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Россиянам раскрыли простой способ охладить квартиру без кондиционера
Россиянам раскрыли простой способ охладить квартиру без кондиционера - РИА Новости, 25.06.2021
Россиянам раскрыли простой способ охладить квартиру без кондиционера
Дизайнер Светлана Серова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвала способы охладить квартиру в жару без помощи кондиционера. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T01:39
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светлана серова
россия
общество
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дизайнер Светлана Серова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвала способы охладить квартиру в жару без помощи кондиционера.Эксперт предложила обратить внимание на шторы, закрывающие окна.Специалист отметила необходимость как можно большего увлажнения помещения.Помимо этого, эксперт посоветовала отключать бытовые приборы.Дизайнер также заявила, что перед сном можно охлаждать постельное белье в холодильнике. Предварительно его следует положить в пакет, чтобы ткань не намокла.Кроме того, Серова добавила, что сон в жару могут облегчить шелковые простыни.
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светлана серова, россия, общество

Россиянам раскрыли простой способ охладить квартиру без кондиционера

01:39 25.06.2021 (обновлено: 10:13 25.06.2021)
 
© Depositphotos / IgorVetushkoКондиционер в офисе
Кондиционер в офисе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Depositphotos / IgorVetushko
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дизайнер Светлана Серова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвала способы охладить квартиру в жару без помощи кондиционера.
Эксперт предложила обратить внимание на шторы, закрывающие окна.

"Окна можно закрывать разными способами. Пленка — понятно, доступно, недорого стоит и быстро. Следует избегать занавесок. Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. Лучше использовать натуральный лен белого цвета. Можно еще отражающую пленку пришить с другой стороны ткани", — объяснила Серова.

Специалист отметила необходимость как можно большего увлажнения помещения.

"Убираем все с пола — ковры. Влажная уборка сразу охлаждает квартиру. <…> Если нет дома увлажнителя, можно делать мини водный сад: мы стали высаживать растения прям в воду. Рекомендуют аквариумы, широколистные домашние растения, фикусы, потому что это все хорошо увлажняет помещение", — продолжила собеседница радиостанции.

Помимо этого, эксперт посоветовала отключать бытовые приборы.
Дизайнер также заявила, что перед сном можно охлаждать постельное белье в холодильнике. Предварительно его следует положить в пакет, чтобы ткань не намокла.
Кроме того, Серова добавила, что сон в жару могут облегчить шелковые простыни.
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