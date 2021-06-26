https://ria.ru/20210626/abort-1738740177.html
В РПЦ не считают изнасилование причиной для аборта
В РПЦ не считают изнасилование причиной для аборта - РИА Новости, 26.06.2021
В РПЦ не считают изнасилование причиной для аборта
Беременность в результате изнасилования - это не причина для аборта, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:27
2021-06-26T16:27
2021-06-26T16:27
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
русская православная церковь
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Беременность в результате изнасилования - это не причина для аборта, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Мнение церкви заключается в том, что даже если девушка забеременела в результате изнасилования - это не причина для того, чтобы делать аборт", - сказал митрополит Иларион в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос телезрительницы.Русская православная церковь, добавил он, имеет опыт работы с изнасилованными женщинами, которые выносили плод, "и этот ребенок им принес счастье". "С точки зрения церкви каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие", - заключил он.
https://ria.ru/20210529/embriony-1734731391.html
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религия, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь
В РПЦ не считают изнасилование причиной для аборта
Митрополит Иларион заявил, что беременность после изнасилования не является причиной для аборта