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Уровень Амура у Благовещенска превысил отметку наводнения 2013 года
Уровень Амура у Благовещенска превысил отметку наводнения 2013 года - РИА Новости, 26.06.2021
Уровень Амура у Благовещенска превысил отметку наводнения 2013 года
Уровень реки Амур возле Благовещенска в субботу достиг отметки в 837 сантиметров, превысив показатели 2013 года, когда в Приамурье произошло одно из самых... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T09:50
2021-06-26T09:50
амур (река)
амурская область
забайкальский край
благовещенск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн – РИА Новости. Уровень реки Амур возле Благовещенска в субботу достиг отметки в 837 сантиметров, превысив показатели 2013 года, когда в Приамурье произошло одно из самых крупных наводнений, однако некоторые жители несмотря на запреты купаются.В пятницу уровень воды в Амуре в районе Благовещенска достиг отметки в 808 сантиметров, что на восемь сантиметров выше отметки "опасное явление", сообщало правительство региона.В 2013 году, когда в Приамурье произошло одно из самых крупномасштабных наводнений, уровень Амура у Благовещенска достиг 822 сантиметров, максимально река поднималась в 1958 году – до 895 сантиметров.Как передает корреспондент РИА Новости, кованый парапет набережной по всей протяженности закрывают мешками с песком, их укладывают в три яруса. Под воду полностью ушел нижний ярус набережной, на реке очень сильное течение, однако некоторые жители города купаются, ныряют в воду со ступеней подтопленного амфитеатра. Многие загорают.Из-за паводка грунтовые воды в городе подтопили сквер около Центра эстетического воспитания.По данным ГУ МЧС России по Амурской области, на 27 июня в 16 населенных пунктах подтоплено 388 жилых домов, 913 приусадебных участков, частичного подтоплен 21 участок автомобильных дорог, подтоплены пять автомобильных мостов. Без автомобильного сообщения остались 13 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях. Всего с начала паводка, по данным регионального МЧС, в Амурской области эвакуировано 1537 человек, из них 432 – дети.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования. В Приамурье идет паводок из Забайкальского края и КНР.
https://ria.ru/20210621/priamure-1737887598.html
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амур (река), амурская область, забайкальский край, благовещенск, общество
Уровень Амура у Благовещенска превысил отметку наводнения 2013 года
09:50 26.06.2021
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок в Амурской области
Паводок в Амурской области
© Пресс-служба МЧС РФ
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Уровень реки Амур у Благовещенска достиг отметки 837 см, превысив отметку наводнения 2013 года

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн – РИА Новости. Уровень реки Амур возле Благовещенска в субботу достиг отметки в 837 сантиметров, превысив показатели 2013 года, когда в Приамурье произошло одно из самых крупных наводнений, однако некоторые жители несмотря на запреты купаются.
В пятницу уровень воды в Амуре в районе Благовещенска достиг отметки в 808 сантиметров, что на восемь сантиметров выше отметки "опасное явление", сообщало правительство региона.
"Мониторинг уровня воды по реке Амур на 26 июня (гидропост) Благовещенск – 837 (+29) сантиметров. Прогноз (26-27 июня) 820-850. Опасное явление – 800", - сообщает правительство Амурской области.
В 2013 году, когда в Приамурье произошло одно из самых крупномасштабных наводнений, уровень Амура у Благовещенска достиг 822 сантиметров, максимально река поднималась в 1958 году – до 895 сантиметров.
Как передает корреспондент РИА Новости, кованый парапет набережной по всей протяженности закрывают мешками с песком, их укладывают в три яруса. Под воду полностью ушел нижний ярус набережной, на реке очень сильное течение, однако некоторые жители города купаются, ныряют в воду со ступеней подтопленного амфитеатра. Многие загорают.
Из-за паводка грунтовые воды в городе подтопили сквер около Центра эстетического воспитания.
По данным ГУ МЧС России по Амурской области, на 27 июня в 16 населенных пунктах подтоплено 388 жилых домов, 913 приусадебных участков, частичного подтоплен 21 участок автомобильных дорог, подтоплены пять автомобильных мостов. Без автомобильного сообщения остались 13 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях. Всего с начала паводка, по данным регионального МЧС, в Амурской области эвакуировано 1537 человек, из них 432 – дети.
Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования. В Приамурье идет паводок из Забайкальского края и КНР.
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Амур (река)Амурская областьЗабайкальский крайБлаговещенскОбщество
 
 
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