https://ria.ru/20210625/zhara-1738526523.html

Эксперт рассказал, как сэкономить на охлаждении воздуха в жару

Эксперт рассказал, как сэкономить на охлаждении воздуха в жару - РИА Новости, 25.06.2021

Эксперт рассказал, как сэкономить на охлаждении воздуха в жару

Сэкономить в жару на охлаждении воздуха помогут инверторный кондиционер и многотарифный учет электроэнергии, рассказал РИА Новости заместитель руководителя... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T04:06

2021-06-25T04:06

2021-06-25T04:06

олег колобов

россия

москва

экономия

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сэкономить в жару на охлаждении воздуха помогут инверторный кондиционер и многотарифный учет электроэнергии, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.Колобов напомнил, что потребность в кондиционировании и охлаждении воздуха в летние месяцы приводит к росту расходов на электроэнергию как населения, так и бизнеса. В период аномально высоких температур воздуха указанные расходы увеличиваются дополнительно."В южных регионах, где высокая температура воздуха сохраняется и в ночное время, продолжительность непрерывного использования кондиционера может превышать 12 часов в сутки. В этом случае гражданам стоит задуматься о многотарифном учете электроэнергии и приобретении инверторного кондиционера. Указанные меры могут помочь сэкономить до 75% расходов на электроэнергию, используемую для кондиционирования и охлаждения воздуха", - добавил Колобов.По его словам, обычно потребление электроэнергии кондиционерами варьируется от 0,6 до 1 кВт.ч. Таким образом, суточные расходы на непрерывное использование кондиционера, например, в Москве в течение 8 часов в сутки в случае однотарифного учета потребления электроэнергии составят 30-45 рублей, посчитал эксперт.

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олег колобов, россия, москва, экономия, общество