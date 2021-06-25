https://ria.ru/20210625/zhara-1738522386.html

Россиянам раскрыли простой способ охладить квартиру без кондиционера

Россиянам раскрыли простой способ охладить квартиру без кондиционера - РИА Новости, 25.06.2021

Россиянам раскрыли простой способ охладить квартиру без кондиционера

Дизайнер Светлана Серова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвала способы охладить квартиру в жару без помощи кондиционера. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T01:39

2021-06-25T01:39

2021-06-25T10:13

светлана серова

россия

общество

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дизайнер Светлана Серова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвала способы охладить квартиру в жару без помощи кондиционера.Эксперт предложила обратить внимание на шторы, закрывающие окна.Специалист отметила необходимость как можно большего увлажнения помещения.Помимо этого, эксперт посоветовала отключать бытовые приборы.Дизайнер также заявила, что перед сном можно охлаждать постельное белье в холодильнике. Предварительно его следует положить в пакет, чтобы ткань не намокла.Кроме того, Серова добавила, что сон в жару могут облегчить шелковые простыни.

https://ria.ru/20210624/zhara-1738485303.html

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2021

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светлана серова, россия, общество