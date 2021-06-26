https://ria.ru/20210626/afiny-1738753229.html
В Афинах в пятницу температура поверхности достигла 72 градусов
В Афинах в пятницу температура поверхности достигла 72 градусов - РИА Новости, 26.06.2021
В Афинах в пятницу температура поверхности достигла 72 градусов
В Афинах в пятницу самая высокая температура поверхности составила 72 градуса по Цельсию, температура поверхности дорог достигала 47 градусов, сообщает сайт... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T19:47
2021-06-26T19:47
2021-06-26T19:47
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АФИНЫ, 26 июн - РИА Новости. В Афинах в пятницу самая высокая температура поверхности составила 72 градуса по Цельсию, температура поверхности дорог достигала 47 градусов, сообщает сайт Национальной афинской обсерватории meteo.gr.В Греции последнюю неделю стоит 40-градусная жара.В пятницу над Афинами были выполнены полеты дронов с тепловизорами для картографирования районов Афин, которые способствуют формированию "городского острова тепла". Это метеорологическое явление заключается в повышении температуры городского пространства относительно окружающих его областей.Замеры проводились в районе проспекта Сингру, южнее центра города.Самая высокая температура поверхности, зарегистрированная тепловизионной камерой, составила 72 градуса по Цельсию, температура поверхности дороги на проспекте Сингру в районе Фикс достигла 47 градусов, а в районе Амфитеи - 44 градуса. При этом температура воздуха, по данным метеорологических станций Национальной обсерватории, была 37 градусов в центре Афин и 31 градус в прибрежных районах. Самые высокие значения температуры были зафиксированы на улицах с небольшим дорожным движением и на крышах старых домов с кондиционерами."Из собранных данных легко понять огромную важность использования холодных материалов при строительстве зданий и поверхностей в городе, которые способствуют снижению рассеивания тепла в воздухе у земли и, следовательно, могут уменьшить явление городской тепловой остров", - пишет сайт обсерватории.
https://ria.ru/20210623/temperatura-1738252681.html
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греция, афины, в мире
В Афинах в пятницу температура поверхности достигла 72 градусов
В Афинах в пятницу температура поверхности достигла 72 градусов по Цельсию
АФИНЫ, 26 июн - РИА Новости.
В Афинах
в пятницу самая высокая температура поверхности составила 72 градуса по Цельсию, температура поверхности дорог достигала 47 градусов, сообщает сайт Национальной афинской обсерватории meteo.gr.
В Греции
последнюю неделю стоит 40-градусная жара.
В пятницу над Афинами были выполнены полеты дронов с тепловизорами для картографирования районов Афин, которые способствуют формированию "городского острова тепла". Это метеорологическое явление заключается в повышении температуры городского пространства относительно окружающих его областей.
Замеры проводились в районе проспекта Сингру, южнее центра города.
Самая высокая температура поверхности, зарегистрированная тепловизионной камерой, составила 72 градуса по Цельсию, температура поверхности дороги на проспекте Сингру в районе Фикс достигла 47 градусов, а в районе Амфитеи - 44 градуса. При этом температура воздуха, по данным метеорологических станций Национальной обсерватории, была 37 градусов в центре Афин и 31 градус в прибрежных районах. Самые высокие значения температуры были зафиксированы на улицах с небольшим дорожным движением и на крышах старых домов с кондиционерами.
"Из собранных данных легко понять огромную важность использования холодных материалов при строительстве зданий и поверхностей в городе, которые способствуют снижению рассеивания тепла в воздухе у земли и, следовательно, могут уменьшить явление городской тепловой остров", - пишет сайт обсерватории.