Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210626/amerika-1738672077.html
Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали
Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали - РИА Новости, 26.06.2021
Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали
В Штатах всегда любили пострелять, но лето 2021 года выдалось особенно урожайным. Что называется, старожилы не припомнят. В Википедии даже завели специальную... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T08:00
2021-06-26T08:03
капитолий
дональд трамп
портленд
калифорния
аризона
сша
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738665613_0:55:3000:1743_1920x0_80_0_0_1a9f6f873511b00fca072df05c9ff2e9.jpg
В Штатах всегда любили пострелять, но лето 2021 года выдалось особенно урожайным. Что называется, старожилы не припомнят. В Википедии даже завели специальную страничку — так сказать, календарь убийств. Он обновляется практически каждый день с начала этого года. Возьмем, к примеру, 19 июня — в этот день в Штатах отмечали годовщину отмены рабства. Праздновали с размахом: один убитый и четверо раненых в Анкоридже (Аляска), четверо раненых в Нью-Арке (Нью-Джерси), один убитый и шестеро раненых в Окленде (Калифорния), двое убитых и четверо раненых в Батон-Руже (Луизиана). Это только в результате стрельбы — убийства с помощью холодного оружия и другими способами в расчет не идут.Только по официальным данным, число насильственных преступлений в городах США за прошлый год выросло на треть. Однако это не отражает подлинного разгула криминала. Как ни странно, но глухая нищая глубинка, пресловутый "Ржавый пояс", населенный сторонниками Трампа, сегодня наслаждается относительным покоем. Города же стали просто антиутопиями.В Атланте, например, число убийств выросло в полтора раза. В печально знаменитом Портленде — больше чем в шесть раз. "Если вам дорога жизнь, не ступайте в голубые города", — предостерегают друг друга американцы. "Голубые" — это не про сексуальную ориентацию, здесь имеются в виду города, которые управляются представителями Демократической партии США. Ситуация дошла до того, что на нее обратил внимание даже президент Байден. В специальном обращении он обвинил во взлете преступности — внезапно — пандемию коронавируса. Типа летом у нас всегда много убивают, а тут еще выход из локдаунов, так вот, стрелять будут еще больше. Заодно президент пригрозил нелегальным торговцам огнестрельным оружием. Электорат воспринял заявление главы американской администрации с изрядным скепсисом. Сторонники демократов не удовлетворены нерешительностью правящих кругов. Они в большинстве своем ратуют за отмену второй поправки и тотальный запрет на владение огнестрельным оружием. Консерваторы пришли в негодование от робких попыток вообще как-то покуситься на их стволы.Речь Байдена прозвучала особенно нелепо из-за того, что именно Демпартия открыто спонсирует и разжигает преступность в американских городах. "Голубые" города и штаты стали главной криминальной малиной. Зашкаливающий рост преступности идет только там, где процессом руководят мэры и губернаторы этой партии. Демократы совершенно осознанно разгуливают преступность, урезают финансирование полиции и массово амнистируют уголовников в святой уверенности, что до их особняков и охраняемых кондоминиумов бандиты никогда не доберутся.Политические цели "голубых" абсолютно прозрачны. Шельмование и запугивание местной полиции приводят к массовым увольнениям. "Несправившихся" копов можно будет заменить федеральными силовиками, заодно лишив штаты права на создание своей полиции. Разгул убийств станет отличным поводом для изъятия огнестрела у рядовых граждан. Непонятно, правда, как это будут осуществлять в реальности. Граждане давно уже поняли, к чему дело идет, и готовы на голубом глазу заявлять, что стволы свои потеряли."Где-то я свое ружье утопил, когда на рыбалке был," — веселится комментатор на правом сайте Breitbart. — "Десять тысяч озер у нас в Мичигане, — отзывается другой. — Где-то там и я свое оставил." Но самая главная цель Демпартии — разогреть своих боевиков и спровоцировать сторонников Трампа на силовой ответ.Весь 2020-й год белых консерваторов просто запугивали. Погромы под лозунгом "Черные жизни имеют значение" призваны были продемонстрировать трампистам, кто в доме хозяин. Однако провокация со "взятием Капитолия" показала демократам, что им выгоднее выставить своих политических противников мятежниками, а потом нещадно их запрессовать, подняв крик на весь мир с помощью своих ручных СМИ.