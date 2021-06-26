https://ria.ru/20210626/amur-1738711358.html

Уровень Амура у Благовещенска превысил отметку наводнения 2013 года

Уровень Амура у Благовещенска превысил отметку наводнения 2013 года - РИА Новости, 26.06.2021

Уровень Амура у Благовещенска превысил отметку наводнения 2013 года

Уровень реки Амур возле Благовещенска в субботу достиг отметки в 837 сантиметров, превысив показатели 2013 года, когда в Приамурье произошло одно из самых... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T09:50

2021-06-26T09:50

2021-06-26T09:50

амур (река)

амурская область

забайкальский край

благовещенск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн – РИА Новости. Уровень реки Амур возле Благовещенска в субботу достиг отметки в 837 сантиметров, превысив показатели 2013 года, когда в Приамурье произошло одно из самых крупных наводнений, однако некоторые жители несмотря на запреты купаются.В пятницу уровень воды в Амуре в районе Благовещенска достиг отметки в 808 сантиметров, что на восемь сантиметров выше отметки "опасное явление", сообщало правительство региона.В 2013 году, когда в Приамурье произошло одно из самых крупномасштабных наводнений, уровень Амура у Благовещенска достиг 822 сантиметров, максимально река поднималась в 1958 году – до 895 сантиметров.Как передает корреспондент РИА Новости, кованый парапет набережной по всей протяженности закрывают мешками с песком, их укладывают в три яруса. Под воду полностью ушел нижний ярус набережной, на реке очень сильное течение, однако некоторые жители города купаются, ныряют в воду со ступеней подтопленного амфитеатра. Многие загорают.Из-за паводка грунтовые воды в городе подтопили сквер около Центра эстетического воспитания.По данным ГУ МЧС России по Амурской области, на 27 июня в 16 населенных пунктах подтоплено 388 жилых домов, 913 приусадебных участков, частичного подтоплен 21 участок автомобильных дорог, подтоплены пять автомобильных мостов. Без автомобильного сообщения остались 13 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях. Всего с начала паводка, по данным регионального МЧС, в Амурской области эвакуировано 1537 человек, из них 432 – дети.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования. В Приамурье идет паводок из Забайкальского края и КНР.

https://ria.ru/20210621/priamure-1737887598.html

амур (река)

амурская область

забайкальский край

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амур (река), амурская область, забайкальский край, благовещенск, общество