https://ria.ru/20210625/zoopark-1738589653.html

В Московском зоопарке рассказали о рационе зверей в жару

В Московском зоопарке рассказали о рационе зверей в жару - РИА Новости, 25.06.2021

В Московском зоопарке рассказали о рационе зверей в жару

Обитатели Московского зоопарка в жару едят ледяные торты и заготовленный снег, в вольерах у всех животных есть прохладное место, где можно отдохнуть от солнца,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:36

2021-06-25T13:36

2021-06-25T13:36

московский зоопарк

москва

животные

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155554/38/1555543842_0:155:2852:1759_1920x0_80_0_0_81aff8402f21931b053831709ee9fbb6.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обитатели Московского зоопарка в жару едят ледяные торты и заготовленный снег, в вольерах у всех животных есть прохладное место, где можно отдохнуть от солнца, также водоемы есть в вольерах у тех животных, которым они нужны, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоопарка."Африканский зной", по словам синоптиков, с температурой около 36 градусов установился в Москве на этой неделе, погода каждый день бьет температурные рекорды."В жаркие дни киперы готовят для животных ледяные торты, в которые вморожены лакомства. Медведям (в том числе пандам), предлагают лед с морковью и яблоками, обезьянам – торты с ягодами, хищникам вмораживают в лёд мясо. В некоторых отделах специально для таких жарких дней киперы ещё зимой подготовили снег. Он хранился в морозильниках, а сейчас сотрудники выносят его животным в качестве обогащения среды и небольшого охлаждения", - рассказали в зоопарке.Вольеры всех подопечных сконструированы так, что в них всегда есть прохладное место, отмечают в зоопарке. Посетители видят только уличные вольеры животных, но у каждого есть внутренний вольер, который обычно находится чуть ниже. Там под каменными потолками даже в самые жаркие дни сохраняется прохлада. Кроме того, водоемы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо."У наших подопечных в вольерах есть пруды, бассейны, рвы и даже небольшие речки и водопады. Во многих вольерных комплексах установлены дополнительные поливалки для животных. Активно орошается вольер панд, волков, лошадей и других животных. Водоемы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В жаркие дни с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи и капибары", - рассказали в зоопарке.А панды Жуи и Диндин жуют свой любимый бамбук под водными распылителями, которые специально установили для них. Правда, как при низких, так и при высоких температурах киперы следят за тем, чтобы панды не находились долго на улице, отмечают в зоопарке.В зоопарке рассказали, что среди обитателей есть и те, кто хорошо приспособлен к высоким температурам – они легко справляются с московской жарой."Верблюды, овцебыки, волки и многие другие уже давно подготовились к лету, сбросив зимние шубы. Овец и альпак, которые не сбрасывают шерсть сами, наши сотрудники уже подстригли", - отмечают в зоопарке.

https://ria.ru/20210611/ptentsy-1736612522.html

https://ria.ru/20210609/zoopark-1736164353.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский зоопарк, москва, животные, общество