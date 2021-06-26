В Анапе ливень подтопил дороги
12:36 26.06.2021 (обновлено: 15:39 26.06.2021)
Дороги Анапы затопило после начавшегося днем в субботу ливня с грозой
АНАПА (Краснодарский край), 26 июн — РИА Новости. Дороги Анапы затопило после начавшегося днем ливня с грозой, передает корреспондент РИА Новости.
В некоторых местах уровень воды достигает нескольких десятков сантиметров: люди идут по щиколотку, а то и почти по колено в воде.
На проезжей части уже встречаются заглохшие автомобили, движение затруднено.
Коммунальные службы Анапы устраняют последствия ливня, откачивая воду с затопленных низинных участков, сообщается в Instagram-аккаунте городской администрации.
"Проливные дожди снова дошли до Анапы, меньше чем за час на побережье выпало около 50 мм осадков. Оказались подтопленными низинные участки города. Все экстренные и коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий. Спасатели откачивают воду из дворов по ул. Северной, Маяковского а также из цокольного этажа многоквартирного дома в микрорайоне Горгиппия по Ленина, 229", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в работах задействованы около 60 человек и порядка 15 единиц техники подразделений ЖКХ, муниципальной службы спасения, МЧС и аварийных бригад "Водоканала".
17 июня, 13:10Ростов-на-Дону подтопило сильным ливнем
Как сообщил в своём Telegram-канале глава Геленджика Алексей Богодистов, этот курорт также подтопило, но вода уже сошла и коммунальные службы готовятся отмывать подтопленные участки от нанесённой грязи.
На минувшей неделе после ливня с градом в Павловском районе Кубани пострадали кровли школы, детского сада, дома культуры и музыкальной школы, 987 домовладений, порядка 500 гектаров посевов. В муниципалитете введен режим ЧС. Всю прошедшую неделю в регионе также шли сильные дожди.
Ранее на Крым также обрушился мощный циклон, что привело к наводнению в Керчи и нескольких населенных пунктах на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики.