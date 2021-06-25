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В Московском зоопарке рассказали о рационе зверей в жару
В Московском зоопарке рассказали о рационе зверей в жару - РИА Новости, 25.06.2021
В Московском зоопарке рассказали о рационе зверей в жару
Обитатели Московского зоопарка в жару едят ледяные торты и заготовленный снег, в вольерах у всех животных есть прохладное место, где можно отдохнуть от солнца,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:36
2021-06-25T13:36
московский зоопарк
москва
животные
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обитатели Московского зоопарка в жару едят ледяные торты и заготовленный снег, в вольерах у всех животных есть прохладное место, где можно отдохнуть от солнца, также водоемы есть в вольерах у тех животных, которым они нужны, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоопарка."Африканский зной", по словам синоптиков, с температурой около 36 градусов установился в Москве на этой неделе, погода каждый день бьет температурные рекорды."В жаркие дни киперы готовят для животных ледяные торты, в которые вморожены лакомства. Медведям (в том числе пандам), предлагают лед с морковью и яблоками, обезьянам – торты с ягодами, хищникам вмораживают в лёд мясо. В некоторых отделах специально для таких жарких дней киперы ещё зимой подготовили снег. Он хранился в морозильниках, а сейчас сотрудники выносят его животным в качестве обогащения среды и небольшого охлаждения", - рассказали в зоопарке.Вольеры всех подопечных сконструированы так, что в них всегда есть прохладное место, отмечают в зоопарке. Посетители видят только уличные вольеры животных, но у каждого есть внутренний вольер, который обычно находится чуть ниже. Там под каменными потолками даже в самые жаркие дни сохраняется прохлада. Кроме того, водоемы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо."У наших подопечных в вольерах есть пруды, бассейны, рвы и даже небольшие речки и водопады. Во многих вольерных комплексах установлены дополнительные поливалки для животных. Активно орошается вольер панд, волков, лошадей и других животных. Водоемы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В жаркие дни с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи и капибары", - рассказали в зоопарке.А панды Жуи и Диндин жуют свой любимый бамбук под водными распылителями, которые специально установили для них. Правда, как при низких, так и при высоких температурах киперы следят за тем, чтобы панды не находились долго на улице, отмечают в зоопарке.В зоопарке рассказали, что среди обитателей есть и те, кто хорошо приспособлен к высоким температурам – они легко справляются с московской жарой."Верблюды, овцебыки, волки и многие другие уже давно подготовились к лету, сбросив зимние шубы. Овец и альпак, которые не сбрасывают шерсть сами, наши сотрудники уже подстригли", - отмечают в зоопарке.
https://ria.ru/20210611/ptentsy-1736612522.html
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московский зоопарк, москва, животные, общество
В Московском зоопарке рассказали о рационе зверей в жару
13:36 25.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Московском зоопарке рассказали, как животные спасаются от жары

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обитатели Московского зоопарка в жару едят ледяные торты и заготовленный снег, в вольерах у всех животных есть прохладное место, где можно отдохнуть от солнца, также водоемы есть в вольерах у тех животных, которым они нужны, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоопарка.
"Африканский зной", по словам синоптиков, с температурой около 36 градусов установился в Москве на этой неделе, погода каждый день бьет температурные рекорды.
"В жаркие дни киперы готовят для животных ледяные торты, в которые вморожены лакомства. Медведям (в том числе пандам), предлагают лед с морковью и яблоками, обезьянам – торты с ягодами, хищникам вмораживают в лёд мясо. В некоторых отделах специально для таких жарких дней киперы ещё зимой подготовили снег. Он хранился в морозильниках, а сейчас сотрудники выносят его животным в качестве обогащения среды и небольшого охлаждения", - рассказали в зоопарке.
Вольеры всех подопечных сконструированы так, что в них всегда есть прохладное место, отмечают в зоопарке. Посетители видят только уличные вольеры животных, но у каждого есть внутренний вольер, который обычно находится чуть ниже. Там под каменными потолками даже в самые жаркие дни сохраняется прохлада. Кроме того, водоемы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо.
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"У наших подопечных в вольерах есть пруды, бассейны, рвы и даже небольшие речки и водопады. Во многих вольерных комплексах установлены дополнительные поливалки для животных. Активно орошается вольер панд, волков, лошадей и других животных. Водоемы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В жаркие дни с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи и капибары", - рассказали в зоопарке.
А панды Жуи и Диндин жуют свой любимый бамбук под водными распылителями, которые специально установили для них. Правда, как при низких, так и при высоких температурах киперы следят за тем, чтобы панды не находились долго на улице, отмечают в зоопарке.
В зоопарке рассказали, что среди обитателей есть и те, кто хорошо приспособлен к высоким температурам – они легко справляются с московской жарой.
"Верблюды, овцебыки, волки и многие другие уже давно подготовились к лету, сбросив зимние шубы. Овец и альпак, которые не сбрасывают шерсть сами, наши сотрудники уже подстригли", - отмечают в зоопарке.
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Московский зоопаркМоскваЖивотныеОбщество
 
 
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