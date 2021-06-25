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Футбольный клуб "Зенит" завершил тур Кубка чемпионов по городам России
Футбольный клуб "Зенит" завершил тур Кубка чемпионов по городам России - РИА Новости, 25.06.2021
Футбольный клуб "Зенит" завершил тур Кубка чемпионов по городам России
Сине-бело-голубые и глобальный партнер клуба, авиакомпания "Россия", объявляют о завершении невероятного путешествия главного футбольного трофея страны. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:41
2021-06-25T12:41
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МОСКВА, 25 июн - ФК "Зенит". Сине-бело-голубые и глобальный партнер клуба, авиакомпания "Россия", объявляют о завершении невероятного путешествия главного футбольного трофея страны.В июне 2021 года клубная делегация побывала в пяти городах: Владивостоке, Тюмени, Челябинске, Нижнем Новгороде и Самаре. Выставки Кубка чемпионов на городских площадях и футбольных фан-зонах посетило более пяти тысяч человек.Вместе с трофеем Тинькофф РПЛ в каждый из городов отправлялись легендарные футболисты и победители конкурса "Покажи кубок России", который прошел на клубных страницах во ВКонтакте и "Инстаграме", а также в эфире "Радио Зенит".В каждом городе болельщики имели возможность сфотографироваться с трофеем сине-бело-голубых, поучаствовать в викторине о городе и конкурсной программе, взять автограф у легенды "Зенита". Во Владивостоке с болельщиками встретился Дмитрий Радченко, в Тюмени и Самаре — Алексей Игонин, в Челябинске — Константин Зырянов, а в Нижнем Новгороде — Вячеслав Мельников.Маршрут тура совпал с обширной полетной программой глобального партнера сине-бело-голубых авиакомпании "Россия" из Петербурга и Москвы.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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60
пресс-релизы

Футбольный клуб "Зенит" завершил тур Кубка чемпионов по городам России

12:41 25.06.2021
 
© Фото : предоставлено ФК "Зенит"Футбольный клуб "Зенит" завершил тур Кубка чемпионов страны по городам России
Футбольный клуб Зенит завершил тур Кубка чемпионов страны по городам России - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : предоставлено ФК "Зенит"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - ФК "Зенит". Сине-бело-голубые и глобальный партнер клуба, авиакомпания "Россия", объявляют о завершении невероятного путешествия главного футбольного трофея страны.
В июне 2021 года клубная делегация побывала в пяти городах: Владивостоке, Тюмени, Челябинске, Нижнем Новгороде и Самаре. Выставки Кубка чемпионов на городских площадях и футбольных фан-зонах посетило более пяти тысяч человек.
Вместе с трофеем Тинькофф РПЛ в каждый из городов отправлялись легендарные футболисты и победители конкурса "Покажи кубок России", который прошел на клубных страницах во ВКонтакте и "Инстаграме", а также в эфире "Радио Зенит".
В каждом городе болельщики имели возможность сфотографироваться с трофеем сине-бело-голубых, поучаствовать в викторине о городе и конкурсной программе, взять автограф у легенды "Зенита". Во Владивостоке с болельщиками встретился Дмитрий Радченко, в Тюмени и Самаре — Алексей Игонин, в Челябинске — Константин Зырянов, а в Нижнем Новгороде — Вячеслав Мельников.
Маршрут тура совпал с обширной полетной программой глобального партнера сине-бело-голубых авиакомпании "Россия" из Петербурга и Москвы.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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