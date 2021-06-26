Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210626/abort-1738740177.html
В РПЦ не считают изнасилование причиной для аборта
В РПЦ не считают изнасилование причиной для аборта - РИА Новости, 26.06.2021
В РПЦ не считают изнасилование причиной для аборта
Беременность в результате изнасилования - это не причина для аборта, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:27
2021-06-26T16:27
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5cc3319b131607fb56616924a78bd6c.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Беременность в результате изнасилования - это не причина для аборта, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Мнение церкви заключается в том, что даже если девушка забеременела в результате изнасилования - это не причина для того, чтобы делать аборт", - сказал митрополит Иларион в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос телезрительницы.Русская православная церковь, добавил он, имеет опыт работы с изнасилованными женщинами, которые выносили плод, "и этот ребенок им принес счастье". "С точки зрения церкви каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие", - заключил он.
https://ria.ru/20210529/embriony-1734731391.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7992e0f2056303c31e44dabfcc054de5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь
В РПЦ не считают изнасилование причиной для аборта
16:27 26.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Митрополит Иларион заявил, что беременность после изнасилования не является причиной для аборта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Беременность в результате изнасилования - это не причина для аборта, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Мнение церкви заключается в том, что даже если девушка забеременела в результате изнасилования - это не причина для того, чтобы делать аборт", - сказал митрополит Иларион в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос телезрительницы.
Русская православная церковь, добавил он, имеет опыт работы с изнасилованными женщинами, которые выносили плод, "и этот ребенок им принес счастье". "С точки зрения церкви каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие", - заключил он.
УЗИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 15:53Религия и мировоззрение
РПЦ призвала защитить жизнь эмбрионов законом
 
Религия и мировоззрениеРелигияМосковский ПатриархатМитрополит Волоколамский ИларионРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25ЦБ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов
08:16В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров
08:01В ДТП в Самарской области погибли три человека
07:43При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
07:12На базе ВВС Индии прогремели два взрыва
07:00Ученые выяснили роль самцов в популяции
06:47Диетологи назвали семь неожиданных свойств черешни
05:22В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
05:19Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D
04:33Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
04:21Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине
04:17Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
04:15Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца
04:10Трамп обвинил Байдена в разрешении достройки "Северного потока — 2"
03:48Онколог назвал самые агрессивные виды рака
03:41В "Росатоме" рассказали, как финский магнат хотел купить АЭС при Хрущеве
03:29Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея
03:25Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске
03:18Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене
03:12Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо
Лента новостейМолния