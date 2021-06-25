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Эксперт рассказал, как сэкономить на охлаждении воздуха в жару
Эксперт рассказал, как сэкономить на охлаждении воздуха в жару - РИА Новости, 25.06.2021
Эксперт рассказал, как сэкономить на охлаждении воздуха в жару
Сэкономить в жару на охлаждении воздуха помогут инверторный кондиционер и многотарифный учет электроэнергии, рассказал РИА Новости заместитель руководителя... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T04:06
2021-06-25T04:06
олег колобов
россия
москва
экономия
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сэкономить в жару на охлаждении воздуха помогут инверторный кондиционер и многотарифный учет электроэнергии, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.Колобов напомнил, что потребность в кондиционировании и охлаждении воздуха в летние месяцы приводит к росту расходов на электроэнергию как населения, так и бизнеса. В период аномально высоких температур воздуха указанные расходы увеличиваются дополнительно."В южных регионах, где высокая температура воздуха сохраняется и в ночное время, продолжительность непрерывного использования кондиционера может превышать 12 часов в сутки. В этом случае гражданам стоит задуматься о многотарифном учете электроэнергии и приобретении инверторного кондиционера. Указанные меры могут помочь сэкономить до 75% расходов на электроэнергию, используемую для кондиционирования и охлаждения воздуха", - добавил Колобов.По его словам, обычно потребление электроэнергии кондиционерами варьируется от 0,6 до 1 кВт.ч. Таким образом, суточные расходы на непрерывное использование кондиционера, например, в Москве в течение 8 часов в сутки в случае однотарифного учета потребления электроэнергии составят 30-45 рублей, посчитал эксперт.
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олег колобов, россия, москва, экономия, общество
Эксперт рассказал, как сэкономить на охлаждении воздуха в жару
04:06 25.06.2021
 
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Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперт Олег Колобов рассказал, как сэкономить на охлаждении воздуха в жару

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сэкономить в жару на охлаждении воздуха помогут инверторный кондиционер и многотарифный учет электроэнергии, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.
Колобов напомнил, что потребность в кондиционировании и охлаждении воздуха в летние месяцы приводит к росту расходов на электроэнергию как населения, так и бизнеса. В период аномально высоких температур воздуха указанные расходы увеличиваются дополнительно.
"Потребление электроэнергии кондиционером зависит от режима эксплуатации, мощности и типа устройства. Кроме того, на потребление электроэнергии кондиционером влияет температура воздуха на улице и площадь помещения. Наиболее экономичными являются инверторные кондиционеры с классом энергоэффективности А и выше", - отметил эксперт. Одним из отличительных свойств работы инверторной системы является ее непрерывность.
"В южных регионах, где высокая температура воздуха сохраняется и в ночное время, продолжительность непрерывного использования кондиционера может превышать 12 часов в сутки. В этом случае гражданам стоит задуматься о многотарифном учете электроэнергии и приобретении инверторного кондиционера. Указанные меры могут помочь сэкономить до 75% расходов на электроэнергию, используемую для кондиционирования и охлаждения воздуха", - добавил Колобов.
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23 июня, 15:26
По его словам, обычно потребление электроэнергии кондиционерами варьируется от 0,6 до 1 кВт.ч. Таким образом, суточные расходы на непрерывное использование кондиционера, например, в Москве в течение 8 часов в сутки в случае однотарифного учета потребления электроэнергии составят 30-45 рублей, посчитал эксперт.
Кондиционер в офисе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
01:39
Россиянам раскрыли простой способ охладить квартиру без кондиционера
 
Олег КолобовРоссияМоскваЭкономияОбщество
 
 
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