снова дошли до Анапы, меньше чем за час на побережье выпало около 50 мм осадков. Оказались подтопленными низинные участки города. Все экстренные и коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий. Спасатели откачивают воду из дворов по ул. Северной, Маяковского а также из цокольного этажа многоквартирного дома в микрорайоне Горгиппия по Ленина, 229", - говорится в сообщении.Уточняется, что в работах задействованы около 60 человек и порядка 15 единиц техники подразделений ЖКХ, муниципальной службы спасения, МЧС и аварийных бригад "Водоканала".Как сообщил в своём Telegram-канале глава Геленджика Алексей Богодистов, этот курорт также подтопило, но вода уже сошла и коммунальные службы готовятся отмывать подтопленные участки от нанесённой грязи.На минувшей неделе после ливня с градом в Павловском районе Кубани пострадали кровли школы, детского сада, дома культуры и музыкальной школы, 987 домовладений, порядка 500 гектаров посевов. В муниципалитете введен режим ЧС. Всю прошедшую неделю в регионе также шли сильные дожди.Ранее на Крым также обрушился мощный циклон, что привело к наводнению в Керчи и нескольких населенных пунктах на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики.

https://ria.ru/20210617/rostov-na-donu-1737385819.html

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Кадры затопленных дорог в Анапе В Анапе подтопило дороги во время дождя 2021-06-26T12:36 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), геленджик, анапа, происшествия