Надо сказать, правые белые группировки и примкнувшие к ним умеренные трамписты эту угрозу понимают хорошо. Они терпеливо сносили все издевательства черных и левацких группировок. Ни одного выстрела в ответ от них так и не прозвучало. Все их многотысячные демонстрации и даже заход в Капитолий оказались сугубо мирными акциями. Однако недавно подведомственные Демпартии СМИ вбросили свежий фейк. Они придумали, будто в августе экс-президент Дональд Трамп собирается захватить власть в стране. Поводом послужил новый слоган Трампа: "2024 или раньше!" Бывший президент имеет в виду отнюдь не переворот, разумеется. Разбирательства по поводу украденных голосов избирателей на президентских выборах все еще продолжаются. Многие американцы — и Трамп в том числе — надеются, что, доказав мошенничество на выборах в Аризоне и Пенсильвании, они смогут победить в судах других штатов. И тогда появится шанс на то, что Верховный суд отменит результаты выборов-2020.Вот, собственно, и все. На август действительно запланировано явление Трампа народу. Однако оно сведется к его выступлению на Конвенции Республиканской партии. Вполне возможно, что он объявит о своем решении участвовать в президентской гонке-2024. I’ll be back, как говорил Шварценеггер-Терминатор. Демократические СМИ подают этот рядовой факт американской политической жизни с таким ужасом, словно и впрямь 6 августа Трамп во главе своих верных войск ворвется в Белый дом и погонит Байдена и Харрис звездно-полосатыми тряпками."Трамп планирует путч или полностью обезумел", докладывает читателям глянцевый журнал Vanity Fair. "У нас все будет, как в Мьянме": фанатики-трамписты верят, что президента вернет в Белый дом военный переворот" — разжигает журнал Rolling Stone. Про "путч в стиле Мьянмы" говорит и показывает CNN."Заговор Трампа демонстрирует, как работает апокалиптическая спираль правого безумия" — это MSNBC.Право, все это как-то даже неловко цитировать. Просто не верится, что еще десять лет назад это были вполне приличные, вменяемые издания. Vanity Fair писала о романах голливудских звезд, Rolling Stone публиковал прекрасные обзоры музыки и кино, CNN был светочем интеллектуальной тележурналистики.Сейчас все они буквально бьются в истерике — слишком хорошо понимают их хозяева из Демпартии, что вновь победить Трампа им будет невероятно трудно. Провокационный характер этого хайпа виден из того, что "Вашингтон Пост" прямо сравнивает 6 августа с 6 января.Главная аудитория этого чисто геббельсовского бреда — боевики антифа и BLM. Именно для них сочиняются данные мифы, именно им заранее выдаются индульгенции на насилие. На 6 августа — американцы любят такие исторические рифмы — намечена очередная масштабная провокация Демпартии. Их боевые отряды будут всячески провоцировать сторонников Трампа, их засланные казачки будут изображать собой нечто вроде путчистов, а подведомственные СМИ будут транслировать в мир правильную картинку. В результате правящий режим сможет продолжить свои репрессии против сторонников бывшего президента. Очень по-американски все это. Демократия — это власть демократов. А вы чего хотели?
https://ria.ru/20210623/nasilie-1738244894.html
https://ria.ru/20210625/bayden-1738618886.html
https://ria.ru/20210601/politsiya-1734998036.html
https://ria.ru/20210331/tramp-1603687247.html
https://ria.ru/20210616/blm-1737306992.html
портленд
калифорния
аризона
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Виктория Никифорова
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738665613_368:27:3000:2001_1920x0_80_0_0_abb1d04d9647d9c0d9c5387ab285b363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
капитолий, дональд трамп, портленд, калифорния, аризона, сша, авторы

Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали

08:00 26.06.2021 (обновлено: 08:03 26.06.2021)
 
© AFP 2021 / Getty Images North America / Scott OlsonСотрудники полиции на месте стрельбы в Чикаго
Сотрудники полиции на месте стрельбы в Чикаго - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© AFP 2021 / Getty Images North America / Scott Olson
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
В Штатах всегда любили пострелять, но лето 2021 года выдалось особенно урожайным. Что называется, старожилы не припомнят. В Википедии даже завели специальную страничку — так сказать, календарь убийств. Он обновляется практически каждый день с начала этого года.
Возьмем, к примеру, 19 июня — в этот день в Штатах отмечали годовщину отмены рабства. Праздновали с размахом: один убитый и четверо раненых в Анкоридже (Аляска), четверо раненых в Нью-Арке (Нью-Джерси), один убитый и шестеро раненых в Окленде (Калифорния), двое убитых и четверо раненых в Батон-Руже (Луизиана). Это только в результате стрельбы — убийства с помощью холодного оружия и другими способами в расчет не идут.
Участник акции протеста у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 14:44
В США опубликовали стратегию по противодействию вооруженному насилию
Только по официальным данным, число насильственных преступлений в городах США за прошлый год выросло на треть. Однако это не отражает подлинного разгула криминала. Как ни странно, но глухая нищая глубинка, пресловутый "Ржавый пояс", населенный сторонниками Трампа, сегодня наслаждается относительным покоем. Города же стали просто антиутопиями.
В Атланте, например, число убийств выросло в полтора раза. В печально знаменитом Портленде — больше чем в шесть раз. "Если вам дорога жизнь, не ступайте в голубые города", — предостерегают друг друга американцы. "Голубые" — это не про сексуальную ориентацию, здесь имеются в виду города, которые управляются представителями Демократической партии США.
Ситуация дошла до того, что на нее обратил внимание даже президент Байден. В специальном обращении он обвинил во взлете преступности — внезапно — пандемию коронавируса. Типа летом у нас всегда много убивают, а тут еще выход из локдаунов, так вот, стрелять будут еще больше. Заодно президент пригрозил нелегальным торговцам огнестрельным оружием.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
Вчера, 15:37Распространение коронавируса
Байдена раскритиковали за слова о латиноамериканцах, боящихся прививки
Электорат воспринял заявление главы американской администрации с изрядным скепсисом. Сторонники демократов не удовлетворены нерешительностью правящих кругов. Они в большинстве своем ратуют за отмену второй поправки и тотальный запрет на владение огнестрельным оружием. Консерваторы пришли в негодование от робких попыток вообще как-то покуситься на их стволы.
Речь Байдена прозвучала особенно нелепо из-за того, что именно Демпартия открыто спонсирует и разжигает преступность в американских городах. "Голубые" города и штаты стали главной криминальной малиной. Зашкаливающий рост преступности идет только там, где процессом руководят мэры и губернаторы этой партии. Демократы совершенно осознанно разгуливают преступность, урезают финансирование полиции и массово амнистируют уголовников в святой уверенности, что до их особняков и охраняемых кондоминиумов бандиты никогда не доберутся.
Политические цели "голубых" абсолютно прозрачны. Шельмование и запугивание местной полиции приводят к массовым увольнениям. "Несправившихся" копов можно будет заменить федеральными силовиками, заодно лишив штаты права на создание своей полиции.
Разгул убийств станет отличным поводом для изъятия огнестрела у рядовых граждан. Непонятно, правда, как это будут осуществлять в реальности. Граждане давно уже поняли, к чему дело идет, и готовы на голубом глазу заявлять, что стволы свои потеряли.
"Где-то я свое ружье утопил, когда на рыбалке был," — веселится комментатор на правом сайте Breitbart. — "Десять тысяч озер у нас в Мичигане, — отзывается другой. — Где-то там и я свое оставил."
Но самая главная цель Демпартии — разогреть своих боевиков и спровоцировать сторонников Трампа на силовой ответ.
Весь 2020-й год белых консерваторов просто запугивали. Погромы под лозунгом "Черные жизни имеют значение" призваны были продемонстрировать трампистам, кто в доме хозяин. Однако провокация со "взятием Капитолия" показала демократам, что им выгоднее выставить своих политических противников мятежниками, а потом нещадно их запрессовать, подняв крик на весь мир с помощью своих ручных СМИ.
Члены NFAC в Луисвилле, США - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 08:00
В Америке отменяют полицию: города оккупируют вооруженные боевики
Надо сказать, правые белые группировки и примкнувшие к ним умеренные трамписты эту угрозу понимают хорошо. Они терпеливо сносили все издевательства черных и левацких группировок. Ни одного выстрела в ответ от них так и не прозвучало. Все их многотысячные демонстрации и даже заход в Капитолий оказались сугубо мирными акциями.
Однако недавно подведомственные Демпартии СМИ вбросили свежий фейк. Они придумали, будто в августе экс-президент Дональд Трамп собирается захватить власть в стране.
Поводом послужил новый слоган Трампа: "2024 или раньше!" Бывший президент имеет в виду отнюдь не переворот, разумеется. Разбирательства по поводу украденных голосов избирателей на президентских выборах все еще продолжаются. Многие американцы — и Трамп в том числе — надеются, что, доказав мошенничество на выборах в Аризоне и Пенсильвании, они смогут победить в судах других штатов. И тогда появится шанс на то, что Верховный суд отменит результаты выборов-2020.
Вот, собственно, и все. На август действительно запланировано явление Трампа народу. Однако оно сведется к его выступлению на Конвенции Республиканской партии. Вполне возможно, что он объявит о своем решении участвовать в президентской гонке-2024. I’ll be back, как говорил Шварценеггер-Терминатор.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 18:44
Трамп не исключил, что будет бороться за пост президента в 2024 году
Демократические СМИ подают этот рядовой факт американской политической жизни с таким ужасом, словно и впрямь 6 августа Трамп во главе своих верных войск ворвется в Белый дом и погонит Байдена и Харрис звездно-полосатыми тряпками.
"Трамп планирует путч или полностью обезумел", докладывает читателям глянцевый журнал Vanity Fair. "У нас все будет, как в Мьянме": фанатики-трамписты верят, что президента вернет в Белый дом военный переворот" — разжигает журнал Rolling Stone. Про "путч в стиле Мьянмы" говорит и показывает CNN.
"Заговор Трампа демонстрирует, как работает апокалиптическая спираль правого безумия" — это MSNBC.
Право, все это как-то даже неловко цитировать. Просто не верится, что еще десять лет назад это были вполне приличные, вменяемые издания. Vanity Fair писала о романах голливудских звезд, Rolling Stone публиковал прекрасные обзоры музыки и кино, CNN был светочем интеллектуальной тележурналистики.
Сейчас все они буквально бьются в истерике — слишком хорошо понимают их хозяева из Демпартии, что вновь победить Трампа им будет невероятно трудно. Провокационный характер этого хайпа виден из того, что "Вашингтон Пост" прямо сравнивает 6 августа с 6 января.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве. - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 20:21Саммит Путина и Байдена
Путин прокомментировал движение Black Lives Matter в США
Главная аудитория этого чисто геббельсовского бреда — боевики антифа и BLM. Именно для них сочиняются данные мифы, именно им заранее выдаются индульгенции на насилие. На 6 августа — американцы любят такие исторические рифмы — намечена очередная масштабная провокация Демпартии. Их боевые отряды будут всячески провоцировать сторонников Трампа, их засланные казачки будут изображать собой нечто вроде путчистов, а подведомственные СМИ будут транслировать в мир правильную картинку. В результате правящий режим сможет продолжить свои репрессии против сторонников бывшего президента.
Очень по-американски все это. Демократия — это власть демократов. А вы чего хотели?
 
КапитолийДональд ТрампПортлендКалифорнияАризонаСШААвторы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Испании отменили обязательное ношение масок на улице
08:29Три человека погибли в ДТП на МКАД
08:27В Сиднее ввели локдаун из-за вспышки COVID-19
08:18В Приморье обрушилась часть автомобильного моста
08:16В Псковской области четыре человека пострадали из-за урагана
07:24Эксперт объяснил, зачем хакеры оставляют "русский след"
07:19В Германии оценили последствия в случае отключения России от SWIFT
06:56Фармрегулятор в США расширил предупреждения к вакцинам Pfizer и Moderna
06:49В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США
06:45В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
06:27Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией
06:23Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт
06:07При пожаре в Ивановской области погибли подросток и пожарный
06:02В бундестаге заявили о важности саммита ЕС с участием России
05:51Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
05:22В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую
05:11Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине
05:06В Германии оценили идею о компенсациях Украине по "Северному потоку — 2"
04:49Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"
04:20Китай угрожал остановить поставки вакцин на Украину, сообщило AP
Лента новостейМолния